Las donaciones a los principales grupos pro palestinos pasan a través de esta pequeña organización benéfica de Nueva York presidida por un judío antisionista

(JTA) — Cuando una manifestación planificada que busca “globalizar la intifada” llegue a la Universidad de Columbia el viernes, será porque un grupo llamado Within Our Lifetime llevó a sus partidarios al campus para protestar contra la suspensión de las actividades pro-profesionales (grupos palestinos) en la escuela.

4 de Febrero 2024

El grupo se ha hecho conocido en los últimos meses por sus frecuentes marchas y protestas perturbadoras que respaldan la invasión de Israel por parte de Hamas el 7 de octubre y por sus llamados a eliminar a Israel. Fue cofundada por un ex líder de Estudiantes por la Justicia en Palestina, que actualmente está suspendido en Columbia y cuya organización nacional elogió la invasión del 7 de octubre como una “victoria histórica”.

En los meses posteriores al 7 de octubre, ambos grupos se convirtieron en los opositores públicos más visibles de Israel en la ciudad de Nueva York y más allá. Pero a pesar de su prominencia, es difícil rastrear sus finanzas y operaciones internas. Esto se debe a que ambos canalizan todas sus donaciones a través de una pequeña organización sin fines de lucro de bajo perfil en Westchester, presidida por Howard Horowitz, un activista judío de izquierda que llegó a sus actuales puntos de vista antisionistas en parte durante el tiempo que vivió en Israel hace décadas.

Horowitz dijo en la Semana Judía de Nueva York que Israel “ha desplazado, desposeído y deshumanizado –y ahora está aniquilando– a aquellos que serían aceptados como iguales según los valores judíos en los que creo y valoro”.

Y aunque condenó el ataque del 7 de octubre, Horowitz añadió que su horror pronto fue reemplazado por la ira ante la respuesta de Israel, que calificó de genocida.

“El 7 de octubre fue horrible y emocionalmente devastador”, escribió en un extenso correo electrónico respondiendo a preguntas. “Aun cuando estoy horrorizado por las atrocidades cometidas por Hamas, creo que es importante entender por qué estos combatientes palestinos escaparon del muro del gueto. Mi indignación por las atrocidades de Hamas rápidamente dio paso a mi indignación cuando Israel anunció y comenzó la implementación continua del genocidio”.

Horowitz, investigador de mercados de profesión, es el presidente de la junta directiva de la Fundación de la Coalición de Acción Popular de Westchester, conocida como Wespac. Fundada en 1974, el principio rector de Wespac, dijo, son las “protestas no violentas contra la injusticia, la discriminación, la guerra y las causas del cambio climático”.

El grupo también sirve discretamente como eje financiero de Within Our Lifetime, National SJP y otros grupos propalestinos al actuar como su patrocinador fiscal, un acuerdo en el que una organización sin fines de lucro recauda donaciones en nombre de otros grupos que no tienen estatus de organización sin fines de lucro. Los ingresos de Wespac se han más que duplicado desde 2019.

Para los grupos propalestinos, el patrocinio fiscal significa que pueden recibir donaciones y subvenciones deducibles de impuestos. También significa que no necesitan presentar los documentos fiscales que se esperan de las organizaciones sin fines de lucro, como la presentación de su presupuesto operativo, activos totales y gastos. Asimismo, el acuerdo no requiere que el patrocinador fiscal detalle las organizaciones para las que recauda fondos.

Wespac no hace públicos sus patrocinios fiscales. Para National SJP y Within Our Lifetime, la única señal de la relación es una línea de texto en la parte inferior de una página de donación en línea o un aviso de la dirección de la oficina de Wespac en el recibo de donación. Los grupos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Horowitz escribió a la Semana Judía de Nueva York que el patrocinio fiscal concuerda con el objetivo de Wespac de apoyar a “aquellos que de otro modo serían víctimas no reconocidas de la guerra, la injusticia y la degradación ambiental”. Dijo que la “misión de paz y justicia de los grupos está alineada con la nuestra” y que sus “principios de no violencia están alineados con los nuestros”.

La oficina de Wespac está en White Plains y las raíces del grupo están en los movimientos contra la guerra de Vietnam y de derechos civiles, dijo Horowitz, quien se involucró en la década de 1970, después de vivir temporadas en Jerusalén y en un kibutz. La época en la que vivió entre israelíes seculares fue un cambio para Horowitz, que creció en una familia ortodoxa de Nueva York, y le llevó a otro cambio en sus puntos de vista: se desilusionó con Israel, que estaba atravesando un giro hacia la derecha en ese momento, y en particular con sus políticas hacia los palestinos.

“Mis creencias sionistas quedaron destrozadas por los hechos históricos”, escribió en su correo electrónico. Explicó que su oposición a Israel se remonta a su fundación, luego de una votación de las Naciones Unidas que recomendó dividir la tierra en estados separados judíos y palestinos.

“El plan de partición despojó a la población palestina de sus hogares, medios de vida y tierras”, escribió. Utilizando el término que significa “catástrofe”, que los palestinos usan para referirse a la creación de Israel, añadió: “Esta fue la Nakba”.

La postura pro-palestina de Horowitz tiene eco en la directora ejecutiva y única empleada de Wespac, Nada Khader, que tiene raíces palestinas y parientes en Cisjordania e Israel, según la publicación local Lohud. Wespac ha hecho campaña durante mucho tiempo en apoyo de los palestinos y la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, conocida como BDS.

Khader condenó el ataque del 7 de octubre y, en una declaración del 10 de octubre , denunció los “crímenes contra la humanidad” tanto por Hamás como por Israel. Acusó a Israel de “bombardeo indiscriminado y deliberado de civiles”, una acusación que Israel niega enérgicamente. La declaración también decía: “El ataque desde Gaza tiene un contexto”.

“No toleramos los ataques contra civiles ni la violencia de ningún tipo. Reconocemos sus causas fundamentales en la opresión, la injusticia y el apartheid”, escribió Khader.

Una de las principales vías por las que Wespac ayuda al activismo pro palestino es a través de sus patrocinios fiscales. La Liga Antidifamación dijo en un informe de 2022 que Wespac patrocinó un total de 15 grupos relacionados con el conflicto palestino-israelí , muchos más que cualquier otra causa. No está claro cuántos grupos patrocina en total.

Entre los otros grupos se encuentran la Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos , la Red Judía Antisionista Internacional , el Colectivo Feminista Palestino , el Proyecto de Libertad Palestina y Adalah-NY , todos los cuales recaudan donaciones a través de Wespac en línea. Wespac ha patrocinado a National SJP desde al menos 2019 y Within Our Lifetime desde 2020 , según páginas web archivadas.

“Si bien WESPAC no es una organización exclusivamente antiisraelí, el número significativo de grupos y proyectos que patrocina fiscalmente, que repetidamente han propagado el antisemitismo o llamado a la violencia contra Israel, es profundamente preocupante”, dice el informe de la ADL. “El apoyo administrativo de WESPAC a estos grupos ayuda a garantizar que el lenguaje incendiario y, en ocasiones, antisemita siga siendo un problema en un segmento notable de los espacios de izquierda”.

Ese apoyo administrativo, sin embargo, no se desprende del sitio web de Wespac ni de los documentos fiscales, que no dan ninguna indicación de que acepte y desembolse donaciones para una amplia gama de la esfera activista pro-palestina. Wespac tuvo ingresos de 1,07 millones de dólares en 2021 , el año más reciente para el que la información financiera está disponible públicamente, incluidos 750.000 dólares en contribuciones y subvenciones. También tenía activos por valor de 1,05 millones de dólares.

Esos ingresos incluyen el dinero que Wespac recibe a través de sus patrocinios fiscales, dijo Doug White, asesor filantrópico y autor que ha escrito cinco libros sobre organizaciones sin fines de lucro. El patrocinio fiscal deja “mucha zona gris” legalmente, dijo, ya que las organizaciones involucradas no están obligadas a detallar sus relaciones y transacciones.

“Realmente no existe una forma legal de rastrear el dinero que termina en manos de esos grupos palestinos”, dijo White. “Como resultado, lo que queda son las mejores prácticas”, que, según dijo, recomiendan que los patrocinadores fiscales sean transparentes acerca de sus actividades.

Para Wespac, dijo, ese tipo de transparencia estaría especialmente justificada ahora, mientras la atención del mundo está puesta en la guerra entre Israel y Hamas y los grupos propalestinos están recibiendo una mayor exposición.

Nuestra sala de redacción sin fines de lucro depende de lectores como usted. Haga una donación ahora para apoyar el periodismo judío independiente en Nueva York.

“Digamos que yo fuera el jefe de Wespac y estuviera financiando a un grupo palestino, o tal vez a más de uno, sería claro al respecto y tendría claro por qué”, dijo White. “Si no tiene tiempo para incluirlo en un informe anual o algo así, póngalo en el sitio web y diga: ‘Mira, entendemos que este es un tema importante y candente en este momento. Queremos que comprenda lo que estamos haciendo y por qué”.

Joshua Avedon, director ejecutivo de Jumpstart Labs, una organización judía sin fines de lucro que actúa como patrocinador fiscal, también dijo que, según pautas de mejores prácticas ampliamente aceptadas, los patrocinadores fiscales y los grupos patrocinados deben hacer públicos los acuerdos.

“Realmente no existen reglas estrictas sobre lo que debe o no debe hacer un patrocinador fiscal, lo que lo convierte en una especie de Salvaje Oeste. Existen mejores prácticas”, dijo Avedon, y agregó que “la falta de transparencia es una señal de alerta”.

Si un grupo solicita fondos sin dejar explícito que no tiene estatus de organización sin fines de lucro, “o si hay un grupo que actúa como patrocinador pero no está dispuesto a decir para quién lo es, ambas son señales de que no están operando”. dentro de las mejores prácticas de la industria”, afirmó.

Las páginas de donaciones para Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina y el Movimiento Juvenil Palestino dicen que las contribuciones a los grupos pasan a través de la Fundación Wespac. Dentro de la página de donaciones de Our Lifetime se decía que estaba patrocinado fiscalmente por Wespac hasta mayo de 2022, según una página web archivada. Una pequeña donación reciente al grupo se envió a través de la dirección de la oficina de Wespac. Actualmente, Within Our Lifetime no menciona a Wespac en su página de donaciones o sitio web.

Según documentos fiscales, los ingresos de Wespac se han disparado desde 2019, año en el que recaudó poco más de 400.000 dólares. Su declaración de impuestos más reciente también dice que gastó más de $600,000 en gastos de oficina, la mayoría de sus costos, y mucho más que el alquiler de otras unidades en su edificio de oficinas. Arthur Allen, un experto en contabilidad de organizaciones sin fines de lucro, dijo que podría tratarse de un caso de combinación inapropiada de gastos, lo cual es una práctica común para las organizaciones sin fines de lucro, aunque va en contra de las pautas del IRS.

Los donantes recientes de Wespac incluyen la Fundación Elias , un grupo de defensa progresista que también ha financiado Jewish Voice for Peace; el grupo ambientalista Grassroots International; y el grupo filantrópico con sede en Virginia, la Fundación Kiblawi . La Sparkplug Foundation, una organización sin fines de lucro de Nueva York, informó que había donado 20.000 dólares a “Estudiantes Nacionales por la Justicia” a través de Wespac en 2022, y el Fondo Bafrayung de California contribuyó con 20.000 dólares ese año al Movimiento Juvenil Palestino a través de Wespac. Varios fondos asesorados por donantes también han contribuido recientemente a Wespac.

Ni Horowitz ni Khader respondieron a las preguntas posteriores sobre los patrocinios fiscales de Wespac.

El grupo tiene vínculos con otras organizaciones y políticos progresistas. El representante Jamaal Bowman, que representa el área, presentó a Khader en su mitin de inicio de campaña la semana pasada, junto con la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

El grupo no es la única actividad voluntaria de Horowitz. También es miembro del capítulo local de la antisionista Voz Judía por la Paz. Y participa activamente en al menos dos instituciones judías locales que apoyan a Israel: Temple Israel de New Rochelle, una congregación reformista que recientemente celebró un evento titulado “Donar jalá a las FDI”, y la Coalición Judía para la Inmigración de Westchester, que ha apoyó a los israelíes desplazados y a los rehenes de Hamas desde el 7 de octubre.

Durante años ha pedido a las principales instituciones judías que abandonen su respaldo a Israel, escribiendo ya en 2018 que Israel estaba cometiendo genocidio.

“¿Dónde están nuestros rabinos para denunciar esta violencia perpetrada por Israel? Son pocos y distantes entre sí. En cambio, la gran mayoría repite las declaraciones de ‘Estoy con Israel’, sin tener en cuenta los horribles hechos sobre el terreno”, escribió en su correo electrónico. “Esta es la liquidación del gueto llamado Gaza, una completa atrocidad. No hay otra forma de ver lo que está sucediendo en este mismo momento”.

Nuestra sala de redacción sin fines de lucro depende de lectores como usted. Haga una donación ahora para apoyar el periodismo judío independiente en Nueva York.

Y añadió: “Es hora de hacer ‘T’shuvá’, arrepentimiento. De hecho, creo que el futuro del pueblo judío depende de la justicia para Palestina. La verdad y la reconciliación son el único camino a seguir”.

Artículo original de Jewhish Telegraphic Agency

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai