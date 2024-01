“La torturaron justo a mi lado” Rehén israelí liberada ante la Knesset: los vi dañando a mujeres en cautiverio

“Sabemos exactamente lo que hicieron el 7 de octubre. Si son capaces de hacer eso, ¿qué podrían hacer en 90 días?” dijo la madre de Daniela Gilboa, de 19 años, rehén de Hamás en la Franja de Gaza, informó Haaretz.

9 de enero de 2024

Aviva Siegal, una rehén israelí liberada del cautiverio de Hamás, dijo a la Knesset el martes que fue testigo de cómo las mujeres rehenes sufrían daños durante su estancia en Gaza.

“ Vi a una de las chicas regresar del baño agitada, me levanté y la abracé, y él dijo que eso no estaba permitido. El hijo de puta [al parecer refiriéndose a su captor] la tocó y ni siquiera me dejó. “Abrázala después”, dijo en la primera reunión del lobby para la liberación de rehenes de Hamas, establecido por los parlamentarios Shelly Meron del partido opositor Yesh Atid y Boaz Bismuth del Likud.

Siegel, de 62 años, fue secuestrada en el kibutz Kfar Azza y liberada después de 51 días en cautiverio. Ella participó en la primera audiencia del lobby en la Knesset el martes.

“Hubo otro caso en el que se pensaba que la rehén era un soldado, así que la torturaron justo a mi lado. Yo fui testigo de ello”, dijo Siegel.

“Estos son sólo algunos de los casos más graves que he visto, simplemente había millones de otros como ellos, podría seguir hablando aquí durante una semana”, continuó Siegel.

“No podemos continuar con lo que está sucediendo allí”, añadió Siegel, cuyo marido Keith sigue siendo rehén en Gaza.

Siegel dijo que “lo que está sucediendo aquí en Israel es terrible, pero es mucho peor para ellos . Están allí en la oscuridad, sin comida ni medicinas, y yo soy testigo de ello”.

“¿Cuántas palabras puede decir la gente en 95 días sin que pase nada? Si tuviera el coraje, me pararía aquí sobre la mesa y gritaría por todos los rehenes”, dijo Siegel.

El periódico británico Daily Mail publicó el lunes fotografías de cuatro jóvenes secuestradas en el kibutz Nahal Oz: Karina Ariev, Agam Berger y Daniela Gilboa, todas de 19 años, y Liri Albag, de 18 años.

Meirav Svirsky, hermana del rehén israelí Itai Svirsky, hablando ante el Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset el martes. Crédito: Olivia Fitoussi

La madre de Gilboa, Orli, dijo: ” Imagínate que fuera tu hija , tu pequeña en sus manos. ¿Qué te imaginarías?”.

“Sabemos exactamente lo que [los terroristas de Hamás] hicieron el 7 de octubre. Si son capaces de eso, ¿qué podrían hacer en 90 días? No quiero imaginar lo que está sucediendo allí”, añadió la madre de Gilboa.

Sigi Cohen, la madre de Eliya Cohen, de 27 años, que fue secuestrada del partido Nova y rehén de Hamás, también habló en el debate de la Knesset.

“No tengo idea de lo que está pasando con mi hijo, ninguno de los rehenes devueltos lo vio. Es imposible soportarlo más. Al menos la Cruz Roja debe entrar y ver qué está pasando con mi hijo”, dijo Cohen.

“Durante 95 días me contengo, rezo, creo, pero hay un límite. Puedo entenderlo todo, puedo entender que Hamás debe ser destruido, que la guerra debe continuar, lo acepto todo”, dijo.

