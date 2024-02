Netanyahu: “No hay otra solución que la victoria total. Si Hamás sobrevive en Gaza, es sólo cuestión de tiempo hasta la próxima masacre”

El Primer Ministro Netanyahu, esta noche en una conferencia de prensa:

“El sábado 1 de diciembre por la tarde, el fallecido paracaidista Amit Bunzel escribió las siguientes palabras a su familia: “Hemos iniciado un proceso histórico y debemos finalizarlo con una victoria aplastante. Estoy orgulloso de ser soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel”.

Cinco días después, Amit cayó en el campo de batalla. Amit no firmó sus últimas palabras. Los firmó con un dibujo de la bandera israelí. Esta es la voluntad de un colega. Victoria abrumadora.

Ayer me reuní junto con mi esposa Sara en el ‘foro heroico’ de las familias de los caídos. Me regalaron un folleto conmemorativo, y aquí está el título: “En su muerte nos ordenaron la victoria”.

Ésta es la voluntad de todos nuestros héroes. No cayeron en vano. Y esta noche vine a decirles una cosa: estamos en camino a la victoria completa. La victoria está al alcance de la mano. No es cuestión de años ni de décadas, es cuestión de meses.

Las FDI están haciendo maravillas. Están progresando metódicamente para lograr todos los objetivos de guerra que nosotros a nivel político le hemos fijado: la eliminación de Hamás, la liberación de todos los rehenes y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza a Israel. La guerra, y no nos conformaremos con nada menos que eso.

Recuerdo que cuando yo era comandante de la patrulla del Estado Mayor Conjunto, escuché un dicho de Meir Har Zion: “No regresaremos hasta que ejecutemos”. Hoy escucho de nuestros heroicos soldados y comandantes: “No. No volveremos hasta que ganemos”. Esto es completamente contrario a lo que nos han dicho durante meses,” ex” y todo tipo de “expertos en sus propios ojos” en los estudios.

Debo decirles que esto también es completamente contrario a lo que muchos en la comunidad internacional nos dijeron antes de la maniobra terrestre. Nos dijeron que una operación terrestre no tendría éxito, que sería un error entrar en la ciudad de Gaza, que no podríamos purgar los cuarteles generales de Hamás en los hospitales sin matar a miles de civiles, que no liberaríamos a 110 de nuestros rehenes sin terminar la guerra.

Y sobre todo, nos advirtieron que no podríamos entrar en la red de túneles del terror de Hamás, porque es ‘impenetrable’. Nuestros valientes guerreros y comandantes demostraron todo lo contrario. Todo lo que nos dijeron era imposible, nuestros combatientes demostraron ser posible. Todos los objetivos que el escalón político fijó para las FDI, nuestros heroicos soldados y comandantes, los lograron, y más allá de eso.

Los logros de las FDI no tienen precedentes: en cuatro meses, las FDI mataron o hirieron a aproximadamente 20.000 terroristas, más de la mitad de las fuerzas de combate de Hamás. Aplastamos a 18 de 24 batallones y estamos eliminando al resto de los terroristas en incursiones en curso.

Nuestros soldados están destruyendo sistemáticamente la red de túneles en la que se esconde Hamás. Destruyen fábricas de cohetes, depósitos de armas, centros de mando y control y escondites que Hamás consideraba impenetrables. Estaba seguro de que era inmune y que no entraríamos allí.

Nuestros heroicos combatientes luchan ahora en Khan Yunis, el principal bastión de Hamás. Hemos ordenado a las FDI que se preparen para actuar también en Rafah y en los dos campamentos centrales, los últimos bastiones que quedan de Hamás. También aquí, cuando llegue el momento, las FDI actuarán de acuerdo con el derecho internacional y permitirán a la población el paso seguro fuera de las zonas de combate.

Estas tres acciones: aplastar a los batallones, purgar al resto de terroristas y destruir la clandestinidad, continuaremos hasta el final.

Y me gustaría subrayarlo una vez más: no hay otra solución que la victoria total. Si Hamás sobrevive en Gaza, es sólo cuestión de tiempo hasta la próxima masacre, y el eje del mal de Irán y sus afiliados continuará su campaña de matanzas y agresiones sin obstáculos.

Sólo una victoria completa nos permitirá restablecer la seguridad en Israel, tanto en el norte como en el sur. Y al final, la eliminación de Hamás se irradiará a todo el Medio Oriente y permitirá ampliar el círculo de paz con nuestros vecinos. Hoy le dije al Secretario de Estado estadounidense en Lincoln: “Estamos al alcance de la mano de la victoria completa, que también será la victoria de todo el mundo libre. No sólo el de Israel.”

Me dirijo a las familias de los secuestrados y les digo: sus seres queridos están siempre ante mis ojos. Te miro a los ojos, miro sus fotos, mi corazón está desgarrado y comprimido. No dejamos de trabajar ni un momento por la liberación de nuestros secuestrados, incluso ahora.

Digo francamente lo que creo: la continuación de la presión militar es una condición necesaria para la liberación de los secuestrados. Ceder a las delirantes exigencias de Hamás que acabamos de decir no sólo no conducirá a la liberación de los secuestrados, sino que sólo provocará otra masacre, provocará un grave desastre para el Estado de Israel que ninguno de nuestros ciudadanos está dispuesto a afrontar. aceptar.

En cuanto al “día después”, me gustaría volver a aclarar: “el día después” es el día después de Hamás. Ni parte de Hamás, ni la mitad de Hamás, todo Hamás.

Hoy le dije al Secretario de Estado en Lincoln que después de derrocar a Hamás nos aseguraremos de que Gaza sea desmilitarizada para siempre.

La historia ya ha demostrado que sólo hay una fuerza que puede garantizar esa desmovilización: Israel, a través de las FDI y las fuerzas de seguridad. Esto significa que Israel estará y operará en Gaza donde y cuando sea necesario, para garantizar que el terrorismo no Levanta la cabeza de nuevo. La gestión civil de Gaza no puede ser llevada a cabo por quienes apoyan el terrorismo, financian el terrorismo y educan a sus hijos para el terrorismo.

Esto significa que también tendremos que reemplazar a la UNRWA. Ordené que se iniciara este proceso y hoy informé al Secretario de Estado en Lincoln sobre ello.

Estamos en un punto de inflexión histórico, en el que Oriente Medio puede ir en la dirección de la luz o en la dirección de la oscuridad. No permitiremos que ganen las fuerzas oscuras de Irán.

La victoria absoluta en Gaza es una condición para ello, porque todos nuestros enemigos están esperando a ver quién ganará. Estamos trabajando por la victoria total: por nuestra seguridad, por nuestro futuro, por el hogar de todos nosotros.

Se lo debemos al difunto camarada Bunzel y a todos nuestros héroes que no cayeron en vano.

Y de ellos se dice: “De la sangre de los mártires, de la leche de los héroes, el arco de Jonatan no retrocederá y la espada de Saúl no regresará vacía”.

Con la ayuda de Dios, juntos lucharemos y juntos venceremos”.

