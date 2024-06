Dos reservistas muertos y tres gravemente heridos en un ataque con mortero en Gaza anuncian las FDI

Dos reservistas de las FDI murieron ayer en un ataque con mortero de Hamás en el centro de la Franja de Gaza, anuncia el ejército.

Los soldados se nombran como:

Sargento Primera Clase (res.) Omer Smadga, 25 años, del 9203.º Batallón de la Brigada Alexandroni, de Ganot Hadar.

Sargento Primera Clase (res.) Saadia Yaakov Derai, 27 años, del 9203.º Batallón de la Brigada Alexandroni, de Tel Aviv.

Otros tres soldados de la Brigada Alexandroni resultaron gravemente heridos en el incidente, según las FDI.

Smadga es hijo de Oren Smadga, quien ganó una medalla de bronce olímpica en judo para Israel en 1992. Derai es hijo de Laly Derai, comentarista de noticias que anteriormente se postuló para las primarias del Likud y trabaja para la organización sin fines de lucro Hamaniot que ayuda a los huérfanos en Israel.

Oren Samadja celebró ayer su cumpleaños número 54, tras la fiesta de cumpleaños que celebraron en su honor, y antes de enterarse de la caída de su hijo, el judoka escribió: “Gracias a todos los simpatizantes. Amén, que todos regresen a casa, Israel está vivo“.

Omer vivía en Netanya y se mudó con su familia al cercano asentamiento de Ganot Hadar. Será enterrado hoy a las 13:00 horas en el cementerio militar de Netanya.

El mundo del judo y cientos de deportistas se hacen eco de la triste noticia y abrazan a Oren en tan doloroso momento.

Saadia, un erudito, un estudiante de Yeshivá que amaba su país y anteponía la voluntad de los demás ante la propia.

Saadia Yaakov Deri de 27 años, hijo de la aldea Eli a Binyamin, residente de Jaffa. Está casado con Racheli, padre de Hilleli, de dos años y Linón de un año, era estudiante en la Yeshivá de Jaffa. estudiando para exámenes rabínicos Fue reclutado en Simjat Torá como reservista y cayó ayer en combate en la Franja de Gaza.

Deri lloró con gran dolor a su hijo y dijo: “Mi Saadia era un niño que anteponía la voluntad de los demás a la suya propia.

Hizo mucho más de lo que se esperaba de él en todos los ámbitos. Era un erudito, estudió para los exámenes rabínicos y comenzó a estudiar para obtener una licencia de profesor. Estudiaba cada minuto libre y tenía un gran sentido del humor. Un padre extraordinario para Hilli y Linon. Era un héroe en mente y cuerpo y nunca se quejó. En Simjat Torá estuvo con nosotros y se alistó. Saadia estaba enamorado de esta nación, amaba la Torá y la tierra y luchó por ella.

Desde el comienzo de la guerra he estado en silencio, ahora tengo el deber de no permanecer más en silencio. No dejaré que el enorme sacrificio que hemos hecho y mi sacrificio sea en vano. En nombre de Saadia exigimos la victoria y una decisión completa. Mi hijo no cayó en el altar de los acuerdos diplomáticos, sino en la victoria total sobre el enemigo”.

