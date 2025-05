El miedo invisible. Cómo el miedo dirige nuestras emociones sin que lo sepamos

Piensen en una decisión que están postergando ¿Qué emoción aparece primero? ¿El entusiasmo o el miedo?

Al miedo no se lo elimina, hay que integrarlo, reconocerlo: esto que siento ¿es miedo?

Actuar desde la confianza, no desde la evitación.

Y preguntarse si no tuvieras miedo ¿Qué elegiría?

Lic. Silvia Vajnenko

