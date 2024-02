Blinken: “Los israelíes fueron deshumanizados el 7 de octubre”, pero eso no puede ser una licencia para deshumanizar a otros

“Instamos a Israel a hacer más para ayudar a los civiles, sabiendo muy bien que se enfrenta a un enemigo que nunca cumpliría esos estándares”, dice el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una conferencia de prensa en Tel Aviv, añadiendo que Hamás se incrusta entre los civiles y los incendios, cohetes desde hospitales, mezquitas y escuelas.

7 de Febrero 2024

Llama a Hamás “un enemigo cuyos líderes se rodean de rehenes” y dice que es “un enemigo que ha declarado públicamente su objetivo de matar a tantos civiles inocentes como pueda, simplemente porque son judíos, y borrar a Israel del mapa”.

“Por eso hemos dejado claro que Israel tiene plena justificación para enfrentarse a Hamás y otras organizaciones terroristas”, dice Blinken. “Es por eso que Estados Unidos ha hecho más que cualquier otro país para apoyar el derecho de Israel a garantizar que el 7 de octubre nunca vuelva a ocurrir”.

Sin embargo, ahora utiliza un lenguaje cáustico para reprender a Israel por su conducción de la guerra en Gaza.

“Los israelíes fueron deshumanizados de la forma más horrible el 7 de octubre”, afirma. “Desde entonces, los rehenes han sido deshumanizados todos los días. Pero eso no puede ser una licencia para deshumanizar a los demás”.

“La abrumadora mayoría de la población de Gaza no tuvo nada que ver con los ataques del 7 de octubre”, sostiene.

“Las familias de Gaza cuya supervivencia depende de la ayuda de Israel son como nuestras familias. Son madres y padres, hijos e hijas, que quieren ganarse la vida dignamente, enviar a sus hijos a la escuela y tener una vida normal. Esos son ellos. Eso es lo que quieren. Y no podemos, no debemos, perder eso de vista. No podemos, no debemos, perder de vista nuestra humanidad común”.

Informe de Lazar Berman/TOI

