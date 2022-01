“La diplomacia va a tener que manejarse con mucha cautela” Fabián Calle

El politólogo, docente en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Fabián Calle, analizó en Radio Jai el escenario político, acerca de lo que Estados Unidos denuncia como “inminente invasión” de Rusia a Ucrania.

Calle, que definió a Vladimir Putin como una persona “sumamente fría, uno de los líderes internacionales con más experiencia en estos temas, un hombre de mundo y muy formado”, opinó que se está llegando al cenit de ambos bandos.

“Si a Rusia no se le dan las garantías básicas, podría llegar, no a invadir Ucrania, pero sí a anexar la zona de Donbass que ya tiene bajo control desde 2014, puede llevar a cabo sabotajes de ciberataques, atentados terroristas o eliminar ciertos líderes ucranianos. “Estamos en unos días muy importantes en los que la diplomacia de Estados Unidos va a tener que manejarse con mucha cautela, al igual que la diplomacia rusa”.

Ucrania históricamente es el origen de Rusia, la Rusia que nace de los príncipes de Kiev, y más allá que después hayan tomado diversos caminos a lo largo de la historia, Rusia no puede aceptar, en su estructura política y de seguridad, una Ucrania integrada a la OTAN. Rusia se acostumbró en los años 1989-1991 a que Rusia era un actor marginal y le llevaron a la OTAN a esa zona de influencia, pero esa etapa ya terminó. Rusia hoy no es una superpotencia, pero es una gran potencia militar, con una gran Diplomacia, con un gran Servicio de Inteligencia, con un gran orgullo nacional; y así todo, con sus limitaciones económicas y demográficas, está de vuelta, en este mundo de características, más multipolares que unipolares. “Occidente tiene que entender eso, y eso no significa ceder a todas las concesiones, ni sobrestimar la capacidad rusa, pero ya no se puede tratar a Rusia como se la trató en los noventa o a principios del siglo veintiuno”. Eso implica que Ucrania no va a tener que integrarse a la Unión Europea formalmente, ni se va a poder integrar a la OTAN.

Estamos en momentos en que las dos partes están en un proceso de negociación, y por ello, ambas, van a partir de las ideas de máxima, es decir, se inicia pidiendo todo y después se va regulando hacia abajo a fin de conseguir, al menos, lo básico.

Lo que pide Rusia es que Ucrania formalmente, nunca integre la OTAN ni la Unión Europea, que no haya fuerzas occidentales desplegadas en Ucrania, que no haya sistemas de misiles desplegados allí, y quizás, que no haya un reforzamiento muy grande de las capacidades militares de la OTAN, convencionales y no convencionales en lo que fue el Pacto de Varsovia.

Respecto del papel de Europa en este escenario político, el analista señaló que “acá hay solo dos interlocutores, que son Washington y Moscú”, porque en primera medida, la Unión Europea no tiene consenso básico entre sus países: Alemania no piensa necesariamente lo mismo que Francia, ni Francia lo mismo que Italia. La Unión Europea es una gran unidad económica comercial, pero en términos geopolíticos es inexistente.

Redacción gentileza de Cita Litvak

