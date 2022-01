Discurso del Rab. Abraham Cooper, Decano Asociado del Centro Wiesenthal en el 80° Aniversario de la Conferencia de Wannsee

Discurso del Rab. Abraham Cooper, Decano Asociado del Centro Wiesenthal y Director de Acción Global en la Academia Protestante de Berlín en el 80° Aniversario de la Conferencia de Wannsee

Tengo el honor de representar a los 400.000 miembros del Centro Simon Wiesenthal aquí en Berlín y al hacerlo honro a nuestro mentor, el gran cazador de nazis y humanista Simon Wiesenthal, de Bendita Memoria. El 20 de enero de 1942, hace exactamente 80 años, 15 Ministros de Estado alemanes, entre ellos 8 con doctorados universitarios, algunos cuyos padres eran clérigos cristianos, se reunieron alrededor de una gran mesa en el suburbio berlinés de Wannsee.

Fue Reinhard Heydrich, Subjefe de las SS y Jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, quien convocó a estos importantes engranajes de la jerarquía del Tercer Reich para obtener su participación en la concreción de la visión de Hitler de arribar a la “Solución final” al “Problema Judío”.

Los participantes sabían que cientos de miles de judíos estaban siendo ejecutados en masa en la ocupada Unión Soviética, pero Heydrich convocó la reunión para asegurar la participación de ministerios nazis claves para poder llevar rápidamente a cabo el crimen más monstruoso de la historia: el genocidio sin precedentes de un pueblo.

Heydrich esperaba la oposición de algunos de los participantes. Pero según el arquitecto del Holocausto, Adolf Eichmann, quien estuvo presente en la Conferencia, Heydrich encontró “inesperados aires de acuerdo.” En lugar de expresar preocupaciones o sostener una abierta oposición, los ocho Doctores presentes expresaron su entusiasmo por estar incluidos en el plan. En su juicio en Jerusalén en 1961, Eichmann testificó: “Estos caballeros estaban sentados todos juntos y no emitieron palabra alguna al respecto. … Hablaron sobre métodos para matar a los judíos, sobre asesinato, destrucción … sobre exterminio.” El gaseamiento de judíos provocó un particular interés.

En apenas 90 minutos, 15 nazis, no matones, sino élites, sellaron el destino de millones de judíos. Wannsee proporciona pruebas de que la Shoah pudo haber sido la visión de un hombre, pero fue abrazada y llevada a cabo por todos quienes marcharon al unísono con el Führer, incluyendo burócratas que nunca dispararon un arma con ira. El conjunto de sus habilidades fueron la clave para desatar el genocidio.

Esa reunión, esa votación en enero de 1942 estaba concretando el escalofriante llamado de Hitler al Genocidio, que ya había escrito y firmado en septiembre de 1919, ¡seis años antes de Mein Kampf!

Hitler describió su odio hacia los judíos, enfatizando que “el antisemitismo emocional, que siempre encuentra su expresión en forma de pogromos” no resolvería el problema, sólo “una solución legal…. la eliminación de los derechos de los judíos” lo haría.

Hitler continuó: “La eliminación total de los judíos” podría lograrse sólo “bajo un gobierno Nacional fuerte y nunca bajo un gobierno Nacional impotente ó débil”.

El resumen de la Conferencia, el Protocolo de Wannsee, es el único documento en la historia donde se codifica el genocidio como política oficial del Estado. En una hora y media tomó forma el plan para borrar de la tierra a toda la población judía de Europa. Wannsee no sucedió en algún lugar apartado sino en la sociedad más cultural, tecnológica y científicamente avanzada del mundo…

¿Puede volver a suceder? La respuesta de Simon Wiesenthal en 1980 a la pregunta de un estudiante universitario:

“Cuando el odio está organizado por un gobierno, hay crisis y hay tecnología todo es posible”, escuché responder al Sr. Wiesenthal quien agregó: “si la tecnología de los nazis hubiera estado disponible durante la época de la Inquisición española, ningún judío habría sobrevivido en España; ningún católico en Inglaterra, ningún protestante en Francia”.

Damas y caballeros. El Sr. Wiesenthal hizo esos comentarios hace más de 40 años cuando Internet ni siquiera era un sueño. Las tecnologías actuales, lideradas por las redes sociales, proporcionan un acceso sin precedentes a los actuales odiadores y a los potenciales genocidas del mañana a través de las plataformas globales. (Basta con ver cómo China e Irán implementan tecnologías de punta para aplastar la dignidad humana).

Permítanme enumerar algunas lecciones importantes de Wannsee

La humanidad nunca debe confundir la educación con la ética o la moral: 8 de los 15 participantes de la Conferencia de Wannsee que aceptaron con entusiasmo el asesinato sistemático de millones de judíos tenían doctorados. El Sr. Wiesenthal tenía razón: Al igual que Hitler, los tiranos necesitan convertir las burocracias en armas para lograr un genocidio. Cuando alguien amenace con matarlo a usted y a su gente, tómese esas amenazas en serio.

Wannsee mostró claramente que las personas tienen una capacidad infinita para hacer el mal.

4. ¡Nunca más! Para el pueblo judío no existía el Estado de Israel en las décadas de 1930 y 1940. Apoyaremos un estado judío fuerte, sin emitir disculpas, lo suficientemente fuerte como para defenderse de los buscadores de genocidio, lo suficientemente sabio como para construir un futuro basado en los valores del pueblo judío

5. ¡Nunca más! Para los alemanes, en principio y ante todo, no hacer daño al pueblo judío. A nivel nacional, debe haber rendición de cuentas para todos los perpetradores del antisemitismo. La compilación de incidentes por sí sola no detendrá el odio ni a quienes odian a los judíos. Rendición de cuentas también significa responsabilidad.

Agradecemos todas las importantes conmemoraciones del 27 de enero en el Bundestag y el Bundesrat, pero lo que realmente necesitamos es que su nuevo Canciller, Olaf Scholz, haga algo que Angela Merkel no pudo hacer: Enfrentar públicamente al régimen del Ayatolá Khamenei: Protestar por su negación del Holocausto. Responsabilizar al Ayatollah Khamenei cuando apoya otra “Solución Final”, cuando él y sus matones amenazan con un Holocausto nuclear para acabar con otros 6 millones Judíos, ciudadanos de un Estado judío democrático.

Debido a sus enormes lazos económicos con Irán, Alemania está en una posición única para demandar rendición de cuentas a Teherán. Si Alemania lidera, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros estarán obligados a seguir, aunque sea por vergüenza.

Otros participantes en el acto: Archbishop of Canterbury, Justin Welby; Secretary-General of the World Evangelical Alliance, Dr. Thomas Schirrmacher; Chair of the Pentecostal Commission on Religious Liberty, Dr. Arto Hämäläinen; EU Coordinator in Combating Antisemitism, Katharina von Schnurbein; Federal Commissioner for Jewish life in Germany and the fight against antisemitism, Dr. Felix Klein; Deputy Ambassador of Israel to Germany, Aaron Sagui; President of European Conference of Rabbis, Chief Rabbi of Moscow, Pinchas Goldschmidt; Associate Executive Vice-President and General Counsel of World Jewish Congress, Menachem Rosensaft; and Reverend Johnnie Moore, a former commissioner in the U.S. Commission on International Religious Freedom also joined.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai