Desenmascarando la Guerra Cultural- Ben Dror Yeminí

En una entrevista exclusiva con Ben Dror Yemini, periodista y analista líder en Israel, se destacan cambios significativos en el panorama geopolítico de la región. Yemini destaca la influencia de grupos como Hamas y Hezbollah, señalando que su accionar busca desestabilizar las alianzas emergentes entre Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, consideradas amenazas para los intereses de Irán. Además, desafía la percepción común al argumentar que el terrorismo no está ligado directamente a la pobreza, sino que tiene raíces culturales e ideológicas.

En el contexto político europeo, Yemini distingue entre preocupaciones legítimas sobre el extremismo y el antisemitismo, advirtiendo sobre la complejidad en la comprensión de la situación regional por parte de Estados Unidos. Expresa inquietudes sobre posibles presiones para un alto al fuego sin abordar las causas fundamentales del conflicto.

Destaca la necesidad de comprender las motivaciones detrás de la crisis en Israel, trascendiendo simplificaciones. La compleja red de relaciones geopolíticas y culturales subyacentes exige una atención cuidadosa para forjar soluciones efectivas. La afirmación de Yemini sobre la guerra cultural contra el mundo libre plantea preguntas cruciales sobre el papel de Europa y Estados Unidos en este escenario. En medio de la incertidumbre, queda claro que Israel enfrenta desafíos cruciales, y la búsqueda de la paz requiere una comprensión profunda de la complejidad de la región.

Ben Dror Yeminí, analiza de la siguiente manera los hechos que llevaron al fatídico 7 de octubre:

Señala que no fue una sorpresa. Que los que seguían lo que Hamás decía en sus redes sociales, en la televisión, pueden afirmar que el grupo terrorista lo mostraba de manera explícita, dado que anunciaban que iban a aniquilar a todo judío y a todo cristiano. Pero algunos pensaban que en la medida en que la situación en la frontera con Gaza estaba “tranquila”, que la situación económica mejoraba, que 18 mil gazatíes ingresaban a Israel diariamente a trabajar y llevaban su sustento, nada malo podía acontecer.

Sobre las causas del ataque terrorista en el sur de Israel, y en cuánto contribuyó la crisis interna del Estado, el periodista indicó que hay que “escuchar claramente lo que nos dice el Hamás y el Hezbollah, que ellos conocen muy bien a Israel, saben de su democracia, de las manifestaciones, pero que ese no es el elemento que haya definido su accionar. Ellos veían claramente que debían destruir lo que estaba creciendo, que es la unión de Israel con algunos países árabes, como Arabia Saudita, Emiratos, con los Estados Unidos como quien lo propicia. Irán veía que esto iba en contra de sus intereses, entonces debían realizar algo para que esto no se diera. No acuerda con la idea de que las cuestiones internas de Israel, de la división en la sociedad sea el elemento central para lo que aconteció.

Manifestó que “sin dudas el 7 de octubre fue el momento más difícil desde la independencia del Estado de Israel”. Dijo que hubo fracasos de todo tipo: militares, en la capacidad de estar atentos a lo que estaba gestándose. Hubo fracasos en la concepción que se tenía; se pensó que, en la medida en que los palestinos en la Franja de Gaza estuvieran mejor económicamente, eso les proporcionaría un pensamiento distinto. Y remarcó que en esto no se equivocó solo Israel en ello. El terrorismo de Hamás no es un terrorismo de pobres, sino de ricos, y que lo mismo sucedió en el 11 de setiembre en Estados Unidos, dado que quienes perpetraron los atentados no fueron precisamente pobres; y que hay un tema ideológico-cultural que lo tiene incorporado y que hace que este terrorismo exista y esté presente.

Opina Yeminí, que esta cultura y “concepción” se puede cambiar, pero sucede que los seres humanos volvemos una y otra vez a cometer los mismos errores, y que, lo que debemos hacer es aprender de los errores. Y subraya, que no hay un vínculo entre pobreza y terrorismo, tampoco que, porque la situación económica esté mejor, cambien las cosas.

Explica que esta no es una guerra contra Israel, no es una guerra de Israel contra el Hamás o el Hezbollah, es una guerra de la Yihad contra el mundo libre.

Acerca de cómo impacta esto en Europa con la presencia del Islam radical , el especialista señaló que primeramente debemos saber que Europa no es una sola unidad, que hay distintas situaciones propias de cada lugar. como Suecia, Holanda, Italia, Francia en donde la derecha está presente, como también algunos países gobernados por la ultraderecha. También se debe distinguir entre los círculos académicos o periodísticos de los de la sociedad, porque la sociedad lo comprende bien, por eso va hacia la derecha, pero que entre los académicos y medios de comunicación se tiende a justificar ese extremo del islam radical.

Sobre los políticos europeos, indicó que gran parte de ellos comprende lo que está diciendo la derecha. Pero que hay que diferenciar también dentro de la derecha, porque hay una que es legítima, y otra que es extrema, en muchos casos antisemita. Lo mismo ocurre en la izquierda, en donde hay grupos muy críticos a Israel y muy antisemitas.

Sobre el escenario mundial, Ben Dror señaló que sin dudas Estados Unidos sigue cumpliendo un rol muy importante, y que el vínculo con Israel es primordial, pero que no está tan seguro de que USA comprenda a fondo cuál es la situación de la región, porque si no, no le pediría a Israel un cese de fuego. Opinó que esta visión progresista de Estados Unidos de “ser los buenos”, no colabora y que esto será un triunfo para el Hamás, porque Israel no llegaría a desarticular el poderío del grupo terrorista.

Respecto del gobierno de Israel, de su primer ministro, si pueden “jugar este partido con los Estados Unidos”, Yeminí admitió no tener una buena respuesta y que cree que el gobierno de Netanyahu tampoco; pero dijo que frente a medios del exterior suele no criticar al gobierno, más allá de que es periodista y de que vive en un país libre, (sí lo hace en Israel), por lo que se “guarda sus críticas”. Sin embargo, deseó agregar algo; dijo que, sin querer ser profeta, tiene claras algunas cosas, que es que Israel va a poder sobreponerse, que logrará imponerse frente al Hamás, al Hezbollah, pero a un precio muy alto, muy duro; entre otras cosas porque son judíos sionistas que tienen principios humanos muy claros, por lo que no van a ir contra los inocentes, sino contra aquellos responsable y culpables. “Es un duro precio que estamos pagando. Cada soldado que cae es un dolor para la sociedad israelí, pero vamos a poder enfrentar este desafío”, expresó.

Sobre lo que sucederá después de la guerra, sostuvo que en Israel van a volver manifestaciones con mucha agitación y tensión, pero que esto es parte del orgullo democrático, que no hay que temer por esto, que va a haber muchas críticas por lo que pasó, como ocurre en una verdadera democracia como es la de Israel.

Después del 7 de octubre, no ve el periodista que en tiempo cercano se pueda ver un Estado palestino, pero tal vez más adelante, y si algunos elementos que conforman esta realidad, pueda cambiar, y el mundo comprenda cuál es el desafío que vive Israel, quizás con la ayuda internacional, pueda haber un Estado palestino con los cuidados y supervisión de la comunidad internacional.

“Nosotros queremos la paz, buscamos la paz, pero la realidad debe ser comprendida en lo que realmentevive Israel”, expresó.

El periodista comentó que acaba de ser publicado una versión actualizada de su libro “La Fábrica de Mentiras” y que espera que pronto salga la edición en español.

Redacción: Prof. Cita Litvak

