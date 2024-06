Sargento mayor. (res.) Saadia Yaakov Derai, de 27 años, de Tel Aviv, fue uno de los dos soldados que las FDI anunciaron hoy viernes que habían caído en batalla en la Franja de Gaza por fuego de mortero.

Pertenecía al Batallón 9203 de la Brigada Alexandroni y cayó en combate en el centro de la Franja de Gaza. Le sobreviven su esposa, Rachel, y dos hijos, de dos y un año.

Después de su muerte, su madre dijo: “Mi Saadia era un niño que anteponía la voluntad de los demás a la suya propia.

Hizo mucho más de lo que se esperaba de él en todos los ámbitos. Era un erudito, estudió para los exámenes rabínicos y comenzó a estudiar para obtener una licencia de profesor. Estudiaba cada minuto libre y tenía un gran sentido del humor. Un padre extraordinario para Hilli y Linon. Era un héroe en mente y cuerpo y nunca se quejó. En Simjat Torá estuvo con nosotros y se alistó. Saadia estaba enamorado de esta nación, amaba la Torá y la tierra y luchó por ella.

Desde el comienzo de la guerra he estado en silencio, ahora tengo el deber de no permanecer más en silencio. No dejaré que el enorme sacrificio que hemos hecho y mi sacrificio sea en vano. En nombre de Saadia exigimos la victoria y una decisión completa.”Mi hijo no cayó en el altar de los acuerdos diplomáticos, sino en la victoria total sobre el enemigo”.

Dery cayó en combate junto al sargento mayor. (res.) Omer Smadga de 25 años, de Ganot Hadar, del Batallón 9203 de la Brigada Alexandroni.

Los militares señalaron que tres soldados habían resultado gravemente heridos en el mismo incidente. Fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento médico adicional.

La foto de portada es de la última mañana de Saadia, en el centro de Gaza, colocándose sus tefilim. Que su memoria sea bendita.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai