La familia del reservista que se suicidó lucha para que sea reconocido como soldado caído de las FDI

Eliran Mizrachi se suicidó después de recibir una llamada de emergencia de un reservista (Tzav 8), sólo dos días antes de que debía presentarse al servicio, según Kan. La familia de Eliran Mizrachi, un reservista al que le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático (TEPT) y se quitó la vida la semana pasada, lucha para que sea reconocido como un soldado caído y enterrado en un cementerio militar, informaron el lunes medios israelíes.

“No se habría suicidado si no tuviera trastorno de estrés postraumático”, dijo Hila, la hermana de Mizrachi, al Canal 13. “Creo que el respeto que merece es ser enterrado en un ataúd con una bandera israelí y que los soldados lo saluden. a él.

“Quiero decirles a todos los soldados que, pase lo que pase, no serán abandonados y que mi hermano no será abandonado. No se merece eso”, dijo entre lágrimas.

Dijo que su hermano todavía estaba en reservas y se preguntó cómo era posible que a alguien que, según ella, estaba siendo llamado a regresar al servicio activo luchando en Gaza esta semana, se le pudiera negar un entierro militar .

Las FDI respondieron al incidente diciendo que “cuando murió, Eliran no era un soldado ni estaba en servicio activo de reserva, por lo que no es elegible para el entierro militar según la ley”.

Tras el informe, el parlamentario Idan Roll (Yesh Atid) dijo el domingo que solicitó una reunión urgente del comité de la Knesset sobre el tema.

“Las familias en duelo ya están pasando por momentos difíciles y debemos prepararnos para diferentes situaciones que no se ajustan a los criterios existentes para intentar facilitarles las cosas”, dijo.

El diagnóstico de trastorno de estrés postraumático de Mizrachi se produjo después de que luchó en Gaza durante meses en el Cuerpo de Ingeniería de Combate. Deja esposa y cuatro hijos.

El primero en la fila

Mizrachi fue uno de los primeros soldados que entraron en Gaza, dijo su madre Jenny a KAN. Él y los soldados que lo acompañaban eran “la punta de lanza de esta guerra”, dijo.

“Luchó durante 186 días, resultó herido dos veces y, a pesar de la lesión, se quedó y no quiso salir de Gaza”, dijo. “Quería seguir luchando para defender el Estado de Israel y traer de vuelta a los rehenes”.

“No sé por qué se hizo esto a sí mismo”, dijo. “Supongo que tenía un terrible trastorno de estrés postraumático. Él y sus amigos vieron cosas que no deberían verse, sacaron cuerpos y personas del festival de música Supernova donde Hamas masacró a cientos.

Su madre le dijo a KAN que no cree que su hijo haya recibido el tratamiento adecuado y que los psiquiatras le dijeron que no podía recibir tratamiento.

La muerte de Mizrachi debería servir como una advertencia para los israelíes, dijo David Solomon, director ejecutivo de Nifgashim (Reuniones), un movimiento social que incluye una comunidad de reservistas que él fundó.

Este incidente debería “enfatizar más que nunca la creciente necesidad de apoyo a los soldados de reserva y sus familias para facilitar la transición entre la rutina del combate y la vida civil”, afirmó.

“Debemos actuar para que este caso sea el último de su tipo”.

Más de 10.000 reservistas han solicitado servicios de salud mental, según Nifgashim, que trabaja para brindar apoyo integral de salud mental a los reservistas.

“Los reservistas quieren servir al país e incluso están dispuestos a sacrificar sus vidas por nosotros”, dijo Solomon. “Pero las dificultades en el hogar, con su salud mental y en el trabajo les plantean un difícil dilema entre la voluntad de servir y su deseo natural de mantener sus hogares, familias y medios de vida.

“Es nuestra responsabilidad y deber apoyarlos a ellos y a sus familias y permitirles ir a la batalla y derrotar a nuestro enemigo”, dijo.

Las FDI también dijeron que “comparten el dolor de la familia Mizrachi por la prematura muerte de Eliran”.

“Eliran fue reclutado para el servicio de reserva y estuvo muy activo en la Guerra de las Espadas de Hierro y en años anteriores. Su paso por la reserva y en su servicio regular contribuyó mucho al ataque y la defensa”, agregaron.

Fuente: Jerusalem Post

