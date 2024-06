Sánchez y sus aliados, derrotados

Por Ricardo López Göttig

Las elecciones para el Parlamento Europeo dejaron a varios gobiernos ante situaciones complejas, ya que suelen canalizar el cansancio de la ciudadanía. No necesariamente significa que esos resultados vayan a replicarse en comicios internos de cada país, pero marcan un estado de insatisfacción frente a un gobierno determinado o, lo que sí es preocupante, respecto del sistema democrático como tal.

Uno de los escenarios previsibles de derrota era el de Pedro Sánchez en España, que ha ido llevando al PSOE por un rumbo tan errático como personal, alejándolo del partido que supo ser uno de los pilares de la transición democrática. Si bien el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, se ha ratificado como la principal fuerza política, tal como ocurrió en los comicios generales del 2023, esta vez lo hizo por un margen mayor respecto del PSOE, con 34% y 30% de los votos, respectivamente.

Capítulo aparte merece la “interna” entre Sumar y Podemos, las dos corrientes más a la izquierda del PSOE, que compitieron por demostrar quién rechazaba más al Estado de Israel. A esta retórica se plegó Pedro Sánchez con una sobreactuación internacional que nada le reportó, además de exponerlo como un adolescente caprichoso en busca de atención. Podemos se está volviendo cada vez más irrelevante y periférico, muy lejos de lo que llegó a ser pocos años atrás. Sumar sigue restando, y Yolanda Díaz se vio obligada a dimitir como líder de ese conglomerado de izquierdas populistas vociferantes.

Y todo esto ocurre porque la coalición actual, un Frankenstein del PSOE, Sumar y partidos regionales e independentistas, es un ensamble disonante, en el que cada uno toca en base a una partitura por completo diferente. Los problemas reales van por un carril distinto, mientras el gobierno actual de España se propone dar testimonio de causas que resultan lejanas para la ciudadanía, o alienta la descomposición de su propio territorio al darle aire a los movimientos independentistas de Cataluña y Euskadi.

No cabe esperar grandes cambios de actitud de un presidente de gobierno cuyo único objetivo es estar todo el tiempo que pueda en el Palacio de La Moncloa, y esto no hará más que desgastarlo mientras sigue envuelto en sus giras rimbombantes, discursos altisonantes y gestos vacíos.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai