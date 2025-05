Witkoff dijo que hay que decirle a las familias de los rehenes que Israel extiende inútilmente la guerra, EE.UU. insta a un acuerdo

El desacuerdo del enviado con los planes de Israel se suma a los crecientes informes de discordia entre la administración Trump y el gobierno de Netanyahu, que ambas partes han negado.

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo recientemente a las familias de los rehenes retenidos en Gaza que no está de acuerdo con el enfoque de Israel hacia la guerra en la Franja, y cree que alcanzar un nuevo acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes es el siguiente paso correcto, según un informe publicado el domingo, a medida que aumentan los informes sobre la creciente brecha entre los líderes estadounidenses e israelíes.

Según el Canal 12, Witkoff dijo a las familias que Estados Unidos “quiere devolver a los rehenes, pero Israel no está listo para poner fin a la guerra”.

“Israel está prolongando la guerra, a pesar de que no vemos dónde se puede avanzar más”, dijo Witkoff, según el informe, que citó fuentes que asistieron a la reunión.

“Aun así, actualmente hay una ventana de oportunidad que esperamos que Israel y todos los mediadores aprovechen. Estamos presionando a todos los mediadores y haciendo todo lo posible para devolver a los rehenes”, dijo.

El Canal 12 citó a las familias diciendo que no habían escuchado este tipo de críticas a la política del gobierno israelí por parte de Witkoff en el pasado.

El informe también citó a altos funcionarios israelíes no identificados que emitieron una advertencia: “Si no hay acuerdos para el final de la visita de [el presidente estadounidense Donald] Trump a Oriente Medio, Israel lanzará una operación terrestre y pasarán varias semanas hasta el próximo ‘punto de salida’. Una vez que hayamos comenzado la operación intensificada, no estaremos de acuerdo en detenerla rápidamente. Hamas no determinará el cronograma”.

Sin embargo, haciéndose eco de los comentarios de Witkoff, los funcionarios coincidieron en que actualmente había “una ventana de oportunidad” y afirmaron que los mediadores tienen la obligación de dejar esto claro a Hamas, según el Canal 12.

El informe dice que Israel está abierto a varias propuestas, incluida lo que Israel llama una “propuesta Witkoff diluida”, pero que si Hamas continúa su negativa a aceptar un acuerdo, “no hay alternativa” a una operación intensificada que no terminará rápidamente. Lo que Israel ha denominado la “propuesta Witkoff” -que las fuentes dijeron a The Times of Israel en ese momento es en realidad más una oferta israelí- prevé la liberación de alrededor de la mitad de los rehenes vivos a cambio de una tregua prolongada, seguida de la liberación del resto de los rehenes junto con el fin de la guerra.

La cadena dijo que Witkoff estaba manteniendo conversaciones con varios jugadores clave el domingo por la noche, tratando de establecer algún tipo de marco para un acuerdo esta semana.

Walla News informó que Witkoff estaba manteniendo conversaciones con Hamas, Qatar, Egipto e Israel sobre un acuerdo de rehenes y una calma a largo plazo.

Después de estos informes, el grupo terrorista Hamas anunció el domingo por la noche que liberaría al soldado rehén estadounidense-israelí Edan Alexander, que se cree que es el último ciudadano estadounidense vivo que queda como rehén en Gaza, y uno de los 59 cautivos totales que aún están en manos de grupos terroristas palestinos.

Alexander fue capturado de su tanque durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, durante el cual los terroristas mataron a unas 1.200 personas y llevaron a 251 rehenes a la Franja, lo que desencadenó la guerra en curso. Lleva más de 580 días recluido en Gaza.

La declaración de Hamas, emitida antes del viaje de Trump a la región esta semana, fue pensada como un gesto de buena voluntad con la esperanza de que Washington persuada a Israel para que ponga fin a la guerra en Gaza, dijo una fuente involucrada en el esfuerzo de mediación a The Times of Israel.

La fuente dijo que Hamas ha recibido garantías de Estados Unidos a través de mediadores de que la liberación de Alexander “sería de gran ayuda” para Trump, quien quiere ver a los rehenes restantes liberados y que la guerra en Gaza termine.

No estaba claro cuándo sería liberado Alexander, pero una fuente involucrada en el proceso le dijo a The Times of Israel que el objetivo era que fuera liberado a principios de esta semana, posiblemente el lunes.

Según una fuente familiarizada con las negociaciones, Estados Unidos no informó a Israel sobre el esfuerzo para liberar a Alexander hasta después de que se alcanzara el acuerdo con Hamas, diciendo que Israel había estado al tanto de que los esfuerzos estaban en curso, pero solo sabía de ellos por sus propias operaciones de inteligencia.

Según otro informe del domingo, Trump y Netanyahu están cada vez más en desacuerdo sobre sus visiones contrastantes para el Medio Oriente, y en particular para la Franja de Gaza.

Citando a funcionarios estadounidenses no identificados, NBC informó que Trump se opone a los planes de Netanyahu para una nueva operación significativamente ampliada en la Franja de Gaza, y lo ha calificado en privado como un esfuerzo desperdiciado que interferirá con su visión de reconstruir el enclave.

Mientras tanto, se dice que Netanyahu está cada vez más frustrado con el enfoque de Estados Unidos hacia Irán en medio de las conversaciones nucleares y después de que Washington llegara a un acuerdo con los hutíes, acordando poner fin a su intensa campaña de bombardeos a cambio del fin de los ataques marítimos del grupo respaldado por Irán.

En declaraciones a NBC, un funcionario estadounidense dijo que Israel estaba “preocupado por cualquier acuerdo” que Estados Unidos pudiera firmar con Irán para frustrar sus ambiciones nucleares.

Con ese fin, dos funcionarios estadounidenses dijeron que Netanyahu ha desestimado en privado las negociaciones como una pérdida de tiempo, argumentando que incluso si se forja un acuerdo, Teherán inevitablemente lo rompería.

Israel preferiría tomar medidas y atacar las instalaciones nucleares de Irán, según el informe, y cree que la oportunidad de hacerlo se reduce aún más a medida que continúan las conversaciones.

Según se informa, Jerusalén no está contenta con las conversaciones en curso entre Estados Unidos e Irán, que se dice que se están convirtiendo en un marco en gran medida similar al Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, o JCPOA, que fue firmado por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y fue criticado en ese momento por Netanyahu como desastroso para Israel.

Según los términos que se están discutiendo, según los informes, Irán limitaría el tamaño de las reservas y los tipos de centrifugadoras, y diluiría, exportaría o sellaría sus reservas de uranio del 60 por ciento bajo un escrutinio sin precedentes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a cambio de un alivio sustancial de las sanciones.

Este enfoque no se ha alineado con la posición de larga data de Netanyahu, que es que Israel no permitirá que Irán obtenga armas nucleares y se opone a cualquier conversación que no lleve a Irán a aceptar un “acuerdo al estilo de Libia”, bajo el cual todo el programa nuclear de Teherán, tanto militar como civil, sería desmantelado por completo.

Otro informe del domingo, esta vez en el Canal 13, dijo que los funcionarios del entorno de Netanyahu se han vuelto cada vez más vocales contra las recientes decisiones de la administración Trump con respecto al Medio Oriente.

“Hay caos en la administración Trump, el pie derecho no sabe lo que está haciendo el pie izquierdo”, dijo un alto funcionario cercano al primer ministro, según el informe. “No estoy seguro de que tenga algo que ver con nosotros. Todo funciona según los caprichos del presidente. A veces funciona a nuestro favor y a veces no”.

Después de la oleada de informes de que los dos líderes estaban en desacuerdo, Netanyahu recurrió a las redes sociales para dejar las cosas claras, diciendo que su vínculo con Trump era “excelente”.

“Qué puedo decir, no es Trump lo que lo dice y no soy yo quien lo dice”, dijo Netanyahu en una actualización de video en su cuenta X, y agregó que “la relación es excelente”.

“Hablo con él [Trump] de vez en cuando. No diré que cada dos días, pero cada dos o tres semanas hablo con él. Mi gente está en la Casa Blanca, incluso hace dos o tres días, estuvieron allí… Actualmente hemos sido bendecidos con un presidente y una administración que es muy, muy amigable. Y estamos tratando de coordinar tanto las cosas grandes como las pequeñas”, concluyó Netanyahu.

Fuente: TOI

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai