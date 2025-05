“La llamada de Netanyahu llega tarde pero seguimos luchando por la liberación de los rehenes” – Itzik Horn

En una reciente entrevista, Itzik Horn, padre de Eitan, quien aún continúa secuestrado en el conflicto actual, compartió su visión sobre la situación de los rehenes y las comunicaciones con las autoridades israelíes. En una conversación con el periodista Dany Saltzman, Horn abordó la llamada recibida del primer ministro de Israel, las críticas por la demora en la comunicación, la incertidumbre sobre la condición de algunos secuestrados, y las difíciles decisiones sobre la ayuda humanitaria.

El ex corresponsal de Radio Jai comenzó relatando la conversación que tuvo con el primer ministro, quien le aseguró que el gobierno está trabajando sin descanso para liberar a los secuestrados. “Me explicó que están trabajando sin descanso para traer de vuelta a todos los secuestrados y que hacen todo lo posible”, comentó Horn, aunque dejó en claro que la comunicación llegó demasiado tarde para su gusto: “Esa es una de las críticas que también tenían todas las familias. A mí en lo personal no me cambia absolutamente nada”.

Uno de los temas más difíciles abordados fue la incertidumbre sobre el estado de varios rehenes. “La familia sacó un comunicado que hasta que no se compruebe lo contrario, ellos confían en que su hijo está vivo”, destacó Horn, refiriéndose a la situación de un secuestrado cuya vida está en duda. “Yo no recibí ningún indicio de que Eitan esté en situación dudosa porque lo vimos lamentablemente en ese terrible video que liberó el ‘él jamás'”, agregó con tristeza.

El periodista también expresó su postura respecto a la ayuda humanitaria, un tema polémico en Israel en este momento. Señaló que, aunque no está de acuerdo con la suspensión de la ayuda, entiende que la situación es compleja debido a la manipulación de Hamas, que revende la ayuda humanitaria que recibe. “Aunque yo no coincido, el derecho internacional dice lo contrario e Israel no puede quebrarlo” explicó.

Por último, Horn reflexionó sobre el futuro y la necesidad de encontrar una solución para convivir con los palestinos, aunque sugiere que la dirigencia de Hamas debe dejar las armas para que la paz sea posible: “Lo ideal sería que la dirigencia de Hamas deponga las armas, cosa que va a ser imposible. Pero mira, el destino quiso que seamos vecinos, ni ellos van a desaparecer ni nosotros tampoco”, concluyó.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai