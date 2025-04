Rehenes- Eitan Horn y el compromiso con la educación

Eitan Horn tiene 37 años, es educador y está convencido de que la formación de las nuevas generaciones puede cambiar el mundo, dicen estudiantes y colegas. Ha trabajado extensamente con movimientos juveniles en Israel y en el extranjero, acompañando a grupos en campamentos, viajes y misiones de formación. Vivió en Perú como emisario del movimiento sionista Hanoar Hatzioní convirtiéndose en un punto de referencia para muchos jóvenes.

Para uno de sus antiguos alumnos, entrevistado por el Jerusalem Post, “Eitan es tanto un hermano mayor como un maestro”. Familiares y amigos lo describen como un hombre alegre, al que le encanta bailar, entretener y cuidar a los demás.

Nacido en Kfar Saba, ciudadano israelí-argentino, Eitan es un gran fanático del Hapoel Beersheba y a menudo llevaba a sus sobrinos al estadio junto con su hermano mayor Yair. Los dos son muy cercanos, y el 7 de octubre de 2023, Eitan había ido a visitarlo al kibutz Nir Oz para pasar las vacaciones juntos. Cuando comenzó el bombardeo de misiles de Hamas a las 6:30 a.m., el padre, Itzik, se comunicó con ellos preocupado. Eitan trató de restarle importancia, respondiendo: “¿Has olvidado que los misiles siempre sobrevuelan el kibutz de Yair?” Pero luego las comunicaciones se detuvieron. Días después, la familia Horn se enteró del secuestro de los dos hermanos.

Después de 498 días de cautiverio, Yair fue liberado a mediados de febrero, pero Eitan sigue detenido en Gaza (553 días). Un video propagandístico difundido por Hamas el 1 de marzo muestra a los hermanos juntos poco antes de la liberación de Yair: se abrazan y Eitan llora, mirando a la cámara, con voz incierta. “A veces consigo comida, a veces no. A veces estoy bien, a veces no. Pero aquí no estoy bien”, dice, llevándose la mano a la cabeza. Una muestra de deterioro psicológico tras más de un año y medio de encarcelamiento, señala la familia.

Yair dijo que vio a su hermano al borde del colapso durante la detención: hambre, falta de sueño, presión psicológica. Después de su liberación, en una reunión con Donald Trump en Washington, se presentó con una sudadera roja con la cara de Eitan impresa en el pecho. Agradeció al presidente estadounidense su compromiso con los rehenes y pidió un paso más: la liberación de su hermano y de los otros 58 secuestradores israelíes.

“Eitu”, como lo llaman sus amigos y alumnos, “te hace reír y contagia buenas vibras”, explicó a Haaretz Daniela Rapp, una de sus amigas más cercanas. En declaraciones al Jerusalem Post, Leila Banchik, una argentina que vive en Tel Aviv, recordó las semanas que pasó con él en Jerusalén durante su año de formación: “Estaba alegre, lleno de energía. Siempre hacía bromas y lograba convertir cada momento en algo ligero y positivo”. Para Dana Grobman, quien llegó de Perú, “Eitu era la persona a la que llamabas si necesitabas algo, incluso un abrazo”.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Eitan había pedido poder ayudar a los niños refugiados que habían llegado a Israel. “Le dijimos: ‘¡Pero si tú no conoces el idioma!’ y él respondió: ‘Estos niños tienen miedo y vienen aquí en busca de seguridad. Eso es sobre lo que se fundó Israel, y quiero representar ese lugar seguro para ellos'”, dijo su cuñada, Dalia Cusnir-Horn.

El padre ha denunciado en repetidas ocasiones la ausencia de respuestas por parte del gobierno israelí. “Desde el día después del secuestro, ningún miembro de la coalición nos ha llamado”. Y al frente en el lanzamiento de Yair, agregó: “Miramos el vaso medio lleno, estábamos felices, pero fue muy difícil. Nos dieron un juicio de Salomón moderno. Nos partieron por la mitad”. Entrevistado por la emisora en la víspera de Pésaj, Itzik recordó cómo, por segundo año consecutivo, la familia Horn no estará completa durante la cena festiva. “Tendrás a todos tus seres queridos alrededor de la mesa, nosotros no. Si algo así le hubiera ocurrido al primer ministro o a uno de sus ministros, estoy seguro de que habrían hecho todo lo posible para traer de vuelta a los rehenes”.

Mientras tanto, los hinchas del Hapoel Beer Sheva, el equipo favorito de Eitan y Yair, dedicaron un mural a los dos hermanos, acompañado de una inscripción: “Traigan a Eitan a casa. Es uno de los nuestros”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai