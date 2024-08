Las conversaciones sobre la tregua en Gaza en Doha tienen un “comienzo prometedor” y continuarán mañana

El portavoz de la Casa Blanca dice que aún queda mucho trabajo por hacer, pero la administración se muestra optimista sobre las negociaciones de alto riesgo y minimiza la negativa de Hamás a participar formalmente.

DOHA, Qatar — Los negociadores israelíes y mediadores internacionales se reunieron el jueves en Qatar para mantener conversaciones destinadas a detener los combates en Gaza y asegurar la liberación de los rehenes, con un posible acuerdo presentado como la mejor esperanza de evitar un conflicto regional aún mayor.

Funcionarios de Estados Unidos, Qatar y Egipto se reunieron con el equipo israelí, encabezado por el jefe del Mossad, David Barnea, en Doha, para intentar ultimar los detalles de un acuerdo gradual que lleva mucho tiempo gestándose para poner fin a unos 10 meses de combates en Gaza, desatados por los ataques del 7 de octubre, durante los cuales terroristas liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251, en su mayoría civiles.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, calificó el jueves como un “comienzo prometedor” y dijo que se esperaba que las negociaciones se prolongaran hasta el viernes.

Kirby dijo que queda mucho trabajo por hacer, dada la complejidad del acuerdo y que los negociadores se están centrando en su implementación, y agregó que los mediadores lograron “reducir algunas brechas” en el período previo a la reunión en Doha. Describió la reunión del jueves como un paso importante hacia un acuerdo.

“Los obstáculos que quedan se pueden superar y debemos cerrar este proceso”, afirmó.

Los funcionarios de Hamas no participaron en las conversaciones del jueves, acusando a Israel de añadir nuevas demandas a una propuesta anterior que contaba con apoyo estadounidense e internacional y con la que Hamas había acordado en principio.

Sin embargo, los mediadores planeaban consultar con el equipo negociador de Hamás con sede en Doha después de la reunión, según un funcionario informado sobre las conversaciones. Hamás dijo a los mediadores el miércoles que participaría si Israel presentaba una propuesta “seria” que estuviera en línea con las demandas anteriores del grupo.

El director de la CIA, Bill Burns, y el enviado estadounidense para Oriente Medio, Brett McGurk, representaron a Washington en las conversaciones, convocadas por el primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, con el jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, también en Doha.

Kirby restó importancia a la ausencia de Hamás de las conversaciones, señalando que, en cualquier caso, hasta ahora las conversaciones han sido indirectas.

“En el pasado, ha funcionado de manera muy similar a como funciona hoy en Doha, donde los mediadores se sentarán y discutirán, resolverán las cosas, y luego esos mediadores se pondrán en contacto con Hamás, y luego los líderes de Hamás en Doha se comunicarán directamente con el Sr. Sinwar para obtener respuestas finales”, dijo Kirby.

Un alto funcionario de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo a Reuters el jueves que el grupo estaba comprometido con el proceso de negociación e instó a los mediadores a asegurar el compromiso de Israel con una propuesta que Hamas emitió a principios de julio.

Los mediadores han pasado meses intentando elaborar un plan de tres fases en el que Hamás liberaría a los más de 100 rehenes que permanecen en Gaza a cambio de un alto el fuego, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la liberación de los palestinos encarcelados por Israel.

Las autoridades de la comunidad internacional afirman que es necesario un alto el fuego urgente para liberar a los cautivos de un grave peligro y poner fin al sufrimiento generalizado en Gaza, que ha sido devastada por 10 meses de intensa actividad militar destinada a poner fin al dominio de Hamás sobre el enclave y liberar a los rehenes. Las autoridades sanitarias de Hamás dijeron el jueves que el número de muertos en la Franja había superado los 40.000, aunque la cifra no puede verificarse y se cree que incluye al menos a 17.000 combatientes que Israel dice haber matado.

Los diplomáticos esperan que un alto el fuego en Gaza también convenza a Irán y al Hezbolá libanés de abstenerse de tomar represalias por el asesinato de un alto comandante de Hezbolá en un ataque aéreo israelí en Beirut y del principal líder político de Hamás en una explosión en Teherán que se ha atribuido a Israel.

Tanto Israel como Hamás han aceptado en principio el plan, que el presidente estadounidense Joe Biden anunció el 31 de mayo. Pero Hamás ha propuesto “enmiendas” e Israel ha sugerido “aclaraciones”, lo que ha llevado a cada parte a acusar a la otra de plantear nuevas exigencias que no puede aceptar.

Antes de la partida del equipo israelí, una fuente de la delegación dijo que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu había permitido un margen de maniobra significativo en algunas de las disputas importantes, aunque no estaba claro si la flexibilidad adicional sería suficiente para salvar las brechas restantes.

“Hemos tenido un margen de maniobra mínimo”, dijo una fuente anónima al Canal 12. “Es algo con lo que empezar, pero podría no ser suficiente”.

Además de Barnea, la delegación incluye al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, al mayor general (retirado) de las Fuerzas de Defensa de Israel Nitzan Alon y al asesor principal de Netanyahu, Ophir Falk.

Antes de partir hacia Qatar, el Canal 12 informó que Alon le entregó a Netanyahu un documento con detalles sobre las condiciones de deterioro en las que se encuentran los secuestrados, instando a Israel a ser flexible en las negociaciones para tener en cuenta el creciente peligro contra ellos.

“Cuanto más tiempo pasa, mayor es la amenaza para la vida de los rehenes”, dice el documento. “A la luz de esto, se debe encontrar un margen de flexibilidad en el marco de las negociaciones”. La Oficina del Primer Ministro negó que se hubiera presentado tal documento.

Hamas ha rechazado las demandas de Israel de una presencia militar duradera a lo largo de la frontera con Egipto y de una línea que divida Gaza en dos, donde se registraría a los palestinos que regresan a sus hogares en el norte para erradicar a los agentes terroristas. El portavoz de Hamas, Osama Hamdan, dijo que el grupo sólo está interesado en discutir la implementación de la propuesta de Biden y no en seguir negociando sobre su contenido.

La propuesta de Biden se basó en un marco israelí del 27 de mayo para un acuerdo de tres etapas, en el que el primer período de seis semanas contempla una pausa en las operaciones terrestres israelíes y la retirada de las tropas a cambio de la liberación de 33 rehenes en las categorías de mujeres, niños, ancianos y heridos, junto con la liberación por parte de Israel de 990 prisioneros palestinos.

Netanyahu dijo que la respuesta de Hamás a su propuesta no cumplía con los requisitos mínimos de Israel.

Se cree que 111 de los 251 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza, incluidos los cadáveres de 39 personas cuya muerte ha sido confirmada por las FDI.

A finales de noviembre, durante una tregua de una semana, Hamás liberó a 105 civiles y, antes de eso, a cuatro rehenes. Las tropas rescataron con vida a siete rehenes y también se recuperaron los cadáveres de 24 rehenes, incluidos tres secuestrados a los que los militares mataron por error cuando intentaban escapar de sus captores.

Hamás también tiene retenidos a dos civiles israelíes que entraron a la Franja en 2014 y 2015, así como los cuerpos de dos soldados de las FDI que murieron en 2014.

A pesar de respaldar las negociaciones para un alto el fuego, Netanyahu también lidera una coalición de gobierno que incluye a ministros de gabinete de extrema derecha que se han opuesto a poner fin a la guerra y amenazaron con abandonar el gobierno si se firma un acuerdo. Al mismo tiempo, las familias de los rehenes y otras personas han presionado a Netanyahu para que alcance un acuerdo que libere a los cautivos, y algunos se han sumado a las manifestaciones contra el gobierno y lo han acusado de demorarse para obtener beneficios políticos personales.

En Tel Aviv, las familias de algunos de los rehenes protestaron el jueves frente a la sede del partido Likud de Netanyahu.

“Al equipo negociador: si no se firma un acuerdo hoy o en los próximos días en esta cumbre, no regresen a Israel. No tienen motivos para regresar a Israel sin un acuerdo”, dijo Yotam Cohen, cuyo hermano Nimrod Cohen se encuentra secuestrado en Gaza.

Netanyahu dice que Israel sigue comprometido con la “victoria total” contra Hamás y la liberación de todos los rehenes.

La disputa más difícil ha sido la transición entre la primera fase del cese del fuego —cuando las mujeres, los niños y otros rehenes vulnerables serían liberados— y la segunda, cuando los soldados israelíes cautivos serían liberados y entraría en vigor un cese del fuego permanente.

A Hamas le preocupa que Israel reanude la guerra después de que se libere al primer grupo de rehenes. Israel teme que Hamas prolongue indefinidamente las conversaciones sobre la liberación de los rehenes restantes. Hamdan proporcionó documentos que demostraban que Hamas había aceptado una propuesta de transición de Estados Unidos según la cual las conversaciones sobre la transición comenzarían el día 16 de la primera fase y concluirían en la quinta semana.

Más recientemente, Hamás se ha opuesto a lo que dice son nuevas demandas israelíes de mantener una presencia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, un área conocida como el Corredor Filadelfia y una carretera que divide el norte y el sur de Gaza.

Israel niega que se trate de nuevas demandas, afirmando que necesita una presencia a lo largo de la frontera para impedir el contrabando de armas y que debe registrar a los palestinos que regresan al norte de Gaza para asegurarse de que no estén armados.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron el jueves que habían destruido más de 50 túneles a lo largo del Corredor Filadelfia durante la semana pasada.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, dijo a las tropas estacionadas allí que el ejército podría vigilar la zona fronteriza incluso si se viera obligado a desplegarse fuera de la Franja.

Kirby dijo el jueves que Israel ya había logrado “la gran mayoría” de sus objetivos militares en la guerra contra Hamás.

El comentario coincidió con declaraciones de ex funcionarios estadounidenses citados por The New York Times el jueves que expresaron dudas de que erradicar a Hamas fuera realistamente posible y dijeron que las FDI aparentemente habían hecho todo lo que podían en Gaza.

“Israel ha sido capaz de desbaratar a Hamás, matar a varios de sus líderes y reducir en gran medida la amenaza que existía a Israel antes del 7 de octubre”, dijo al Times el general Joseph L. Votel, ex jefe del CENTCOM estadounidense, añadiendo que Hamás ha quedado “disminuido”.

En respuesta al Times, el ejército dijo que “las FDI y sus comandantes están comprometidos a lograr los objetivos de la guerra para desmantelar a Hamás y traer a casa a nuestros rehenes, y continuarán operando con determinación para lograrlos”.

Hamás ha sufrido pérdidas importantes, pero sus combatientes han logrado reagruparse repetidamente, incluso en zonas muy destruidas donde anteriormente habían operado las fuerzas israelíes.

Informe de The Times of Israel y agencias

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai