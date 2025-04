“En esta fiesta de la libertad, hay quienes aún no son libres”: el testimonio desgarrador de Itzik Horn

A horas de la celebración de Pesaj, la festividad que recuerda la salida del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, el periodista Itzik Horn compartió un testimonio sobre el drama de los rehenes israelíes aún cautivos en Gaza. Su hijo Iair fue liberado tras más de 500 días en manos de Hamás, pero su otro hijo, Eitan, sigue secuestrado junto a otros 58 israelíes.

En diálogo con Radio Jai, Horn reflexionó sobre la carga emocional de atravesar un segundo Pesaj con “una silla vacía”, símbolo de la ausencia y del dolor que atraviesa a toda una nación.

“Es el segundo Pesaj en que falta gente. Recuperamos a uno, pero nos va a seguir faltando Eitan”, expresó con crudeza Horn, al tiempo que destacó el profundo simbolismo de la festividad judía. “La gente se desea jag sameaj y después se da cuenta de que no hay para estar sameaj (alegre). Por eso se dicen jag jerut, la fiesta de la libertad, y esperemos que ocurra”. La entrevista refleja con claridad cómo el pueblo judío, y especialmente las familias de los secuestrados, viven este momento con una mezcla de resiliencia y angustia.

Ex corresponsal de Radio Jai, Horn relató también las dificultades personales que atravesó durante los últimos meses, incluida una cirugía de trasplante de riñón, pero subrayó el apoyo recibido de la comunidad: “La solidaridad del pueblo judío no tiene nombre. Nos dieron una casa en Tel Aviv, la amueblaron, nos traen comida. No tengo palabras”. Su recuperación médica no impide que siga activamente involucrado en la causa: “Ahora lentamente volveremos a la actividad normal, pero no nos queda más que seguir pidiendo, exigiendo, manifestando, viajando por el mundo si es necesario”.

Al referirse a la situación geopolítica, Horn fue enfático: “Dependemos del presidente de Estados Unidos para liberar a los rehenes”. Cuestionó las propuestas extremas como cortar la ayuda humanitaria a Gaza, alertando que “los primeros que van a pagar el precio son los rehenes”. Su mensaje, como padre y como comunicador, es claro: “A los secuestrados no les queda tiempo. El tiempo les juega en contra”.

Escuche la entrevista completa para conocer en profundidad una historia que encarna la lucha, el dolor y la esperanza del pueblo judío.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai