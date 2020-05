“Los 10 Mandamientos marcaron la historia de la humanidad en lo que respecta al derecho público”

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay dialogó con Radio Jai acerca de la importancia de la ley para la conformación de una sociedad como tal, en la semana previa a la festividad de Shavuot, que recuerda la entrega de la Torá al pueblo judío tras la salida de la esclavitud en Egipto.

“Para que exista una comunidad que tenga un grado de ordenamiento hacen falta las reglas, si no, ésta comunidad no tiene pertenencia. Las reglas son las que la identifican, la ordenan, y permiten además que todos tengamos expectativas sobre qué es lo que va a ser nuestro devenir, así esas reglas luego se van a ir sofisticando con el tiempo y van a ser leyes que van a tener que tener una determinada forma, que van a tener que ser objeto de determinado procedimiento para ser consideradas como tales. El principio de separación de poderes que es uno de los puntos más importantes del constitucionalismo que crea un órgano específico que es el órgano legislativo que es el gran depositario de la voluntad popular”, expresó Sabsay.

Indicó también que “la entrega de los 10 mandamientos fue el primer antecedente de reglas escritas, y si uno las observa son mandatos fundamentales para la vida en sociedad. Son lo más básico como pacto fundamental para poner en marcha una comunidad de personas, y para aquella época fue absolutamente innovador y marcó luego toda la historia de la humanidad en lo que hace al derecho público”.

La relación del pueblo judío con las leyes es notoria. “Por algo somos el pueblo del libro, que tiene que ver con ‘justicia, justicia perseguirás’. Es uno de los signos que más nos identifican, en nuestro caso el valor justicia como equidad, como posibilidad de solucionar los conflictos en base a ese faro es sin lugar a dudas lo que viene de la Torá, lo que nos ha marcado a fuego como algo esencial de nuestra cultura”, dijo.

Sabsay es egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia. Es además profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Profesor de Derecho de Posgrado de las Universidades de Buenos Aires, Austral y Torcuato Di Tella, entre otras. Es a la vez profesor Invitado de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, Francia, de la Universidad de Texas,en Austin, EE.UU. y de la Universidad Internacional de Andalucía, España.

En referencia al inicio del juicio por corrupción que enfrenta el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel, comentó que “es algo que no es para nada común. En Israel ya hubo un expresidente que fue preso por un tema de acoso. Eso ocurre en muy pocos países, en países del primer mundo muy desarrollados”.

Consultado acerca de porqué el pueblo judío en su estado no tiene una constitución, explicó que “existe la clasificación de constituciones escritas y no escritas, y son las escritas precisamente las que tienen la mayoría de los países del mundo, codificadas en una sola norma está contemplada toda la constitución, En cambio las constituciones no escritas son constituciones dispersas y de hecho solo hay dos casos, Reino Unido e Israel. En el caso de Israel ahí se presenta un problema en al definición de algunas de las características que habría que delimitar en la constitución”.

La razón por la que Israel no tiene constitución escrita, la atribuye Sabsay a una razón: “El tema religioso es el gran escollo para poder avanzar. Hace que uno conviva en una sociedad sumamente moderna pero que en algunos aspectos de su vida y de su justicia tiene mucho que ver con la teocracia, es una gran contradicción. Gran parte de los fueros de la justicia, casi todo el derecho civil está en manos de rabinos, y en esos casos se aplica la ley divina, parece increíble en un país tan moderno. Esa suerte de coexistencia entre un país tan moderno y otro que tiene rasgos de medioevo hace imposible hoy que Israel pueda contar con una constitución escrita”

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.