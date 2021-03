Radio Jai dialogó con Arnold Garberg, argentino en Johannesburgo, acerca de la situación del COVID-19 y de la comunidad judía en Sudáfrica.

Llegué a Sudáfrica antes de los diecisiete años, tenía familia, venía a aprender inglés y quedé conectado con la Argentina, visité muchos años. Fui soltero hasta los 38 años, en uno de mis viajes a Argentina conocí a una señorita a quién invité a venir a Sudáfrica, terminó siendo mi esposa, tenemos dos hijos, nueve nietos y hablamos español en la casa.

Arnold comentó de la existencia de una Radio Judía homónima en Johannesburgo. Chaifm 101.9 nacida en el año 2008 donde él está a cargo de un programa en Yidish”.

“El otro día estaba escuchándolos, estaban hablando de Pesaj y si bien aquí lo hacemos en inglés y hebreo, compartimos las mismas costumbres y somos un mismo pueblo al final del día”. Consultado sobre la situación de la pandemia en Sudáfrica, el entrevistado respondió: “Aquí tuvimos dos olas, hemos terminado la segunda ola, los casos están bajos, es decir menos de mil casos por día, menos de cien fallecimientos por día. La primera ola empezó en junio del año pasado y la segunda ola en enero, antes había casi quince mil casos por día y lamentablemente se podría repetir porque los expertos predicen que habrá una tercera ola como en muchos otros países y nos estamos preparando”.

Garberg ahondó en sus declaraciones: “Vivo una vida muy conectado a la computadora pero no veo muy seguido a mi familia aquí en Sudáfrica, si bien mis hijos viven cerca de mi casa pero casi no los veo porque nos estamos cuidando mucho. En Argentina se quejan mucho de la vacunación pero aquí estamos mucho más atrasados en el tema, solamente se han vacunado 350 mil personas. Se está abriendo una fábrica de Johnson and Johnson, se estima que la inmunidad de rebaño será alcanzada en septiembre”.

“Como bajaron los casos, en este momento no hay muchas restricciones pero cuando los casos estaban altos no se podía viajar a otra provincia.

Finalmente, consultado sobre la situación de la comunidad judía en Sudáfrica, el entrevistado concluyó: “Aquí la comunidad es organizada, menas personas que en Argentina, aproximadamente ochenta mil personas, la proporción de judíos religiosos es muy alta, un hogar judío en Sudafrica que no sea kasher es raro y una boda judía que no sea kasher no existe. Últimamente hubo mucha emigración a Israel pero en años anteriores fue a Australia o EEUU”.

Respecto de antisemitismo señaló que no existe, que la comunidad goza de un status privilegiado y de muy buen vínculo con el gobierno más allá que el mismo tiene una política muy pro-Palestina.

