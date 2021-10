“Tengo perfectamente claro que el Estado de Israel es un producto de la voluntad de los judíos en el mundo” – Embajador argentino en EEUU

Jorge Argüello, embajador de la Argentina en los Estados Unidos, cuenta a los oyentes de Radio Jai acerca de la exposición de fotografía en memoria del atentado a la AMIA que se inaugurará el día de hoy en la ciudad de Nueva York, comentado a su vez a las numerosas causas judiciales que se vinculan con dicho ataque terrorista. El representante argentino también se expresa sobre las relaciones bilaterales entre la República Argentina con el Estado de Israel y los vínculos con las instituciones judías americanas.

Al momento de dialogar con la Radio, Argüello se encontraba justamente en viaje desde Washington D.C. hacia Nueva York, donde inauguraría la muestra fotográfica titulada “That Day” (Ese Día). El funcionario afirma: “la memoria es nuestra obligación”, por ello según indica, la exposición “apuesta a recordar aquel año de 1994 en este vigésimo séptimo aniversario de lo que fue sin lugar a dudas el más cruento ataque terrorista que la Argentina padeció”. Es destacable que, a pesar del importante rol de la memoria en la muestra, la misma se centra en la vida y el futuro, exponiendo retratos de sobrevivientes. El embajador explica que su dirección “es a la vida, es a la continuidad de nuestras acciones, es a la búsqueda de justicia”.

Por otro lado, el embajador explica que a pesar de que la muestra iniciará en Nueva York se convertirá en una exposición itinerante, trasladándose por las “diversas latitudes de los Estados Unidos”. Explana que se utilizarán las ciudades en las que Argentina tiene establecidos consulados (Chicago, Los Ángeles, Miami, Houston, Atlanta y Nueva York), terminando por último en la embajada en Washington D.C.

Además de Argüello participarán en la muestra el secretario de culto de la República Argentina, Guillermo Oliveri, el Cónsul General en Nueva York, Santiago Villalba, y el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; colaborando también en ella instituciones judías estadounidenses. Estas últimas, explica, tienen gran relevancia, motivo por el cual, cuando viaja a los distintos consulados alrededor del país, forman parte de su itinerario: “Parte de mi agenda, invariablemente supone un encuentro con los representantes locales de la American Jewish Community” u otras organizaciones similares. Afirma que las instituciones judías “son actores sociales importantes, como lo son en nuestro país [Argentina], como lo son en todo el mundo”, a partir de esto el funcionario sostiene que es ello lo que “explica el Estado de Israel”, agregando: “Tengo perfectamente claro que el Estado de Israel es un producto de la voluntad de los judíos en el mundo”.

En lo que respecta a las numerosas causas que se vinculan con el atentado a la AMIA, incluyendo el caso Nisman, el Memorándum con Irán y la propia abierta por el ataque terrorista en sí mismo, expresa: “Hay que dejar que la justicia avance y hay que ayudar e incentivar a la justicia para que avance”.

Más específicamente en cuanto al proceso judicial relacionado con el atentado en sí mismo, explana la posición del gobierno: “Nosotros explicamos que hay un pedido de captura internacional de los presuntos responsables de la comisión de ese atentado”. Enfatiza, que aquel pedido no solo es reproducido en las sucesivas reuniones de manera privada, sino que también “en el máximo foro de la diplomacia mundial, año tras año, los presidentes de la Argentina, reiteran el pedido a las autoridades iraníes para que colaboren en el proceso judicial que se está llevando adelante en nuestro país”. Por otro lado, acerca del Memorándum con Irán, Argüello comenta que no es un tópico muy discutido: “Es un tema que está siendo superado en la Argentina, es un tema que no está hoy en la agenda diaria en este país”.

Por otra parte, el embajador expone que existe un importante convenio entre el Archivo General de la Nación (de Argentina) y el Muso del Holocausto de Washington, el cual cuenta con gran prestigio internacional. Aquel acuerdo, según cuenta, “permite el intercambio de información, el intercambio de evidencia”, llevando a cabo, en especial últimamente, “acciones de cooperación intensas”. Aquel vínculo interinstitucional se vio reflejado, en el bicentenario de la fundación del Archivo Nacional, fundado en 1821; motivo por el cual se organizó una visita al museo del Holocausto en la que “participaron todos los funcionarios y todas las funcionarias de nuestra embajada”. “Fue una mañana intensa, por momentos dura, pero necesaria, imprescindible”, reflexiona.

Por último, el Argüello se refiere a las relaciones bilaterales entre la República Argentina y el Estado de Israel. Comenta que recientemente hizo una visita al estado judío tras ser invitado por la nueva administración, reuniéndose con múltiples funcionarios de la misma: “Tuve el honor de reunirme con el presidente Herzog, mantuve una muy buena reunión con el primer ministro Bennet, con el canciller Lapid”. “Fue una visita enriquecedora que consolida el vínculo que existe entre la Argentina e Israel”, afirma.

Explica que para la Argentina fue de gran importancia la colaboración del ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la “búsqueda de una solución para la negociación que la Argentina llevaba adelante con los bonistas privados”, gracias a la cual se obtuvo una resolución exitosa. Asegura que “las relaciones entre el Estado de Israel y la Argentina, desde 1948, son cada vez más sólidas” no solo gracias a la “lógica dinámica de los dos países” sino también gracias a la voluntad de quienes los gobiernan.

El evento de inauguración de la exposición de fotografía en memoria del atentado a la AMIA será transmitido a partir de las 16hs (horario Argentina) través de las redes de Radio Jai. Puede mirarlo en vivo y en directo en https://www.facebook.com/radiojai

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

