Frenando las esperanzas de un acuerdo sobre rehenes, Netanyahu dice que Hamás está levantando un “muro de ladrillos” con demandas

El primer ministro Benjamín Netanyahu expresó el jueves por la noche su pesimismo respecto de que Israel y Hamas pudieran llegar a un acuerdo para detener los combates en Gaza y liberar a los rehenes, acusando al grupo terrorista de seguir obstaculizando a Israel en lugar de hacer un esfuerzo de buena fe para lograr un compromiso.

Al decir que Israel continuaba preparándose para expandir su ofensiva hacia la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, a pesar de las advertencias cada vez más estridentes de la comunidad internacional contra tal medida, Netanyahu trató de moderar las expectativas de un acuerdo planteadas por el presidente estadounidense Joe Biden a principios de esta semana cuando dijo que un acuerdo estaba “cerca”.

“Nos enfrentamos a un muro de exigencias delirantes y poco realistas de Hamás”, dijo Netanyahu en una conferencia de prensa en el cuartel general militar de Kirya en Tel Aviv, añadiendo que el grupo terrorista “sabe que sus demandas son delirantes y ni siquiera está tratando de acercarse a un acuerdo”. zona de acuerdo. Esa es la situación”.

“Todos tenemos esperanzas, pero les estoy dando la evaluación actual… Seguimos actuando, seguimos teniendo esperanzas, pero no puedo hacer una promesa en este momento” de que se llegará a un acuerdo, dijo, porque tal promesa “no tendría cobertura”.

Israel y Hamás, que tienen delegaciones en Qatar esta semana para negociar los detalles de una posible tregua de 40 días, han dicho que todavía hay un gran abismo entre ellos, y los mediadores qataríes dicen que todavía no hay ningún avance. Los representantes de Israel regresarían de Qatar el jueves, según informes de los medios de comunicación en idioma hebreo.

El primer ministro prometió que Israel recuperaría a todos los rehenes retenidos en Gaza, “con o sin un marco”, y dijo que exigía ver los nombres de todos los rehenes que serían liberados antes de aceptar un acuerdo sobre rehenes.

El miércoles, el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, afirmó que el grupo estaba mostrando flexibilidad en las negociaciones con Israel, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a seguir luchando.

Israel y Hamas parecen estar lejos de estar de acuerdo sobre los términos del acuerdo, que supuestamente incluye una pausa de seis semanas en los combates y la liberación de unos 40 rehenes a cambio de 400 prisioneros de seguridad palestinos retenidos por Israel.

Mientras tanto, prometió Netanyahu, las FDI se están preparando para operar contra los batallones restantes de Hamás en Rafah y la Franja de Gaza central.

“Lo haremos evacuando a los civiles de las zonas de combate”, insistió, “lo haremos atendiendo a sus necesidades humanitarias y lo haremos respetando el derecho internacional”.

Netanyahu no mencionó en sus comentarios de apertura el mortal incidente ocurrido en el norte de Gaza la madrugada del jueves, en el que decenas de civiles murieron alrededor de un convoy de camiones de ayuda, y los periodistas no le preguntaron al respecto.

Netanyahu atacó indirectamente al presidente estadounidense Joe Biden, señalando una encuesta de Harvard-Harris esta semana que encontró un 82 por ciento de apoyo a Israel entre el público estadounidense. “Más de cuatro de cada cinco ciudadanos estadounidenses nos apoyan a nosotros y no a Hamás”, dijo, y eso “nos da la fuerza para continuar la campaña hasta que Hamás sea destruido”.

El lunes, Biden dijo en una entrevista que Israel va a perder el apoyo internacional si mantiene su “gobierno increíblemente conservador”. Netanyahu publicó al día siguiente una declaración en video respondiendo directamente a Biden, citando la misma encuesta de Harvard-Harris.

También existe una creencia generalizada de que la ira por el apoyo de Biden a Israel entre los votantes progresistas y árabe-estadounidenses lo está empujando a ser más crítico con el esfuerzo bélico. La repetida referencia de Netanyahu a la encuesta pareció ser una señal para Biden de que el apoyo del presidente a Israel no pondrá en peligro sus perspectivas electorales en noviembre.

Netanyahu, que últimamente parece estar adoptando una actitud más confrontativa hacia el presidente estadounidense, también elogió la reciente votación de la Knesset contra la creación de un Estado palestino unilateral, respaldada por 99 parlamentarios. La medida se produjo a raíz de informes de que Estados Unidos y varios socios árabes estaban preparando un plan detallado para un acuerdo de paz integral entre Israel y los palestinos que incluye un “cronograma firme” para un Estado palestino.

Cuando se le preguntó si Biden supuestamente lo llamó imbécil y dijo que está dirigiendo la guerra con consideraciones políticas en mente, Netanyahu señaló que la Casa Blanca lo negó. “Si hubo tales denigraciones o información al respecto”, añadió, “no me influye en lo más mínimo”.

Netanyahu también se jactó de resistir la presión internacional para detener la guerra contra Hamás.

En sus comentarios preparados, Netanyahu abordó la cuestión del alistamiento ultraortodoxo, que podría poner en peligro su coalición y forzar elecciones.

El primer ministro dijo que buscaría un acuerdo consensuado según el cual más haredim realizarían el servicio militar. Dijo que respeta a los haredim que estudian Torá y a los que se ofrecen como voluntarios para los servicios de rescate de emergencia, pero que “no se puede ignorar lo que el público ve ampliamente como una discrepancia en la división de la carga” que casi todos los jóvenes ultraortodoxos no hacen. atender.

“El público ultraortodoxo lo reconoce hoy”, afirmó.

Apuntando al Ministro de Defensa, Yoav Gallant, sin nombrarlo, Netanyahu dijo: “Estableceremos objetivos para un acuerdo por consenso” para aumentar el número de reclutas ultraortodoxos.

“Cualquiera que quiera un acuerdo completo no obtendrá ningún acuerdo”, añadió, un día después de que Gallant dijera que sólo apoyaría un proyecto de ley de las FDI que cuente con el respaldo de todos los partidos de la coalición.

Insinuó que Gallant y los líderes del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz y Gadi Eisenkot, que también están impulsando una propuesta para que los haredim sean reclutados y a quienes tampoco nombra, podrían estar usando el tema como un medio para tratar de derribar al gobierno. Si algún elemento en la coalición impulsara “demandas extremas” con respecto al reclutamiento ultraortodoxo, eso podría ser suficiente para desencadenar su colapso y nuevas elecciones, dijo Netanyahu.

Si esto sucediera, “significaría el fin de la guerra [y] la derrota de Israel”, argumentó.

Israel quedaría paralizado durante 6 a 8 meses, las manos del gobierno estarían atadas en las batallas contra Hamas y Hezbollah y por los rehenes, y habría divisiones dentro de las filas de los combatientes de las FDI, afirmó.

Éste, dijo, “es precisamente el sueño de [el líder de Hamas] Yahya Sinwar, el sueño de Hezbollah y el sueño de Irán… Simplemente lo están esperando”.

“Todos los miembros del gabinete lo saben”, añadió, dando a entender que los ministros que solicitaran elecciones estarían actuando en interés del enemigo.

Cuando se le preguntó si Gallant había consultado con él antes de su declaración del día anterior, Netanyahu evadió la pregunta y repitió que “lo peor que nos podría pasar son unas elecciones generales en plena guerra”, lo que significaría una “derrota en la guerra”.

“Estoy seguro de que el Ministro de Defensa es consciente de las implicaciones de las elecciones generales y del grave peligro para el Estado de Israel” si no se logran los objetivos de la guerra, continuó. “Así que estoy seguro de que encontraremos una solución”.

Cuando se le preguntó sobre los esfuerzos del Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, para imponer restricciones a la oración de los árabes israelíes en el recinto de Al-Aqsa en el Monte del Templo durante el Ramadán, Netanyahu dijo que “hubo una discusión preparatoria” en la que Ben Gvir dijo lo que pensaba, y que “Tendremos una discusión adicional a principios de la próxima semana”.

“En última instancia, garantizamos la libertad de culto, de acuerdo con las condiciones de seguridad. No tenemos ninguna intención de detener la libertad de culto musulmana”, afirmó. Si Israel no fuera soberano en el Monte del Templo, añadió, no habría libertad de culto para las tres religiones.

