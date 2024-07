Un nuevo video de la rehén Daniela Gilboa y la reacción de su madre

Hoy por la mañana se publicaron nuevas imágenes de la rehén de Hamas y observadora de las FDI, Daniela Gilboa de 19 años, con el permiso de la familia de Gilboa. En las imágenes distribuidas por Hamás hace unos cuatro meses, Daniella apela al gobierno pidiendo su liberación. La madre de Daniela, dice que se nota que Daniela actúa en el video que filmó Hamas.

9 de julio 2024

“Me llamo Daniela Gilboa. Soy una soldado de 19 años de Petah Tikva y me secuestraron el 7 de octubre de la base de Nahal Oz”, dijo Gilboa. “Llevo 107 días cautiva de Hamás y no sé cuándo volveré a casa ni si lo haré. Estoy bajo constantes bombardeos y disparos las 24 horas del día. Temo por mi vida. En un momento dado, sus bombas casi me matan.

¿Dónde estabas el 7 de octubre cuando me sacaron de la cama? ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué yo, una soldado que se entregó por completo a este país y sirvió en condiciones tan difíciles en la Franja de Gaza, tengo que sentirme abandonada y descartada por ti?”, preguntó.

“Querido gobierno, actúen juntos y empiecen a hacer su trabajo como es debido para traernos a todos a casa mientras aún estemos vivos”, continuó Gilboa. “No necesito comida, dinero, ropa ni nada más; solo tráigannos a casa con vida. A mi querida familia: los extraño mucho y los amo: mamá, papá, Nuni y Roiko. Por favor, manténganse fuertes y hagan todo lo que puedan para traerme a casa mientras aún estoy vivo”.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas publicó un comunicado que incluía una reacción al video de la madre de Daniela Gilboa, Orly Gilboa.

“Han pasado 170 días desde que se publicó el video en el que vi por última vez a mi hija”, dijo Orly Gilboa. “En las imágenes, ella aparece fuerte y decidida, pero las evaluaciones psicológicas que hemos recibido indican que su estado mental es muy malo. ¿Quién sabe lo que ha soportado mi hija en los 170 días transcurridos desde entonces? Imploro a los que toman las decisiones que demuestren liderazgo y aprueben el acuerdo para que pueda abrazar a Daniela nuevamente pronto y que todos los rehenes puedan regresar a casa”.

Un nuevo video de la rehén Daniela Gilboa y la reacción de su madre

