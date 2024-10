Gallant: Necesitamos más soldados; es un problema de seguridad, no político

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dice que la cuestión de las exenciones del servicio militar para los soldados ultraortodoxos no es una cuestión política, sino de seguridad, informó The Times of Israel.

Cuando se le pregunta sobre la ley que está impulsando el gobierno del que forma parte, Gallant dice que se opone a ella.

“No es una cuestión política, es una cuestión de seguridad y moral”, afirma.

“Desde que me opuse a la primera lectura [del proyecto de ley], la situación ha empeorado. Tenemos más frentes abiertos, más soldados heridos y, para mi pesar, más soldados caídos”, afirma Gallant.

“Necesitamos más soldados, necesitamos más combatientes”.

