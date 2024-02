Hamás propone una tregua de 135 días en tres etapas y un acuerdo de rehenes que llevará al fin de la guerra: informe completo

Grupo terrorista que busca la retirada de las fuerzas israelíes y la libertad de 1.500 prisioneros palestinos, incluidos 500 que cumplen cadena perpetua a cambio de rehenes; exige que la UNRWA continúe su papel en Gaza.

Hamás ha propuesto un plan de alto el fuego que incluiría una tregua de cuatro meses y medio durante la cual los rehenes serían liberados en tres etapas y que conduciría al fin de la guerra, en respuesta a un esquema propuesto enviado la semana pasada. por mediadores qataríes y egipcios y respaldados por Estados Unidos e Israel.

Una fuente cercana a las negociaciones dijo a Reuters que la contrapropuesta de Hamás no requería una garantía de un alto el fuego permanente desde el principio, pero que el fin de la guerra tendría que acordarse durante la tregua antes de que los últimos rehenes fueran liberados.

Según un borrador visto por Reuters, la contrapropuesta de Hamás prevé tres fases, cada una de las cuales durará 45 días.

Durante la primera fase de 45 días, todas las mujeres israelíes rehenes, los hombres menores de 19 años y los ancianos y enfermos serían liberados, a cambio de prisioneras de seguridad palestinas mujeres y menores de edad en cárceles israelíes. Israel retiraría tropas de las zonas pobladas.

La implementación de la segunda fase no comenzaría hasta que las partes concluyan “conversaciones indirectas sobre los requisitos necesarios para poner fin a las operaciones militares mutuas y volver a la calma total”.

La segunda fase incluiría la liberación de los rehenes masculinos restantes y la retirada total de Israel de toda Gaza. Los cuerpos (cadáveres) y restos serían intercambiados durante la tercera fase.

Al final de la tercera fase, Hamás esperaría que las partes hubieran llegado a un acuerdo sobre el fin de la guerra.

El grupo terrorista, que gobierna Gaza, dijo en un anexo a la propuesta que buscaba la liberación de 1.500 prisioneros de las cárceles israelíes, un tercio de los cuales quería seleccionar de una lista de palestinos que cumplen cadena perpetua.

La tregua también aumentaría el flujo de alimentos y otra ayuda humanitaria a Gaza, a un ritmo de no menos de 500 camiones por día.

El medio de comunicación libanés al-Akhbar, que se cree tiene vínculos con el grupo terrorista Hezbolá, también dijo que había visto la contrapropuesta de Hamás, que aparentemente incluía un apéndice con muchos más detalles sobre la primera fase de la propuesta.

Según el informe de al-Akhbar, en la primera etapa las fuerzas israelíes se retirarían de las zonas pobladas y se permitiría a las Naciones Unidas establecer campamentos de tiendas de campaña. Esta fase también supondría el cese de todas las formas de actividad aérea, incluido el reconocimiento, durante el período.

El informe también decía que entre los prisioneros liberados de las cárceles israelíes sería necesario incluir árabes israelíes.

El informe también decía que bajo el marco de Hamas, los habitantes de Gaza tendrían libertad de movimiento, incluidos los enfermos y heridos a través de Rafah hacia Egipto; entraría a la Franja equipo pesado para la remoción de escombros; se reemplazarían los equipos del Ministerio de Salud y de la Defensa Civil; se reconstruirían hospitales; se instalarían ciudades de tiendas de campaña para albergar a la población; se suministrarían al menos 60.000 viviendas temporales y 200.000 tiendas de campaña, a razón de 50.000 por semana; se iniciaría la reconstrucción de las redes de agua, electricidad y comunicaciones; se elaboraría un plan para la reconstrucción de viviendas, establecimientos económicos e instalaciones públicas que no tardaría más de tres años; se reanudaría el envío de combustible a Gaza para la reconfiguración de las centrales eléctricas; Israel se comprometería con el suministro de electricidad y agua; habría discusiones indirectas para un alto el fuego continuo; y se reanudarían los servicios humanitarios de organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, especialmente el OOPS.

La inclusión específica de la UNRWA es significativa, ya que Israel ha dicho que no permitiría que la agencia para los refugiados palestinos opere en la Franja al concluir la guerra, después de alegar que 12 miembros del personal de la organización participaron en el ataque terrorista liderado por Hamás el 7 de octubre. embate. Israel ha dicho durante mucho tiempo que la UNRWA estaba, intencionalmente o bajo amenaza, brindando cobertura a los terroristas de Hamas.

El informe de Al-Akbar también dice que Hamás afirmó que la situación en el punto crítico del Monte del Templo en Jerusalén debe volver a su estado anterior a 2002. No está claro a qué evento se hizo referencia ese año.

En particular, según Al-Akbar, el marco tiene como garantes a Rusia y Turquía, además de Egipto, Qatar y la ONU.

Se cree que 132 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza (no todos vivos) después de que 105 civiles fueran liberados del cautiverio de Hamás durante una tregua de una semana a finales de noviembre. Antes de eso, cuatro rehenes fueron liberados y uno fue rescatado por las tropas. También se recuperaron los cuerpos de ocho rehenes y los militares mataron a tres de ellos por error. Una persona más figura como desaparecida desde el 7 de octubre y aún se desconoce su destino.

Hamás también retiene los cuerpos de los soldados caídos de las FDI Oron Shaul y Hadar Goldin desde 2014, así como de dos civiles israelíes, Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes se cree que están vivos después de ingresar a la Franja por su propia voluntad en 2014. y 2015 respectivamente.

El marco de Hamás incluye un eventual alto el fuego permanente, algo imposible para Israel, que ha prometido destruir al grupo terrorista.

Funcionarios israelíes anónimos dijeron el miércoles al sitio de noticias Ynet que “no podemos aceptar una demanda para detener la guerra” y destacaron la “exigencia de la liberación de 1.500 prisioneros palestinos, incluidos terroristas graves”

No obstante, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dijo que Doha era “optimista” después de recibir la “respuesta positiva” del grupo terrorista. El presidente estadounidense, Joe Biden, por otro lado, dijo que la respuesta de Hamás era “un poco exagerada”, aunque señaló que las negociaciones estaban en curso.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que la agencia de espionaje israelí Mossad había recibido la respuesta de Hamas a través de mediadores qataríes y estaba revisando la propuesta.

Hamás tardó más de una semana en responder a la propuesta marco, que fue formulada en París el 28 de enero por funcionarios israelíes, estadounidenses, qataríes y egipcios, y transmitida a Hamás por Qatar. El marco original no se ha publicado oficialmente, pero se cree que prevé una pausa prolongada en los combates a cambio de la liberación escalonada de los restantes rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza y la liberación de un gran número de prisioneros de seguridad palestinos por parte de Israel.

Según se informa, la propuesta fue aprobada por Israel el 29 de enero, pero es sólo un esquema previsto para las negociaciones. Las partes aún tendrían que ponerse de acuerdo sobre cuestiones espinosas, incluida la duración de la tregua y el número de prisioneros de seguridad que Israel tendría que liberar.

Esto podría correr el riesgo de derribar la coalición de Netanyahu, donde elementos de derecha han expresado su oposición a la liberación de un gran número de terroristas palestinos, incluso cuando crece la presión de las familias de los rehenes y de grandes sectores del público para que el gobierno llegue a un acuerdo para salvar los rehenes antes de que sea demasiado tarde.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron el lunes que al menos 31 de los rehenes retenidos en Gaza ya no están vivos. El New York Times dijo que también se teme que otros 20 hayan muerto; Las FDI no confirmaron esto.

La respuesta de Hamás se emitió mientras el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encontraba en medio de su quinta gira diplomática por Medio Oriente desde el inicio de la guerra, que fue provocada por el ataque terrorista de Hamás que mató a unos 1.200 israelíes y vio a otras 253 personas tomadas como rehenes, de las cuales 132 permanecen en cautiverio en Gaza.

Posteriormente, Israel lanzó una contraofensiva destinada a desmantelar a Hamás y devolver a los rehenes. Más de 27.000 palestinos han sido asesinados en Gaza, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamás. Estas cifras no pueden verificarse de forma independiente, se cree que incluyen las muertes causadas por el lanzamiento fallido de cohetes por parte de grupos terroristas de Gaza y no distinguen entre civiles y combatientes. Israel dice que mató a 10.000 hombres armados de Hamas en Gaza, así como a 1.000 terroristas en Israel el 7 de octubre. Doscientos veintisiete soldados han muerto en Gaza.

Informe de The Times of Israel

