Al menos 32 de los 136 rehenes retenidos en Gaza murieron, se teme que otros 20 hayan muerto – NYT

Treinta y dos de los más de 130 rehenes que Hamas aún mantiene cautivos ya no están vivos, según un informe publicado en vísperas del cuarto mes de la guerra entre Israel y el grupo terrorista de Gaza que proporcionó una imagen actualizada del estado de los rehenes.

Citando una evaluación confidencial realizada por funcionarios de inteligencia israelíes, The New York Times informó el martes que se ha matado a más rehenes de lo que se pensaba anteriormente; hasta ahora, las FDI sólo habían confirmado la muerte de 29 de los cautivos que aún se encontraban en Gaza.

Además de las 32 muertes confirmadas, las FDI están evaluando “inteligencia no confirmada” de que al menos 20 rehenes más pueden haber sido asesinados, según el informe, citando a cuatro oficiales militares que hablaron bajo condición de anonimato.

Todas las familias de los fallecidos han sido informadas de sus muertes, dijeron los funcionarios, y confirmaron que la mayoría de los muertos murieron durante el mortal ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre y que sus cuerpos fueron llevados a Gaza.

En respuesta al informe, el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que las FDI están “trabajando por todos los medios para devolver [a los rehenes] a casa y agotando toda la información sobre ellos y sus condiciones”.

“Las FDI están acompañando a las familias de los rehenes en estos días complejos y difíciles, y nuestros representantes están proporcionando a las familias cualquier información confirmada sobre sus seres queridos”, dijo durante una conferencia de prensa vespertina.

Dijo que hasta ahora las FDI han notificado a las familias de 31 rehenes que se ha confirmado que sus seres queridos han sido asesinados.

Entre ellos se incluyen 29 rehenes secuestrados por terroristas el 7 de octubre (todos ellos anunciados en los últimos meses) y los soldados Oron Shaul y Hadar Goldin, que fueron asesinados y sus cuerpos secuestrados por Hamás en 2014.

Casi todas las casas de Gaza tienen túneles, dice el comandante de las FDI. Profunda entrevista que revela los grandes desafíos que están enfrentando las FDI.

“Al resto de las familias les proporcionamos información precisa sobre su destino y sus condiciones”, dijo.

De manera similar, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo que las FDI le dijeron antes de la publicación del artículo que 31 de los rehenes, no 32, habían muerto.

“Según los datos oficiales que tenemos, hay 31 víctimas”, dijo el Foro en un comunicado. “Antes de que se publicara el artículo, los oficiales de enlace enviaron un mensaje oficial a todas las familias de los secuestrados de que no había ningún cambio en la evaluación de la situación”.

De los 253 rehenes tomados cuando miles de terroristas de Hamás masacraron a unas 1.200 personas en más de 20 comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, se cree que 132 siguen en cautiverio después de una tregua de una semana a finales de noviembre que permitió la liberación de 105 personas.

Cuatro rehenes fueron liberados antes de la tregua y las tropas rescataron a otro. También se recuperaron los cuerpos de ocho rehenes y otros tres fueron asesinados por error por los militares.

Hamás también retiene a dos civiles israelíes, Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes se cree que están vivos después de ingresar a la Franja por su propia voluntad en 2014 y 2015 respectivamente, y los cuerpos de Shaul y Goldin.

El informe del martes se produjo en medio de esfuerzos en curso por parte de las partes negociadoras para asegurar la liberación de los rehenes restantes y una nueva tregua temporal en los combates en Gaza, mediante la cual Israel ha prometido eliminar a Hamas y poner fin a su gobierno de 16 años en el enclave palestino.

En los últimos días, funcionarios de Hamás han estado examinando una propuesta de acuerdo que fue redactada en una reunión entre funcionarios estadounidenses, egipcios, israelíes y qataríes en París el 28 de enero.

Se desconocen los detalles exactos del acuerdo propuesto. Según algunos informes, ofrece la posibilidad de una pausa de seis semanas en los combates en Gaza por primera vez desde finales de noviembre, y la liberación de todos los rehenes que aún se encuentran allí.

Otros informes, sin embargo, han dicho que el marco prevé la liberación de sólo 35 rehenes (mujeres, ancianos y enfermos) durante una tregua inicial de 35 días, con la posibilidad de una pausa de otra semana en los combates durante la cual podrían celebrarse negociaciones sobre lanzamientos adicionales. Aún más informes han citado términos diferentes en el acuerdo marco no confirmado.

Si bien las partes negociadoras han dicho que son optimistas acerca de que el acuerdo llegue a buen término, han advertido que todavía queda mucho camino por recorrer.

Se dice que los elementos clave del acuerdo no se han finalizado, y un punto central de conflicto sigue sin resolver: si bien Hamas ha dicho que no firmará ningún acuerdo a menos que Israel se comprometa a una retirada y al fin permanente de la guerra, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu ha Prometió no retirar las tropas hasta que se haya logrado la “victoria total”, lo que él define como la erradicación en gran medida de Hamás.

Junto con la exigencia de Hamás de que la tregua conduzca a un alto el fuego más permanente, se espera que la cuestión de los prisioneros palestinos sea una de las principales áreas de desacuerdo, ya que Netanyahu ha subrayado durante la última semana que Israel no está dispuesto a “liberar a miles de terroristas” a cambio de los rehenes.

Fuente: The Times of Israel

