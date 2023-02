Macron comparte solidaridad con Israel frente al terrorismo, pero también enfatiza la necesidad de evitar medidas que alimenten la espiral de violencia

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu el jueves por la noche que si no hay cambios en los planes de gran alcance de su gobierno para reformar el sistema judicial, “París debería concluir que Israel ha surgido de una concepción común de la democracia”, dijo un funcionario con conocimiento de la conversación confirmada por The Times of Israel.

La visita comenzó con una cena en el Palacio del Elíseo, donde la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que planeaba compartir la “solidaridad con Israel frente al terrorismo” de Francia, pero también enfatizar “la necesidad de que todos eviten medidas que puedan alimentar a la espiral de violencia”. Macron también se ofrece a ayudar a revivir el diálogo estancado durante mucho tiempo entre israelíes y palestinos.

Al partir hacia Francia, Netanyahu dijo que Irán y su programa nuclear serían “el tema principal de nuestra conversación” cuando se reúna con Macron.

Macron criticó la falta de transparencia de Irán sobre sus actividades nucleares y advirtió que su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania expuso a Irán a más sanciones y un aislamiento creciente.

El viaje de Netanyahu se produce durante uno de los períodos más mortíferos del conflicto israelí-palestino en años. Una incursión militar israelí la semana pasada mató a 10 palestinos, la mayoría de ellos militantes, pero también a una mujer de 61 años. Un tiroteo palestino un día después frente a una sinagoga en el este de Jerusalén mató a siete personas, incluido un niño de 14 años.

Macron y Netanyahu hablaron el domingo después del fatal tiroteo palestino cerca de una sinagoga de Jerusalén.

A principios de esta semana, el gobierno francés lanzó un plan destinado a combatir mejor el racismo y el antisemitismo , incluido el discurso de odio que prolifera en línea, y crear conciencia sobre el Holocausto.

Netanyahu dijo que discutieron en detalle las formas de combatir la amenaza nuclear iraní. “Hice hincapié en la necesidad de fortalecer la disuasión contra Irán y sus metástasis en el Medio Oriente, y dije que se deben imponer sanciones significativas al régimen iraní”.

“Ha llegado el momento de añadir a la Guardia Revolucionaria de Irán a la lista de terroristas de la Unión Europea”. También hablamos sobre la arena regional y la necesidad de preservar la estabilidad regional, con énfasis en el Líbano. Además, discutimos oportunidades para expandir el círculo de paz de Israel.

