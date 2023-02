¿Se delimita a la Reforma Judicial en Israel?

En el día de ayer se dio a conocer el dictamen de la Asesora Legal del Gobierno, Gali Baharav-Miara, al proyecto de ley o Memorándo de Ley preparado por el Ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, con relación a la reforma del Sistema Judicial israelí.

Recordemos que en Israel los proyectos de ley o memorandos de ley, son documentos que prepara una oficina gubernamental sobre temas en sus áreas de competencia, que incluyen los puntos principales de la ley propuesta, los efectos sobre las leyes existentes, sobre el presupuesto estatal y otros factores, y la redacción de la ley propuesta, con sus notas explicativas. Actualmente los memorandos de las leyes se publican en la web, lo que permite que el público en general pueda participar en el proceso legislativo, enviando comentarios al proyecto legislativo.

Una de las competencias actuales, más significativas, del Asesor Legal del Gobierno es brindar el asesoramiento y asistencia en la preparación de memorandos legales y en el examen de proyectos de ley.

En ese contexto se expidió la Asesora Legal del Gobierno sobre el memorando de ley del Ministro de Justicia Levis, sobre la reforma judicial que propone cambios sustanciales en la composición del comité de selección de jueces, en el ámbito de la revisión judicial de la legislación en general y de las leyes fundamentales en particular, y en el ámbito de la revisión judicial de las decisiones y actos de las autoridades administrativas. La asesora legal del gobierno también transmitió su posición al Comité Constitucional de la Knesset.

El dictamen legal se emitio luego de la carta que remitiera al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por la que le comunico que se encontraba en un grave conflicto de intereses con respecto a la reforma del sistema judicial y que no debe interferir en el proceso de legislación reformista.

Según la posición de la Asesora Legal del Gobierno, cada uno de los cambios propuestos conducen a un grave deterioro del tejido de frenos y contrapesos que deben existir en la división de poderes. Cada una de las modificaciones propuestas plantea dificultades sustanciales, que conmueven la propia raíz del principio de separación de poderes, la independencia judicial y profesionalidad del poder judicial, la protección de los derechos individuales, el estado de derecho y el mantenimiento de un sistema de administración adecuado. La Asesora Legal de Gobierno concluye que la aceptación de los cambios propuestos conducirá a una estructura de régimen en el que las autoridades ejecutivas y legislativas tendran amplias y prácticamente ilimitadas facultades, que no tendrá una respuesta sistémica en caso de un uso indebido de la legislación con el fin de eludir la revisión judicial. o de dañar las características nucleares del Estado como Estado judío y democrático.

DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

