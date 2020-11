Yesh Atid presiona para que la Knesset se disuelva

El líder de la Oposición, Yair Lapid (Yesh Atid-Telem), anunció el lunes por la tarde que la próxima semana la Oposición propondrá un proyecto de ley para disolver la Knesset y convocar elecciones anticipadas.

“El 2 de diciembre, el próximo miércoles, propondremos un proyecto de ley para dispersar la Knesset. No lo retiraremos en el último momento, no lo negociaremos, el proyecto de ley se someterá a votación ”.

“Es hora de elecciones. Nada bueno saldrá de este gobierno. Es un grupo de políticos centrados solo en ellos mismos, en sus propios trabajos, en sus mezquinas discusiones. No están trabajando para el pueblo de Israel, solo trabajan para ellos mismos “.

Lapid, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Finanzas en un gobierno liderado por Netanyahu de 2013 a 2014, criticó el manejo del primer ministro de la crisis del coronavirus y la recesión económica que la acompaña.

“Hemos alcanzado un récord histórico de casos de quiebra. Tenemos un récord histórico de cierre de negocios, más de 80.000 este año. Tenemos un déficit acumulado de 137 mil millones de shekels y más de medio millón de desempleados ”.

“El Primer Ministro sigue diciendo que la situación es excelente. ¿En qué planeta está? Hay calles sin nada más que tiendas cerradas. Algunos de nuestros hijos no han ido a la escuela desde marzo. No hay presupuesto. No hay visión “.

“La sociedad israelí está más dividida que nunca. En el pico de una crisis económica y de salud, tenemos un gobierno que no está funcionando. Es corrupto, está roto y no puede gobernar. Pasan todo el día peleando, insultándose unos a otros, arreglando trabajos para sus asociados. Es el tipo de política más vergonzoso y es exactamente lo que hemos venido a cambiar ”.

El líder de la oposición pidió el establecimiento de un nuevo gobierno más pequeño y dijo que las elecciones anticipadas ayudarían a derrocar a Netanyahu, quien ha perdido terreno en las últimas encuestas.

“Necesitamos un nuevo gobierno, 18 ministros, gente buena y honesta que haya venido a trabajar. Necesitamos un gobierno en el que el público pueda creer, en el que el público pueda confiar. Un gobierno que restaurará la fe en nuestro liderazgo nacional, un gobierno que nos sacará del barro ”.

“Netanyahu quiere elecciones en junio, así que está jugando a ganar tiempo. No hay razón para dejarlo ir a las elecciones en el momento que le conviene. El interés nacional es ir a las elecciones rápidamente, para crear un nuevo gobierno que se ocupe del coronavirus y de la economía ”.

“A todos los partidos de la Knesset: este es su momento de la verdad. 2 de diciembre, próximo miércoles. Si Israel es importante para ti, pondremos fin al peor gobierno en la historia de este país, pondremos fin al tiempo de Netanyahu en el cargo “.

Por DF/RJ

Con información de Arutz Sheva.