Henrique Cymerman, comentó acerca del nuevo interés por los Acuerdos Abraham en Europa y sobre los cambios que el mismo implicó para el Medio Oriente

“Los europeos finalmente, veinte meses después de la firma de los Acuerdos Abraham […] entendieron que algo está ocurriendo en la región”, declaró, agregando que fue invitado a “hablar al senado francés, sobre lo que esto supone, como ocurrió y a dónde nos puede llevar” y que además dirigirá un panel especial con personalidades de todo Medio Oriente.

En cuanto a las razones por detrás de los acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, destacó: “Irán es uno de los motivos de todo este cambio, de todo este juego de alianzas que se está alterando en la región. El miedo a Irán lo comparten los países sunitas [e Israel]”. Por ello, se mostró optimista frente al futuro: “Si realmente los malos, Hezbollah, Hamás, la Jihad Islámica, encabezado por los ayatolas de Irán no consiguen su objetivo […] yo creo que vamos a ver otros países árabes uniéndose en los últimos años a los acuerdos de Abraham”.

Asimismo, se refirió al doble estándar al que enfrenta el Estado judío cuando es juzgado por el resto del mundo. Explicó que “no hay ningún país del mundo que esté amenazado a diario como Israel, o que tenga a otra nación amenazando su existencia a través de su retórica como hace Irán”. Desarrolló que el resto de occidente parece no entender que “Israel no está situada entre Suecia y Noruega o entre Bélgica y Finlandia. Israel está en un barrio diferente, donde pueden sacar un hacha y empezar a apuñalar a un judío […] Cuando tienes vecinos así no puedes actuar como un sueco”. Por ello, afirmó: “Cuando tratas con grupos cuyo objetivo es destruir a Israel, cuyo objetivo es matar judíos por el solo hecho de ser judíos, tienes que actuar de manera más firme”.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

