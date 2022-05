La banalización de la amenaza nuclear

El analista internacional Fabián Calle analizó en Radio Jai la amenaza nuclear rusa en el contexto de la invasión a Ucrania y la potencial expansión del conflicto.

“El presidente Putin pronunció un discurso el “El día de la Victoria”una exposición corta, de diez minutos, básicamente direccionada al público ruso. Un discurso para su público, no uno que buscara alguna credibilidad en el debate internacional”, expresó el Magister en Relaciones Internacionales.

Agregó que “Llamar al régimen de Zelensky la reencarnación del nazismo, como mínimo es una inmensa exageración”.

Respecto de la amenaza atómica, comentó que “en los últimos 72 días, Rusia ha usado 24 veces la amenaza nuclear, es decir una vez cada tres días, eso produce una banalización. En el fondo es algo lógico que Rusia, mencione su poderío nuclear que es su gran activo, frente a la falta de PBI y frente a la falta de una economía moderna”.

En ésta pelea por mostrar poderío, Rusia tiene una enorme cantidad de cabezas nucleares, pero también los miembros de la OTAN las tienen.“Si Gran Bretaña manda tanques yo la puedo destruir, dice Putin, pero también Gran Bretaña puede destruir trescientos lugares de la Unión Soviética y llevarla a la época de los Neanderthals”.

”A casi a 80 días de la guerra tenemos a la fuerza aérea ucraniana funcionado. Todos los manuales se rompieron, no hay supremacía aérea total rusa, no hay control total del mar negro y el ejército ucraniano tiene la capacidad de montar piezas de artillería pesada y coordinar drones con artillería. El error de Rusia y de Putin fue no invadir toda ucrania en el 2014. De hecho no cayó ni Mariupol, todos esperábamos que Mariupol fuese por lo menos la frutilla de un postre chiquito en relación al postre que se quería comer Rusia”, explicó Calle respecto de la defensa de Ucrania de su territorio.

“Hay una imagen de occidente de una Rusia que pierde 28 millones de personas y sigue peleando, eso es la segunda guerra mundial y Stalin, eso ya no existe más. Esta idea de que Rusia entrega hijos masivamente, no es así, y Putin por algo a las pocas semanas de empezar la guerra y cuando veía que se empastaba en una cadena nacional llamativa le dijo a las madres que no iba a llamar a sus hijos”, agregó.

Escuche la entrevista completa.

