1-800 363 363 línea de atención psicológica en Israel – Dra. Nira Kaplansky

La Dra, Nira Kaplansky compartió en Radio Jai la tarea que vienen desarrollando desde el inicio de la guerra en la atención de personas que necesitan de un oído frente a la angustia y pánico que se vive. La atención se brinda en diversos idiomas las 24hs.

“Es un día muy difícil. Es un tiempo difícil, más de lo que pensábamos al principio”.

Miguel Steuermann: Qué es lo que están tratando d hacer en términos de la contención obviamente?

Es exclusivante tanto para la población como para los que están tratando de contener y ayudar. Es diferente a lo que por lo general hacemos en la línea de ayuda, porque nosotros por lo general atendemos a gente que ha pasado su evento traumático ya hace un tiempo o hace bastante tiempo.

A veces también cuando hay un atentado inmediatamente la gente llama con mucha ansiedad muy movilizada esta vez es diferente, las veces anteriores aunque las personas fueron afectadas siempre hay una sensación general de seguridad personal en este país, uno camina por la calle y uno no está con miedo de que lo roben, uno no vuelve al auto y ve que falta la radio, uno no vive ese stress de falta de seguridad aún con todos los atentados que ha habido hay siempre una sensación de que en general, hay algo que te defiende.

Esta vez se rompió algo en esa sensación general 1º porque hubo acá algún tipo de mal funcionamiento de muchos sistemas y eso hace que la gente sienta que no hay quien proteja, que no hay quien cuide, que no hay en quién confiar. Esa es una de las cosas más deprimentes para las personas que quieren sobreponerse a un trauma o a la ansiedad y es que no hay a dónde volver.

No se puede recuperar una sensación en la que se vivió durante muchos años, de una fantasía de seguridad, y de pronto darse cuenta que si hay un gobierno así, y sí hay alguien que se dedica menos a esto. Entonces todo puede ser una mentira. La sensación esa puede transformarse en una suposición que no tiene base.

La vulnerabilidad…

Hay acá algunas cosas que todavía no sabemos que permitieron que esto suceda así no era el programa y no es lo que estaba planeado desde el punto de vista de seguridad desde ningún punto de vista ha habido acá algo muy muy básico que destruyó la concepción de seguridad. Pero más allá o sea yo no soy una persona de back crown militar no sé exactamente cómo funcionan las cosas desde aquel lugar. Pero lo que sí sabemos hoy, la amplitud de este evento todavía con 600 muertos y 2000 heridos todavía no estamos llegando al límite final de hasta dónde esta tragedia llega.

Y eso también es muy difícil de sobrellevar porque las historias son en algún sentido como de una mini-Ucrania un mini-procesomilitar un mini-terremoto, no cuento no recuento estos eventos en el tema de la política de ellos sino el impacto que tienen sobre la sensación de que mi familia esta segura y yo estoy seguro y este país puede seguir.

MS : Recuerda la guerra de la independencia que era cuerpo a cuerpo… La tensión… Estás con tu cuerpo involucrada…

Cómo están tratando de coordinar lo posible…

Justamente tengo que decir que nosotros no estamos en shock, no porque somos algo especial o tan positivo sino porque tenemos esa experiencia de saber cómo organizar rápidamente para absorver olas grandes de llamadas y de gente que sufrimiento gente que entra todo junto al mismo tiempo en una sola línea.

En realidad empezamos haciendo lo que hacemos siempre. Abrir la línea publicarla y decirles Estamos acá. Que es una de las cosas más importantes que tiene que escuchar una persona que pasó un evento traumático es que hay alguien que está para escuchar sin juzgar y sin decirle hacé así o hacé así que se puede tomar el tiempo de entender de verlo de oírlo y de reforzarlo hacerle ver que llamar por telefóno a una línea de ayuda también requiere fuerza no es solamente el no necesitar ayuda es el gran parte de la resiliencia humana.

Inmediatamente duplicamos la cantidad de gente que está en las líneas pero acá tengo que decir que al lado de toda la oscuridad de los raptos y los asesinatos y de la maldad básica y el odio básico que todos sentimos en lo que escuchamos justamente la cantidad de gente que se ofrece y que quiere dar y ayudar a dar su tiempo y especificar y es enorme. Tenemos por lo general 50 voluntarios en la línea y estamos pasando los 120 y todos en 24 horas todos quisieron llamar y dar eso siempre da fuerzas de seguir y si ellos nos dan fuerzas entonces la gente que nos llama la va a recibir también de nosotros. La realidad es que el tipo de llamados fue muy cruel muy difícil hubo gente llamando preguntando a ver si podíamos ubicar a sus hijos, a sus hermanos o a sus padres. Hubo gente llamando desde los refugios dónde las piezas, los cuartos reforzados que hay en las casas, diciendo que en el cuarto de al lado están sus familiares muertos y que ellos no pueden salir porque tienen miedo de lo que está sucediendo. O sea, todo tipo de situaciones que son irrisorias abnormales que NO TIENEN QUE EXISTIR que no tienen que suceder y sin embargo estas han sucedido, han raptado niños, bebés y niños y familias enteras y todavía hay mucha mucha ansiedad sobre cómo se va a desarrollar todo esto.

Esto es lo que se dice un tiro a largo plazo.

MS Nira Ustedes atienden en varios idiomas

Cuál es la línea?

Es la LINEA DE AYUDA NATAL 1800 363 363

Muy fácil de recordar.

-37 años en Israel

_Te tocó un momento tan difícil

Esa es una pregunta interesante. A mi edad 57 años una piensa si dedicar el tiempo que me queda a algo nuevo porque estoy haciendo este tema durante toda mi vida y cuando pasó lo que pasó Mi primer pensamiento es

Vos No Elegís

Vos No Decidís

Es como que esta profesión decide conservarme, Y yo acepto la propuesta.

MS Dra. Nira Kaplansky toda nuestra admiración.

Escuche la nota.

Redacción gentileza de la Licenciada Graciela Belluscio

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai