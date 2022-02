“Están jugando con fuego” Marcos Cohen

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió este martes la banalización del Holocausto, después de que aparecieran afiches callejeros que comparaban al PRO con la Gestapo.

Marcos Cohen, Vicepresidente de la entidad, mantuvo un diálogo con Silvia Mercado y Sergio Levit en Pensando las Noticias.

El directivo de la DAIA señaló que no conocen a los autores de esta campaña pública, porque es anónima, pero lo que puede decir es que hacen un daño enorme. “No son conscientes de este daño, y si lo son, esto es muy peligroso”, declaró Cohen. “La Shoá no es comparable con nada, y ojalá que nunca haya que compararla con nada”.

Durante el Holocausto nazi hubo once millones de personas asesinadas, de las cuales seis millones fueron judíos, y esos once millones representan lo que es hoy un cuarto de la población argentina. Y formula la pregunta: ¿Entienden de lo que estamos hablando cuando se pretende comparar la Shoá con cualquier otra cuestión?

“De ninguna manera las cuestiones políticas pueden dirimirse con algo tan sensible como es este trágico tema”, hoy en la Argentina hay aún sobrevivientes de esa tragedia y deberíamos pensar lo que podría sentir esa gente mayor al ver esos carteles en la vía pública. “Un Horror”, expresó.

Los autores de esta campaña están jugando con fuego, y, si se enciende, no sabrán cómo extinguirlo.

Frente a estos hechos tan negativos, y salvo el caso en Mar del Plata, en donde se han conseguido unas condenas, se observa poco compromiso de la sociedad, de la política, del gobierno, en donde la respuesta parecer ser nula, en el momento de encontrar a los responsables. Y específicamente, en el caso de esta campaña, ha sido escandaloso, porque avanzó en buena parte de la Ciudad de Buenos Aires, en un sistema de cartelería que parecería muy ligada al gobierno nacional.

Cohen indicó que además de pronunciarse en contra de estos repudiables hechos, han solicitado a las autoridades políticas de la Ciudad de Buenos Aires -dado que lo ocurrido fue en su jurisdicción- y a las autoridades políticas nacionales, que tomen medidas ejemplares, porque con voluntad política pueden encontrar a los autores: Hay cámaras en toda la ciudad, y más aún en los lugares en donde se colocaron estos carteles, que fue en pleno centro porteño: “Las autoridades tienen que tomar medidas ejemplares para terminar con estos sucesos”, insistió. “El ejemplo de Mar del Plata demuestra que cuando hay voluntad política y voluntad judicial, trabajan hasta encontrar y apresar a los culpables”.

La DAIA va a continuar trabajando a fin de encontrar una solución a estos problemas, y seguirán insistiendo todo lo que sea necesario para lograrlo. Sin embargo, remarca el dirigente, que “no es tan fácil, en este país hallar las mejores soluciones”, como ejemplo está el atentado a la Embajada de Israel, sin culpables del que en poco más de un mes se cumplirán 30 años; y en el próximo mes de julio, serán 28 del de la AMIA. “La misión de la DAIA es mantener viva la memoria de la Shoá, para que no vuelva a ocurrir, y yo tengo esperanzas; si no, no estaría luchando por eso”.

En La DAIA, hace algunos días hubo una disertación apuntada a una búsqueda de equilibrio entre libertad de expresión y discursos de odio. Al respecto, Cohen explicó que la misión de la institución, en sus inicios, a principios de la Segunda Guerra Mundial, era la lucha contra el antisemitismo, y luego fue la de mantener viva la memoria de la Shoá.

A través de los años esa misión se comenzó a ampliar, y se vio la necesidad de, como argentinos, poder tener un compromiso social con el resto de los colectivos comunitarios que hay en nuestro país y que la DAIA, de alguna manera cobija en la defensa de sus dificultades. Desde la entidad, se defienden a grupos minoritarios, como a la comunidad gitana, la afrodescendiente, los bolivianos y paraguayos con los que han trabajado precisamente con la ley antidiscriminatoria, en su momento para que fuera promulgada y que se promulgó. También con la Asociación de Fútbol Argentino para que, en los partidos, cuando en las hinchadas emiten mensajes de odio, el partido se suspenda como señal de que la sociedad argentina, estas cosas no las quiere. Por eso “la misión de la DAIA se amplió, para que los mensajes de odio disminuyan, en una sociedad que está algo agrietada”.

“Nosotros salimos con este tipo de declaraciones, sea quien fuere, limite en el lugar político que pertenezca y sufra algún tipo de discriminación”, indicó Cohen. Hace unos días, recordaban los conductores, la entidad condenaba las expresiones del cantante de Callejeros, Pato Fontanet, hacia Javier Milei.

Hasta el momento, al menos en las 24 horas desde la denuncia de la DAIA, por la aparición de los carteles, no han ninguna declaración condenatoria por el hecho. “Hubiera sido saludable que sucediera, pero no pasan cosas saludables, lamentó. Y destacó: “En caso de recibirla lo vamos a hacer publica inmediatamente”.

Redacción gentileza de la Profesora Cita Litvak

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai