El antisemitismo en Nueva York está en niveles históricamente altos

Los ataques antisemitas van en aumento en la ciudad de Nueva York, según la policía de la ciudad. Una serie de ataques antisemitas alarmó tanto a la comunidad judía local como a la policía local. Durante el fin de semana en Brooklyn, dos ataque a judíos ortodoxos y esvásticas pintadas con aerosol en los autobuses escolares de las escuelas judías sube las alarmas de la inseguridad.

Noticias CBS New York dice que el grupo de trabajo de crímenes de odio de la policía de Nueva York investiga el ataque antisemita y el vandalismo en Brooklyn.

Uno de los ataques involucró a un hombre que recibió un puñetazo en la cara mientras caminaba por la calle el viernes por la noche en Bedford-Stuyvesant.

El video de vigilancia muestra al sospechoso corriendo desde una minivan y golpeando al hombre, que vestía ropa tradicional jasídica.

“Parece que en tiempos difíciles, el pueblo judío siempre ha sido el chivo expiatorio y no ha cambiado durante muchos, muchos siglos”, dijo Scheinfeld, residente de Williamburg a CBS. “Es algo con lo que vive la comunidad en todo el mundo”.

El domingo por la mañana, varios autobuses escolares de la ieshivá fueron pintados con esvásticas. La policía dijo que alguien reportó el inquietante grafiti en las avenidas Division y Marcy cerca del distrito 90 en Williamsburg.

Scott Richman, director regional de la Liga Antidifamación de Nueva York dijo: “Estamos muy, muy preocupados por esta tendencia”. “Incidentes como estos ocurren semanalmente en la ciudad y que la comunidad judía está nerviosa”.

“El antisemitismo está en niveles históricamente altos. Vimos que 2019 fue el año más alto registrado en incidentes antisemitas, desde que la ADL comenzó a rastrearlo”, dijo. “2020 estuvo casi en ese nivel y, desafortunadamente, aún no hemos obtenido los números para 2021, pero no creo que veamos una gran diferencia”.

I am angry & heartbroken by two more anti-Semitic, violent incidents in our community over Shabbos.

A man was violently struck upside the head in Bed Stuy by Marcy & Myrtle. Swastikas & other graffiti were spray painted on yeshiva school bus in Williamsburg by Division & Rodney. pic.twitter.com/AVTskJXqOG

— Lincoln Restler (@LincolnRestler) February 6, 2022