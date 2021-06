Antisemitismo: La ADL revela que el 77% de los judíos se sienten muy preocupados por lo que está sucediendo

La Liga Anti Difamación (ADL por sus siglas en inglés) produjo un informe acerca del incremento de las manifestaciones antiisraelíes y antisemitas a partir del último enfrentamiento bélico entre Israel y Hamás.

Para conocer más al respecto, Radio Jai, se contactó con Liat Altman, la Directora de asuntos públicos para Latinoamérica de esta entidad.

“Los Estados Unidos han sido durante décadas un país donde los judíos de la diáspora han podido vivir libremente”.

“Esta nueva ola nos preocupa y mucho. Obviamente el antisemitismo viene de la derecha, de la izquierda, de grupos islamistas y de grupos que no se identifican con ningún sector, y está vinculado al antisionismo”. También se apela a lo que es aquí la justicia social, equiparando a los palestinos respecto de Israel con lo que fue el maltrato sufrido por las personas de color en los Estados Unidos. Obviamente con datos que no se corresponden con la realidad.”

“Los incidentes en Mayo de este año tuvieron un incremento de 115% comparado con Mayo de 2020. Si bien Mayo fue siempre un mes crítico por la Naqba (el término que usan los palestinos para referirse a la creación del Estado de Israel como una desgracia), este año coincidió con el conflicto bélico iniciado por Hamás.”

Hubo más de 400 marchas antiisraelíes y antijudías, aunque éstas no están consideradas en el informe. La ADL cataloga los incidentes en tres categorías: acoso, vandalismo y agresión.

“En mayo 2021 hubo 251 incidentes antijudíos mientras que en el mismo período en 2020 éstos fueron 117. Cada incidente denunciado, a nosotros o a los medios de comunicación, es constatado y analizado por nuestros equipos. El 60% de los judíos aquí han sido víctimas de antisemitismo de alguno de los tres tipos que categoriza nuestra institución. Y muchos más a través de las redes sociales.”

Con respecto al sentimiento de los judíos en los Estados Unidos, el estudio de la ADL revela que el 77% se siente muy preocupado por lo que está sucediendo, pues esto solía verse en Europa o en América Latina, donde hubo los dos grandes atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la Amia poco tiempo después. Pero ahora los judíos estadounidenses sienten temor en su propio país.

“Durante las marchas en los Estados Unidos hubo muchas consignas antiisraelíes. Al respecto, el 75% de los judíos aquí piensan que negar el derecho de Israel a la existencia es una muestra de antisemitismo, y el 70% opina que es antisemitismo comparar a Israel con el nazismo”.

Respecto de la situación en los campus universitarios, Liat dice que, sólo anecdóticamente, ya que el estudio no lo ha incluido, ella puede decir que muchos jóvenes judíos, educados o no en el judaísmo, cuando ingresan a la Universidad y se encuentran con caricaturas o manifestaciones antijudías, sobre todo aquellos para quienes Israel es un factor importante en sus vidas, tratan de hacer oir su voz, pero muchos otros prefieren callar para no pasarlo mal.

Sobre el tema de la seguridad en las instituciones judías, la referente dice que así como en Latinoamérica, sobre todo después de los dos atentados en Buenos Aires, se ha hecho habitual ver las barricadas de protección en las instituciones judías, en Estados Unidos, habiendo sido un país tan seguro para los judíos, nunca se ha visto algo así. “En estos momentos de todos modos sí se ha reforzado la seguridad. Todas las instituciones religiosas pueden solicitar subsidios para las cámaras de seguridad, todas tienen vínculos con la policía local y pueden solicitar que se hagan rondas alrededor de los edificios comunitarios.”

Finalmente, Radio Jai quiso saber si los judíos en los Estados Unidos, aún habiéndose sentido orgullosamente norteamericanos durante décadas, tal como se sentían los alemanes respecto de Alemania, creen que la situación puede llegar a convertirse en verdaderamente grave para ellos.

Y Liat responde categóricamente: “No. Aquí vivimos en una democracia, un sistema que si bien no es perfecto tiene balances y ajustes. Hay tres poderes, cada persona puede elegir libremente a sus dirigentes. Las circunstancias en la Alemania prenazi eran totalmente diferentes. Si bien no quiero comparar al Holocausto con otras situaciones, porque eso fue único, mi opinión es que NUNCA JAMÁS ESO SE VA A REPETIR. Por eso trabajamos, ustedes y nosotros.”

Este es el informe presentado por ADL

Tras el inicio de la violencia en el Medio Oriente, los incidentes antisemitas en mayo de 2021 fueron más del doble frente a mayo de 2020

Liga Antidifamación (ADL)

Incidentes antisemitas, mayo 2020/2021

Los incidentes antisemitas aumentaron a más del doble tras el conflicto de mayo 2021 entre Israel y Hamas, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Un nuevo análisis del Centro sobre Extremismo de la ADL revela que los incidentes antisemitas en Estados Unidos aumentaron a más del doble durante el conflicto militar de mayo de 2021 entre Israel y Hamás y sus consecuencias inmediatas, en comparación con el mismo período de tiempo en 2020. Después de alcanzar un punto máximo entre el 20 y el 22 de mayo de 2021, el nivel de incidentes ha retornado gradualmente al nivel de referencia. Estas cifras todavía deben considerarse preliminares y es probable que cambien a medida que se disponga de información adicional.

Los incidentes comenzaron a tener un fuerte aumento el 11 de mayo, al intensificarse las operaciones militares entre Israel y Hamás. La ADL registró 251 incidentes entre el 11 de mayo —el inicio oficial de las acciones militares— y finales del mes, lo que representa un aumento del 115% respecto al mismo periodo de 2020, cuando se registraron 117 incidentes. En todo el mes de mayo de 2021 se registraron 305 incidentes. Y, aunque la violencia entre Israel y Hamás fomentó muchos de estos incidentes, por sí misma no explica todo el aumento; cuando se excluyen los incidentes que incluyen referencias explícitas a Israel o al sionismo, la cifra sigue siendo un 15% mayor en el período de 20 días de mayo de 2021 en comparación con el mismo período de mayo de 2020.

La ADL clasifica los incidentes en las tres amplias categorías: acoso, vandalismo y agresión. Entre el 11 y el 21 de mayo de 2021, hubo 190 casos de acoso, 50 de vandalismo y 11 de agresión. El 47% de los incidentes (118 en total) incluían referencias explícitas a Israel y al sionismo, como se explica más detalladamente a continuación.

El aumento anual más drástico se produjo en la categoría de agresión, que pasó de ser cero en el período del 11 al 31 de mayo de 2020 a 11 en el mismo período de mayo de 2021. Hay pruebas de que al menos siete de las agresiones antisemitas fueron motivadas por la ira a causa del conflicto en el Medio Oriente. Por ejemplo, el 18 de mayo, los comensales de un restaurante kosher en Los Ángeles fueron atacados por individuos que iban en autos que lucían banderas palestinas y que, después de que los comensales confirmaran que eran judíos, les dijeron: “Debería darles vergüenza”. Algunas noticias indicaron que los atacantes utilizaron insultos antijudíos el 22 de mayo en Manhattan, donde un hombre judío que llevaba un collar con la estrella de David recibió un puñetazo de un hombre que supuestamente le preguntó: “¿Qué es lo que llevas en el cuello, eso te convierte en un maldito sionista?” Y el 24 de mayo, un hombre judío de Las Vegas fue agredido por un desconocido que —después de que mantuvieran una conversación sobre el conflicto entre Israel y Hamás— afirmó que los judíos son “asesinos de bebés” que “no existirán”.

Los casos de acoso también aumentaron drásticamente, pasando de 69 incidentes entre el 11 y el 31 de mayo de 2020 a 190 durante esas mismas fechas en 2021. Más de 100 de los casos de acoso de 2021 incluyeron referencias a Israel o al sionismo. En algunos casos, personas judías fueron abordadas con preguntas o comentarios hostiles. Por ejemplo, el 13 de mayo en Nueva Orleans, un estudiante judío de secundaria que tenía puesta una kipá fue acosado por otro estudiante que defendía los derechos de los palestinos y le dijo que “se quitara su sucio sombrero de judío”. En otros casos, las manifestaciones o protestas antiisraelíes parecen haberse celebrado a propósito en las inmediaciones de instituciones religiosas judías. La ADL clasifica estos incidentes como incidentes antisemitas en parte porque la elección del lugar tiene la intención de responsabilizar a todos los judíos por las acciones israelíes e intimida a la comunidad judía para que no participe en la vida religiosa judía.

La mayoría de las más de 400 manifestaciones antiisraelíes que tuvieron lugar entre el 11 y el 31 de mayo no se caracterizaron por el antisemitismo y, por tanto, no se incluyen en estas cifras. Sin embargo, hubo casos notables en los que sí se expresó el antisemitismo en las concentraciones antiisraelíes. Durante una manifestación el 15 de mayo en Washington, D.C., los manifestantes corearon en árabe: “Oh, Jáibar, Jáibar, oh vosotros los judíos, el ejército de Mahoma volverá”. El cántico se refiere al asedio y sometimiento de los judíos de la ciudad de Jáibar por el profeta Mahoma y su ejército, y es una amenaza implícita a los judíos de hoy. El 22 de mayo, durante una manifestación en Filadelfia, se escuchó a un manifestante declarar: “Israel controla los medios de comunicación”, una afirmación que fomenta y refuerza el tropo antisemita de que los judíos controlan los medios de comunicación.

En algunas concentraciones también se intentó fomentar el sentimiento antisionista de una manera que podría considerarse un ataque al gran porcentaje de judíos estadounidenses que consideran que la relación con Israel es una parte importante de su identidad religiosa, cultural o social. En una concentración el 12 de mayo en Chicago, un manifestante llevaba un cartel con una esvástica dibujada dentro de una Estrella de David judía y un mensaje que hacía referencia a los “judíos nazis sionistas”. Por su parte, un orador en una manifestación el 8 de mayo en Washington, D.C. afirmó que los sionistas son como “terroristas [que] operan bajo la apariencia del judaísmo. No son judíos”. Esta y otras retóricas similares pueden resultar intimidantes para los judíos estadounidenses, la mayoría de los cuales consideran la relación con Israel como una parte importante de su identidad judía.

Aquí puede encontrar más información sobre la metodología usada por la ADL para tabular los incidentes antisemitas.

