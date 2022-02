La sinagoga de Manhattan cumple 100 años como buque insignia del judaísmo reconstruccionista

Su corta caminata desde el banco hasta el atril fue un gran salto para el judaísmo estadounidense: cuando llegó allí, Judith Kaplan se convirtió en la primera niña judía en Estados Unidos en convertirse en bat mitzvah.

La sinagoga donde sucedió, SAJ- Judaism that Stands for All (Judaísmo que representa a todos) una sinagoga reconstruccionista en el Upper West Side de Manhattan, sigue en pie, y la semana pasada comenzó a celebrar no solo su propio centenario sino un siglo de innovación por parte de la más joven de las cuatro denominaciones principales del judaísmo. .

Judith era la mayor de las cuatro hijas del rabino Mordecai Kaplan, un maestro legendario en el Seminario Teológico Judío del movimiento conservador y fundador de lo que entonces se llamaba la “Sociedad para el Avance del Judaísmo”.

Profundamente tradicional en sus propias prácticas, Kaplan vio el judaísmo como una civilización en evolución en lugar de solo una religión. De acuerdo con su enfoque, eventualmente llamado judaísmo reconstruccionista, la ley judía tradicional era un recurso, pero no vinculante para los judíos individuales. Como resultado, sus practicantes pudieron interpretar el judaísmo a la luz de la vida y el pensamiento contemporáneos sin abandonar sus valores tradicionales. Judith se convirtió en un bat mitzvah, una ceremonia de mayoría de edad que antes estaba reservada para los niños, el 18 de marzo de 1922, solo dos meses después de la fundación de la sinagoga.

“Hay muchas innovaciones y contribuciones que ha hecho el judaísmo reconstruccionista que ayudaron a dar forma a la vida judía en el siglo XX”, dijo la rabina Deborah Waxman, presidenta y directora ejecutiva de Reconstructing Judaism, la organización central del Movimiento Reconstruccionista.

Ella dijo que Kaplan usó SAJ como “el entorno de laboratorio que podría probar sus ideas para ver cómo funcionaban antes de que circularan por todo el mundo“.

El Shabat pasado, SAJ celebró su cumpleaños número 100 con una conferencia sobre la década de 1920 en Nueva York.

Es el primero de una serie de eventos de un año que también marca el centenario del judaísmo reconstruccionista y el profundo impacto que ha tenido en los movimientos reformista y conservador.

“Fuimos el primer seminario en admitir estudiantes abiertamente homosexuales y lesbianas en 1984”, dijo Waxman. “Establecimos una comisión sobre la homosexualidad, aceptamos las relaciones entre personas del mismo sexo en 1994, y nuestra decisión en 2015 de graduar a estudiantes rabínicos que están asociados con no judíos fue innovadora, algo que nadie más está haciendo todavía” en los seminarios asociados con otros denominaciones

Además, el judaísmo reconstruccionista fue el primero en adoptar la descendencia patrilineal, que considera que un niño nacido de padre o madre judíos es judío si el niño se cría como judío. El movimiento reformista adoptó más tarde esta política, mientras que los movimientos conservador y ortodoxo consideran que un niño nace judío solo si la madre es judía.

Mientras la congregación cumple 100 años, está celebrando “no solo el pasado sino hacia dónde nos dirigimos en el próximo siglo”, enfatizó Donna Katzin Altschuler, copresidenta del comité del centenario.

La congregación de SAJ hoy es de 270 familias, su mayor número en los últimos 10 o 15 años, según su líder espiritual, el rabino Lauren Grabelle.

El judaísmo reconstruccionista no se convirtió en un movimiento hasta la fundación del Colegio Rabínico Reconstruccionista en Filadelfia en 1968. Hasta entonces, SAJ “era el centro del mundo para nosotros”, dijo Miriam Eisenstein, de 83 años, hija de Judith Kaplan y su esposo, El rabino Ira Eisenstein, quien ayudó a implementar las ideas de Kaplan y fue el presidente fundador del colegio rabínico.

“Nuestra hagadá y los sidurim, todo lo que salió del movimiento Reconstruccionista, vino de SAJ”, dijo, refiriéndose a su liturgia de Pascua y libros de oración.

La hagadá del movimiento se publicó en 1941 como una “haggadah explícitamente política que amplió el concepto de lo que constituía la liberación”, señaló Deborah Dash Moore, profesora de Estudios Judaicos en la Universidad de Michigan, quien pronunció la conferencia del último Shabat sobre la década de 1920 en Nueva York. “Abrió posibilidades para reescribir la Hagadá”.

Hoy, el movimiento Reconstruccionista tiene 97 congregaciones y unos 50.000 miembros en todo el mundo, el más pequeño de los principales movimientos.

Kaplan, sin embargo, inicialmente no tenía la intención de crear un movimiento judío separado. En cambio, creía que su filosofía se convertiría en la norma dentro del movimiento conservador, según David Kaufman, director fundador del Centro de Historia Judía de Nueva York.

Kaplan fue ordenado en JTS en 1902 y enseñó allí durante más de 50 años. Se convirtió en director del instituto de profesores en 1909, su decano en 1931 y se jubiló en 1963.

“Fue enormemente influyente en múltiples generaciones de rabinos y maestros conservadores”, dijo Kaufman. “Lo que esperaba hacer es dar forma al judaísmo estadounidense. Y lo que sucedió es que la filosofía reconstruccionista fue absorbida por la mayoría de los judíos estadounidenses sin que ellos lo supieran. Dijo que el judaísmo es parte de una civilización y que sus costumbres, como la práctica del Shabat y la observancia del kosher, no se siguen porque los judíos estén siendo obedientes a un Dios que manda en las alturas, sino porque el judaísmo en el mundo moderno tiene que ser sobre algo más que el sistema halájico [ley judía] del judaísmo”.

“Él sacó lo sobrenatural del judaísmo y plantó [el judaísmo] en este mundo”, agregó.

Kaplan también imaginó la sinagoga como algo más que un lugar para la oración, también podría servir como un centro comunitario. Hoy en SAJ, dijo Hermann, “tenemos un grupo de tejido y estamos iniciando un grupo de corredores. Tenemos clases que se llevan a cabo durante los servicios para aquellos que prefieran la modalidad de aprendizaje sobre la oración. Tenemos una galería de arte en el salón social y conciertos que presentan conexiones con compositores o temas judíos, y una hora feliz de Shabat con música en vivo”.

Este Shabat pasado, además de la conferencia, la banda Hiddur de la sinagoga se unió a Herrmann y la cantora Lisa Shapanka Arbisser durante el servicio. También hubo saludos de Waxman y varios funcionarios públicos, incluido el representante Jerry Nadler, el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, el concejal de la ciudad de Nueva York, Gale Brewer, el reverendo Nigel Pearce de Grace Church y otros líderes interreligiosos.

El domingo, el legado musical de SAJ se celebró en un evento en el que participaron Arbisser y la musicóloga/violonchelista Paula Eisenstein Baker y el musicólogo Edward Serooussi.

SAJ planea conmemorar el innovador bat mitzvah de Judith Kaplan en marzo, con festividades que se llevarán a cabo junto con el Archivo de Mujeres Judías, según Hermann. Agregó que, debido a las restricciones de COVID, la asistencia a todos los eventos en la sinagoga en un futuro cercano se limitará a 75 personas, aunque el santuario tiene capacidad para 250.

“Esperamos que cientos vean en línea”, dijo, “incluidos los hijos y nietos de algunos de los fundadores”.

Los eventos de aniversario de este año incluirán una charla y un panel de discusión el 19 de febrero, “Justicia social en SAJ: pasado, presente y futuro”, y un programa el 19 de marzo, “Rise Up/Bat Mitzvah at 100: A National Shabbat”.

La rabina Sandy Eisenberg Sasso, la primera mujer ordenada por el movimiento en 1974, consultó con Judith antes de escribir un libro para niños sobre el bat mitzvá, “Judy abrió el camino”.

Ella dijo que le habían pedido a Judith que se sentara en la primera fila con hombres a cada lado de ella antes de que la llamaran. “Ella dijo: ‘Tenía que hablar fuerte y decir cada sílaba. Tenía sentimientos encontrados. Ciertamente estaba feliz de ser importante, pero por otro lado estaba incómodo’”.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai