Sharansky: Es una pena que la Agencia Judía no pueda elegir un presidente

Natan Sharansky dice que los políticos israelíes han estado abusando del papel de presidente de la Agencia Judía y lo han tratado solo como una oportunidad para ofrecer un trabajo a sus compañeros políticos.

El ex presidente de la Agencia Judía, Natan Sharansky , criticó al comité de selección de la presidencia de la Agencia por su incapacidad para decidir sobre un candidato final durante más de ocho meses.

“Es una pena”, dijo Sharansky a The Jerusalem Post el miércoles. “Desafortunadamente, el proceso electoral requiere que un candidato reciba nueve votos de 10. Sin el apoyo final del primer ministro, es casi imposible recibir tal puntaje”.

Sharansky dijo que los políticos israelíes han abusado del papel de presidente de la Agencia Judía y lo han tratado solo como una oportunidad para ofrecer un trabajo a otros políticos.

“La actitud de los ministros actuales hacia la Agencia no puede ser muy positiva si recomiendan candidatos que son tan inadecuados para el trabajo”, dijo. “Hay candidatos por los que los ministros se paran sobre sus patas traseras, pero no hay conexión entre su experiencia y la enorme tarea de dirigir la Agencia Judía. Hace mucho tiempo que la Agencia Judía dejó de ser un lugar para presidentes que solo califican para el trabajo porque son leales al actual primer ministro”.

Sharansky ha estado en contacto con todos los candidatos y conoce la política.

“Yo no veo a nadie con nueve votos, y es una lástima porque hay algunos candidatos que no son tan malos”, dijo, “nada mal”, y pidió no mencionar ningún nombre. “Creo que tenemos que ir al primer ministro y decirle: ‘Si realmente quiere que los judíos del mundo sean su socio, entonces tómelos en serio’. Personalmente creo que hay algunos buenos candidatos aunque no estén afiliados a un partido u otro”.

Los siete candidatos en orden alfabético son la ex MK de Yesh Atid Ruth Calderon, el ex MK de Azul y Blanco Michal Cotler-Wunsh, el exembajador ante la ONU Danny Danon, el vicealcalde de Jerusalén Fleur Hassan-Nahoum, el exembajador en EE. UU. Michael Oren, el empresario belga Roby Spiegel y el exministro de Asuntos de la Diáspora Omer Yankelevich.

La votación probablemente sería entre Calderón y Danon, quien recibió la mayor cantidad de votos hace dos semanas, dijeron fuentes de la Agencia Judía. Los miembros del comité no se mostraron optimistas de que alguno de los candidatos recibiría los nueve votos del comité de 10 miembros. Se suponía que el comité se reuniría el miércoles, pero la votación tendrá lugar este viernes.

Una fuente del comité de selección dijo que no había obligación de elegir un nuevo presidente hasta el último día de la reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia el 1 de marzo. Una fuente activa en la junta dijo que si el comité de selección elegía a Danon, era probable que la junta de gobernadores no lo aprobaría.

Fuente The Jerusalem Post

