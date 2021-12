La portada del Tehran Times publica un mapa de Israel lleno de marcadores

TEHERÁN – El diario internacional irání Tehran Times publicó en su portada un artículo llamado ¡Solo un movimiento en falso! con una imagen del mapa de Israel y marcadores que ocupan todo el territorio.

“Una intensificación de las amenazas militares israelíes contra Irán parece sugerir que el régimen sionista ha olvidado que Irán es más que capaz de atacarlos desde cualquier lugar” comienza, y empieza a citar publicaciones de medios israelíes:

El periódico Yedioth Ahronot dijo el martes que el ataque de Israel contra Siria es “un mensaje directo” a Irán. El jefe de estado mayor del ejército israelí también aceptó aumentar el número de tropas en la fuerza aérea y la rama de inteligencia del ejército israelí para prepararse para un ataque contra Irán, según los medios de comunicación israelíes.

Yedioth Ahronot también reveló que una de las principales demandas de Israel por parte de Estados Unidos, que el ministro de guerra Benny Gantz y el jefe del Mossad David Barnea enfatizaron durante su visita a Washington la semana pasada, es el cese completo del programa de producción y desarrollo de misiles balísticos de Irán. El periódico también dijo que los expertos militares israelíes están preocupados por el corto período de tiempo que le toma a Irán atacar a Israel. Según el periódico israelí, Irán tarda una hora en lanzar misiles a Israel.

También cita al mayor general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, que dijo el martes que Irán nunca subestima las amenazas del enemigo. “A pesar de nuestra confianza en la situación de disuasión del país, nuestras fuerzas nunca han subestimado la amenaza del enemigo y están preparadas para las amenazas más pequeñas en el campo estratégico”, comentó Bagheri.

¡Solo un movimiento en falso!

Continúa la nota diciendo sólo un movimiento en falso, palabras del ministro del Interior Iraní que dijo en una entrevista la semana pasada, que “al primer error de Israel abrirá las puertas del infierno”.

Bagheri dijo que el ataque con misiles en la base aérea de Estados Unidos en el oeste de Irak y el derribo del dron estratégico estadounidense con sistemas indígenas han sido notados por todos, y estos movimientos son especialmente instructivos para “los enemigos aventureros”.

También cita los ejercicios de las FDI en simulacros de guerra.

El 8 de diciembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que realizarán un ejercicio a gran escala sobre el Mediterráneo en la primavera con decenas de aviones que simulan un ataque contra el programa nuclear de Irán.

Según las FDI, el simulacro será uno de los más grandes jamás realizados por la Fuerza Aérea de Israel e incluirá docenas de aviones, incluidos los cazas F-15, F-35 y F-16, aviones espía Gulfstream G550 y reabastecimiento de combustible. chorros.

Los aviones realizarán el ejercicio a gran distancia sobre el mar Mediterráneo para simular la distancia, más de 1.000 kilómetros (620 millas), que la aeronave necesitaría viajar en un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán.

Todas estas amenazas y movimientos se producen en un momento en que Irán y los países P4 + 1 (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) se encuentran ahora en Viena para examinar diplomáticamente formas de “eliminar las sanciones ilegales contra Irán”. Los movimientos disruptivos israelíes no son un misterio para los negociadores.

El martes, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, mantuvo una conversación telefónica con el nuevo canciller alemán Olaf Scholz. Según informó la televisión estatal israelí, los dos discutieron las conversaciones de Viena. Según una declaración de la oficina de Bennett, los dos hablaron de “la importancia del esfuerzo para evitar que Irán obtenga armas”.

Alemania ha adoptado una postura más dura contra Irán desde que Scholz asumió el poder el 8 de diciembre. Conocido como un admirador de Israel, Alemania se ha asociado con el Reino Unido para colaborar con Israel durante las conversaciones de Viena.

The Tehran Times no necesita recordarle al régimen ilegítimo de Israel las capacidades de defensa de Irán. Sin embargo, necesitan recordar algo.

El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, respondió a todas las amenazas israelíes en 2013, diciendo: “A veces, los líderes del régimen sionista incluso nos amenazan; están amenazando con atacar militarmente, pero creo que lo saben, y si no lo saben, deben saber que si cometen un error, la República Islámica destruirá Tel Aviv y Haifa ”.

¡Mantén tus manos fuera! termina la nota.

La administración Trump se retiró del acuerdo en 2018 y volvió a imponer sanciones paralizantes, alegando que el JCPOA no era lo suficientemente estricto y no abordó el programa de misiles balísticos de Irán. Desde entonces, Irán también ha revertido muchos de sus compromisos con el acuerdo, en particular aumentando sus actividades de enriquecimiento de uranio a niveles que superan los permitidos en el acuerdo y aumentando los temores de que se esté convirtiendo en un estado con umbral de armas nucleares.

Israel, ya ha manifestado que se opone a un regreso de Estados Unidos al acuerdo sin salvaguardas más fuertes, y se reserva el derecho de atacar las instalaciones nucleares de Irán si eso es lo que se necesita para evitar que Teherán se arme con armas nucleares.

