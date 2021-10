“Blue Flag” el ejercicio internacional más grande de la Fuerza Aérea Israelí

En 2013, la Fuerza Aérea de Israel realizó el primer ejercicio de “Bandera Azul”, un ejercicio internacional israelí que incluía solo a tres naciones participantes: Estados Unidos, Grecia e Italia. Este año, esos tres países han regresado por quinta vez, solo que esta vez se les unieron fuerzas aéreas de cuatro países adicionales: Alemania, Francia, India y el Reino Unido. Una mirada al ejercicio internacional más grande y avanzado de Israel

La base aérea de Uvda no es ajena a los idiomas extranjeros: como principal base de despliegue de la IAF, está bien equipada para albergar fuerzas aéreas de todo el mundo. Durante las últimas dos semanas, se batió un récord de base cuando siete países diferentes llegaron para participar en el ejercicio “Bandera Azul”, sin dejar ni un solo hangar vacío. Los desafíos han evolucionado, se han introducido nuevos métodos de capacitación y se han mejorado las capacidades: esto es “Bandera azul” 2021.

Un ejercicio internacional “azul y blanco”

Durante la primera semana del ejercicio, las diferentes fuerzas aéreas realizaron vuelos diurnos y nocturnos, y enfrentaron amenazas y desafíos que aumentaron día a día. El ejercicio se lleva a cabo a pesar de la pandemia COVID-19, respetando todas las pautas y precauciones de salud. Cada participante ha sido vacunado y probado.

“La ‘Bandera Azul’ de este año es la más grande y avanzada hasta la fecha”, dijo el Brig. Gen. Amir Lazar, Jefe de la División Aérea de la IAF. “Aunque este es un ejercicio internacional, nos estamos enfocando en tareas que son familiares para la Fuerza Aérea de Israel, por lo que estamos llevando a cabo un ejercicio internacional con un toque de ‘azul y blanco’. Estamos lidiando con la defensa del espacio aéreo y la defensa fronteriza, un campo en el que otros países tienen menos experiencia que nosotros, así como ataques de profundidad y apoyo de la fuerza terrestre. El ejercicio también incluye fuerzas agresoras ‘rojas’ lideradas por el Escuadrón 115 (“Dragón Volador”) y SAM (Superficie- to-Air Missile) que simulan el fuego antiaéreo enemigo “.

Como parte del ejercicio, se llevará a cabo una conferencia internacional de comandantes de la fuerza aérea con la participación de 11 comandantes de todo el mundo. Hoy (lunes), el comandante de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos, el mayor general Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, llegó para una visita a Israel, una visita histórica y la primera desde la firma de los Acuerdos de Abraham. El comandante fue recibido por un guardia honorario en Palmachim AFB dirigido por el Comandante de la Fuerza Aérea de Israel, Mayor General Amikam Norkin. Los comandantes discutieron el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones entre las dos fuerzas aéreas. “Le agradezco, mayor general Al Alawi, por esta visita a Israel. Este es un día verdaderamente histórico con una enorme importancia para el futuro de la cooperación entre nuestras fuerzas aéreas”, dijo el comandante de la IAF.

Casi todos los ejercicios internacionales incluyen el desafío de integrar diferentes plataformas y tecnologías, aunque este año se introdujo un desafío adicional: la integración de los cazas de quinta generación F-35 israelíes e italianos con aviones de cuarta generación. Los aviones de quinta generación reciben más datos en pleno vuelo que les ayudan a construir una imagen aérea precisa. Mientras vuelen con otras aeronaves, deben poder presentar esa imagen de la manera más eficiente posible. Además, existe un equilibrio de personal diferente entre los puestos de mando y los líderes de la misión en el cielo, ya que las plataformas son capaces de tomar muchas decisiones que los combatientes de cuarta generación no pueden. Este cambio se explora por primera vez en el ejercicio actual. ” Es un desafío importante planificar con éxito este evento y llevar un ejercicio de calidad al campo “, explicó el general de brigada Lazar.” Hay un aprendizaje mutuo entre nosotros y las otras naciones. Juntos, estamos aprendiendo cómo integrar el F-35 en el campo de batalla operativo “.

“En nuestra base de operaciones, estamos acostumbrados a entrenar con un máximo de 12 aviones, todos en la misma plataforma”, compartió el capitán Andrew, piloto de F-16 y oficial de proyectos del despliegue del ala de caza estadounidense en Israel. “Blue Flag tiene una amplia variedad de plataformas, y la diferencia entre plataformas en las formaciones de vuelo mismas nos permite aprender de sus capacidades. La gran cantidad de aviones también nos ayuda a enfocarnos en la coordinación de vuelo, que es un aspecto crítico de cualquier gran operación de báscula que tendríamos que realizar. Este ejercicio es muy desafiante, pero el desafío es fundamental ya que refleja el nivel de entrenamiento al que aspiramos alcanzar “.

Volando alto juntos

No es ningún secreto que Israel es un país pequeño. En consecuencia, uno podría esperar que se llevara a cabo un ejercicio internacional de esta escala en varios lugares, pero ese no es el caso, a diferencia de la mayoría de los ejercicios internacionales, “Bandera Azul” aloja a todos los participantes en una base. Las fuerzas no solo vuelan juntas, sino que también comen juntas y celebran sesiones informativas y sesiones informativas conjuntas. La experiencia compartida permite un aprendizaje mutuo profundo que permite a los participantes establecer relaciones que no se podrían haber construido a través de los sistemas de comunicación por radio de sus aviones.

“Participé en numerosos ejercicios de entrenamiento a lo largo de mi servicio, pero este es el primer ejercicio en el que todas las fuerzas aéreas entrenan juntas en la misma base”, menciona el primer teniente Deniz, piloto de Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Alemana. “Hemos aprendido muchos aspectos técnicos relacionados con el vuelo, pero también con la cultura israelí, y utilizamos nuestro tiempo libre para conocer las culturas de otros países”. El teniente de vuelo Aakash, piloto de Mirage 2000 en la Fuerza Aérea de la India, agrega: “Cada fuerza aérea tiene su propia cultura, tanto a nivel profesional como social. Comprender cómo opera cada fuerza es una experiencia única para nosotros. Aprendemos de otras naciones y ellos aprenden de nosotros, así es como logramos mejorar y convertirnos en una mejor fuerza aérea “.

Los últimos tres días del ejercicio simularán un escenario de guerra en curso en el que cada día afecta al siguiente. Por ejemplo, si la fuerza “enemiga” atacara las instalaciones de almacenamiento el primer día, no habría suficientes municiones para luchar el segundo y se deben hacer adaptaciones. En la compleja realidad del Medio Oriente, es importante que la Fuerza Aérea de Israel esté lista para el combate conjunto. Ejercicios como “Bandera Azul” mejoran la cooperación entre las fuerzas y aseguran que en caso de que todas las naciones tuvieran que luchar codo con codo, puedan hacerlo de la mejor manera posible. “El Medio Oriente es una región compleja y dinámica. Los desafíos que enfrentamos son cada vez mayores, por lo que siempre debemos estar un paso por delante de nuestros enemigos”, afirma el Comandante de la Fuerza Aérea de Israel, Mayor General Amikam Norkin. ” La IAF se entrena de forma rutinaria para estar preparada para una amplia variedad de situaciones de emergencia. Volamos como una coalición, ala por ala, con fuerzas aéreas aliadas en un espacio aéreo relativamente pequeño. Este ejercicio de entrenamiento conjunto nos permite aprender de los países participantes y prepara a los miembros del servicio de las Fuerzas Aéreas de Israel

Fuente: El Sitio de los Reclutas Israelí Air Force

