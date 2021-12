EE.UU. posterga la reapertura del consulado de Jerusalén en medio de un fuerte rechazo de Israel

Han pasado siete meses desde que el secretario de Estado de los EE.UU., Antony Blinken, notificó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, sobre el plan de la administración Biden para reabrir el consulado de los EE.UU. En Jerusalén, pero Washington aún tiene que producir un cronograma para cuándo planea ver el movimiento.

Un diplomático estadounidense, un ex alto funcionario estadounidense y otra fuente familiarizada con el asunto le dijeron a The Times of Israel esta semana que la administración Biden ha archivado efectivamente su esfuerzo por resucitar la misión de facto a los palestinos clausurada por el expresidente Donald Trump en 2019.

No se ha tomado una decisión final, y la línea oficial del Departamento de Estado sigue siendo que la administración Biden “avanzará con el proceso de reapertura del consulado en Jerusalén“, pero las tres fuentes confirmaron que tal proceso no ha comenzado. Además, incluso los defensores más fervientes de la administración de la reapertura del consulado han cambiado su enfoque hacia políticas que tienen más probabilidades de afectar la vida cotidiana de los palestinos, dijo el ex alto funcionario estadounidense.

El aparente cambio radical sigue a un importante retroceso de Israel, que tendría que aprobar la medida. Y como Israel ya se está preparando para una pelea con la administración Biden por la insistencia de este último en agotar la ruta diplomática en Viena para reactivar el acuerdo nuclear de Irán, Estados Unidos no busca abrir un segundo frente avanzando con la reapertura del consulado. por el momento, dijo la fuente familiarizada con el asunto.

La decisión de Trump en 2019 no cerró por completo el edificio de la calle Agron en Jerusalén occidental. Sus diplomáticos han continuado trabajando allí, aunque bajo los auspicios de una Unidad de Asuntos Palestinos (PAU) recientemente acuñada. Sin embargo, ese departamento es una subsección de la embajada de Estados Unidos en la ciudad, lo que los palestinos han considerado una degradación de sus vínculos con Estados Unidos.

El ex embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, quien facilitó el cierre del consulado, justificó la medida, diciendo que la antigua misión tenía un sesgo antiisraelí y que sus informes a veces contradecían los memorandos que Washington estaba recibiendo de la embajada de Estados Unidos. Al canalizar los cables a través de una fuente, el mensaje sería más coherente, argumentó el enviado de Trump .

Los críticos de la medida dicen que condujo a informes sesgados y centrados en Israel que privaron a los tomadores de decisiones en Washington de una perspectiva palestina más auténtica. Además, después de décadas de contacto regular con el consulado de EE.UU., La Autoridad Palestina dejó de trabajar con los diplomáticos estacionados allí, lo que limitó la efectividad de la PAU desde el primer día.

Pero tras el anuncio de mayo de Blinken, la Autoridad Palestina comenzó a poner fin a su boicot, y Abbas acordó celebrar varias reuniones con el entonces encargado de negocios de la embajada, Michael Ratney, así como con el jefe de la PAU, George Noll.

No está claro si la política más flexible de la Autoridad Palestina se mantendrá a pesar de los planes para reabrir el consulado y pasar a un segundo plano, pero mientras tanto Washington ha dado un paso significativo, aunque tranquilo, para recuperar el status quo anterior a Trump en Jerusalén.

Durante los últimos meses, la PAU ha comenzado a informar de forma independiente a Washington, confirmaron las tres fuentes a The Times of Israel.

El Departamento de Estado se negó a comentar sobre el asunto.

“No es una solución perfecta, y aún nos gustaría que el consulado vuelva a funcionar completamente, pero dado que eso no sucederá pronto, en todo caso, este es un cambio importante y uno que no enojará a la gente. Israelíes ”, dijo la fuente familiarizada con el asunto.

Cuando se les preguntó cómo esperaban que el proceso estancado se sentara con la Autoridad Palestina, la fuente sugirió que la política de ambigüedad de la administración oficial sobre el asunto mostraba que Washington reconoció que Ramallah no aceptará una solución provisional. “Simplemente no ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades en este momento, aunque eso podría cambiar en el futuro, tal vez cuando [el canciller Yair] Lapid se convierta en primer ministro”, dijo la fuente.

Lapid, el legislador centrista que reemplazará al primer ministro Naftali Bennett en agosto de 2023, se ha alineado públicamente con la posición del gobierno en contra de permitir la reapertura del consulado. Pero un funcionario familiarizado con el asunto le dijo a The Times of Israel a principios de este año que Lapid cambió su posición después de haberle dado inicialmente a Blinken la impresión de que la oposición de Jerusalén se debía solo al tiempo y que la reapertura del consulado sería posible una vez que el nuevo gobierno aprobara un presupuesto. – lo que hizo en noviembre.

Al explicar el aparente cambio radical, el académico del Washington Institute for Near East Policy, David Makovsky, dijo que “Lapid no quiere dar a ninguna de las partes de la coalición ninguna razón para no apoyar el acuerdo de rotación en 2023”.

Al analizar el impasse en el tema del consulado, dijo: “Ambas partes han sido pisoteadas.

“El gobierno de Bennett está verdaderamente convencido de que Benjamin Netanyahu en la oposición explotará cualquier voluntad de reabrir el consulado como una forma de insistir en la falta de compromiso con la soberanía israelí en Jerusalén. Y cuando la gente piensa que todo su futuro político está en juego, lleva a posiciones intransigentes”, dijo Makovsky, quien se desempeñó como asesor principal del entonces secretario de Estado estadounidense John Kerry, ayudando a facilitar la paz israelí-palestina de 2013-2014. negociaciones.

“La posición estadounidense es que quieren demostrar que el punto de vista palestino llegará a los tomadores de decisiones en Washington”, dijo. “Por lo tanto, la conclusión más lógica es buscar formas creativas en torno a este tema. La idea de informar directamente a Washington, si es precisa, garantizaría que las evaluaciones del problema palestino lleguen a Washington sin filtrar”.

