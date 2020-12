153 estados de la ONU solicitan a Israel que renuncie a las armas nucleares

La ONU pide a Israel no desarrollar, producir, probar ni adquirir armas nucleares.

La AGNU pidió además a Israel: “que renuncie a la posesión de armas nucleares y coloque todas sus instalaciones nucleares sin salvaguardas bajo las salvaguardias totales del Organismo como una importante medida de fomento de la confianza entre todos los Estados de la región y como un paso hacia la mejora de la paz y la seguridad”, según informan diversos medios.

Se presume que Israel es una de las nueve potencias nucleares del mundo, pero nunca ha admitido la posesión de armas nucleares.

Hay ocho países reconocidos como potencias nucleares, cinco de los cuales han firmado el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Los cinco signatarios son: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Otros tres países que no son signatarios del tratado han admitido haber probado y poseído armas nucleares; estos son India, Corea del Norte y Pakistán. En total, 191 países son parte del tratado, incluido Irán, pero no Israel.

El lunes en Nueva York, 153 países pidieron exclusivamente a Israel que firmara el Tratado de No Proliferación y renunciara a sus armas en la resolución titulada “El riesgo de proliferación nuclear en Oriente Medio”. La resolución fue parte de un gran paquete de resoluciones que la AGNU de Nueva York aprobó pidiendo el desarme nuclear a nivel mundial y en la región. También es parte de un paquete de cerca de 20 resoluciones anuales de la AGNU consideradas antiisraelíes y pro palestinas.

La Autoridad Palestina fue uno de los patrocinadores de esta resolución de no proliferación, al igual que Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Omán y los Emiratos Árabes Unidos.

Los seis países que se opusieron a la resolución fueron: Canadá, Israel, Islas Marshall, Micronesia, Palau y Estados Unidos.

Los países que se abstuvieron fueron: Albania, Australia, Bélgica, Camerún, República Centroafricana, Côte d’Ivoire, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Etiopía, Francia, Georgia, Alemania, Hungría, India, Italia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Panamá, Polonia, Rumania y Reino Unido.

El año pasado se aprobó la misma resolución 152-6, con 24 abstenciones. Idéntica resolución que se aprobó en 2014.

Israel obtuvo el apoyo de Croacia, que pasó de un voto “sí” el año pasado a abstenerse.

Por separado, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó 174-2, con una abstención, sobre una resolución que pedía una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. Solo Israel y los Estados Unidos se opusieron, y Camerún se abstuvo.

