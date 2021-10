Los drones entregan sushi, cerveza y helados en Tel Aviv

La Iniciativa Nacional de Drones de Israel entra en la tercera fase a medida que aumenta el impulso para la red de entrega de vehículos aéreos no tripulados dirigida por el gobierno.

Los drones entregaron pedidos de sushi, cerveza y helados a los miembros de los medios de comunicación que esperaban junto a la playa de Tel Aviv el lunes como parte de una iniciativa dirigida por el gobierno para crear una red nacional de drones y pilotar vuelos de drones para entregas en todo Israel.

La Iniciativa Nacional de Drones entró en la tercera de las ocho fases planeadas en el programa piloto la semana pasada, lanzando una demostración de 10 días para probar vuelos de drones sobre áreas urbanas en Tel Aviv, Jaffa, Ramat Sharon, Herzliya y Hadera, donde la segunda fase del proyecto lanzado a finales de junio.

En esta nueva etapa, los drones habrán realizado alrededor de 300 vuelos diarios sobre áreas abiertas para diferentes tareas como probar los sistemas autónomos, analizar el comportamiento en el aire, entregar alimentos en un punto de entrega e incluso entregar sangre donada. desde el banco de sangre Magen David Adom en el área de Tel Aviv hasta el Centro Médico Sheba en el Hospital Tel HaShomer en las afueras de la ciudad.

El objetivo general es ayudar a afinar la tecnología y los procedimientos de los drones y, en última instancia, ayudar a reducir la congestión de las carreteras y mejorar la calidad del aire mediante la creación de una red de corredores aéreos para la entrega de medicamentos, exámenes y equipos médicos, ropa, alimentos y vehículos aéreos no tripulados (UAV).

El programa se estableció el año pasado como una colaboración entre el Centro israelí para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) en la Autoridad de Innovación de Israel, la Autoridad de Aviación Civil de Israel (ICAA) y la Autoridad de Transporte Inteligente, el Ministerio de Transporte de Israel a través de las Autopistas Ayalon. empresa, así como empresas privadas israelíes y extranjeras, para promover el uso de la entrega con drones como servicio.

El proyecto piloto transforma a Israel en un “sitio beta” para el pilotaje y las operaciones de drones y tiene como objetivo ayudar a los jugadores en el campo (fabricantes de drones, minoristas y reguladores) a comprender cómo se verán los cielos en el futuro, ya que miles de drones pueden estar haciendo su muy arriba para satisfacer diversas necesidades.

“Nos acercamos al día en que podamos pedir comida, ropa, medicinas, etc, a través de drones como parte de una red nacional que será económicamente viable para las personas y que también ayudará a mover algo de tráfico de la carretera al aire ”, Dijo Daniella Partem, directora de C4IR en la Autoridad de Innovación, en el evento de prensa el lunes en el centro de comando de Ayalon Highways en Tel Aviv.

Partem dijo que el proyecto se estaba “construyendo gradualmente, paso a paso” para asegurarse de que todas las medidas de seguridad estén implementadas para permitir que los drones vuelen simultáneamente cuando realizan diferentes tareas. Los desafíos, dijo, incluyen preocupaciones sobre volar cerca de áreas residenciales, pájaros grandes y ruido, y abordarlos es un trabajo en progreso.

“Estamos construyendo la infraestructura regulatoria y tecnológica para que las empresas puedan operar en esta red y realizar entregas”, dijo, y señaló que la mayoría de las empresas de drones participantes eran israelíes para “apoyar el ecosistema en esta colaboración entre el gobierno y la industria”. ”

“Estamos creando un ambiente acogedor para el bien de la gente”, agregó.

Por el momento, los drones tienen misiones de radio de 5 km y pueden transportar una carga de aproximadamente 2,5 kg (5,5 libras). En el futuro, los drones podrán transportar mercancías más pesadas y viajar distancias más largas. La Autoridad de Innovación de Israel dijo que el próximo año, los drones utilizados serán capaces de misiones de radio de 100 km.

El enfoque gradual para construir la red ha permitido un “esfuerzo coordinado” que ahora está ganando ritmo, dijo Sagi Dagan, vicepresidente de crecimiento de la Autoridad de Innovación de Israel, a The Times of Israel el lunes.

“Nos estamos moviendo todos juntos – el gobierno, los reguladores, la industria – y analizamos todos los desafíos, los ponemos sobre la mesa y los abordamos uno por uno. Y lo hacemos probando y experimentando ”, dijo Dagan.

Una de las características clave del proyecto es la multitud de empresas y partes invitadas a participar para crear un mercado competitivo que no puede ser dominado por un solo jugador, agregó Dagan.

Los vuelos de drones son operados actualmente por ocho compañías que trabajan en estrecha colaboración con la Policía de Israel, los Servicios de Bomberos y Rescate y el Comando del Frente Interior de las FDI.

“Estamos poniendo vida y carriles en el aire, en los 50-120 metros sobre el suelo”, dijo Dagan, y agregó que la iniciativa está generando “mucho interés de otros países y reguladores, ya que ahora estamos muy por delante”.

“Israel tiene una ventaja competitiva en términos de las tecnologías, los drones y la gestión del tráfico aéreo, todos siendo codiseñados a través de la regulación y el mercado, y estableciendo las nuevas reglas a través del trabajo en el campo. Esto es muy singular ”, dijo Dagan.

Partem señaló que una de las razones por las que Israel puede liderar en estos espacios es debido a los antecedentes militares de las muchas personas involucradas en la iniciativa, incluidos los fundadores de las empresas de drones que pilotean su tecnología con el proyecto.

En la playa de Hatzuk, en el norte de Tel Aviv, el lunes, los reporteros, periodistas de video y otros miembros de la prensa fueron invitados a una demostración en vivo de cómo un pedido de sushi podría entregarse a través de un dron; primero haciendo el pedido a través de una aplicación y luego esperando que el dron recorra los cinco kilómetros (3,1 millas) para recoger la comida y aterrizar en el punto de entrega cerca de la playa, como observaban los bañistas algo desconcertados. Un segundo avión no tripulado también llevaba cerveza fría, y un tercer avión no tripulado entregó helado más tarde ese día en la playa Charles Clore en el sur de Tel Aviv.

Un bañista arenoso y anciano tenía la curiosidad de caminar la corta distancia desde la orilla hasta el área cubierta de hierba donde se estaba llevando a cabo la manifestación, para tomar fotos y videos y tratar de tener una idea de lo que estaba sucediendo.

“Esto es realmente algo, es asombroso. El mundo ha cambiado mucho. Estoy envejeciendo ahora, estoy triste porque no estaré mucho más tiempo para ver qué más me depara el futuro ”, dijo a The Times of Israel.

