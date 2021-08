Soldado baleado, gravemente herido en el enfrentamiento fronterizo de Gaza; 41 palestinos heridos

En el video, se ve al asaltante disparando contra el guardia fronterizo a quemarropa, otros intentan arrebatarle el arma al segundo soldado; La manifestación en Gaza se llevó a cabo a pesar del acuerdo del jueves para permitir fondos de Qatar.

Se produjeron importantes enfrentamientos a lo largo de la frontera de Gaza durante todo el sábado, con un agresor palestino abriendo fuego contra un guardia fronterizo israelí a quemarropa, hiriéndolo de gravedad, dijo la Policía Fronteriza.

Al menos 41 alborotadores resultaron heridos por las tropas israelíes durante las hostilidades, dos de ellos de gravedad, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. Uno de los habitantes de Gaza gravemente heridos era un niño de 13 años, dijeron funcionarios de salud palestinos.

En un incidente durante el día, como se ve en las imágenes de video ampliamente compartidas en las redes sociales, un hombre con una pistola corrió hacia un pequeño agujero en el muro de concreto a lo largo de la frontera de Gaza que un francotirador de la Policía Fronteriza estaba usando como posición de disparo. y disparó varios tiros a través de él, alcanzando al guardia fronterizo.

El oficial de la Policía Fronteriza sufrió una herida en la cabeza y fue trasladado en estado crítico al Centro Médico Soroka de Beersheba, donde fue inmediatamente operado, dijo un portavoz del hospital.

Another angle of the incident on the Gaza border shows a Palestinian apparently shooting with a handgun through the hole in the border wall, before the others try to snatch the IDF soldier's rifle. pic.twitter.com/ko69mHH4QW

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 21, 2021