Yamil Santoro, precandidato a diputado por Republicanos Unidos, comenta a los oyentes de Radio Jai acerca de la denuncia que presentaron contra Alberto Fernández por el incumplimiento de sus propios decretos de necesidad y urgencia, a través de las entradas de individuos no esenciales a su residencia en la Quinta de Olivos.

El entrevistado afirma que la denuncia se basa en que lejos de ser un hecho aislado o un simple desliz, “desde el inicio de la pandemia hubo una realidad paralela que se vivió en Olivos”.

Explica que la responsabilidad de Alberto Fernández es clara y difícil de eludir debido a que “está acreditado en los propios registros de la casa militar que fueron varios cientos de personas las que entraron y salieron de Olivos”. Además, detalla que muchas de ellas reconocieron haber visitado la residencia presidencial por motivos no oficiales o que justifiquen su esencialidad.

Por ello declara: “El incumplimiento está claro, con lo cual de ahí en adelante dependerá de la justicia acreditarlo, investigarlo, sancionarlo, y nosotros haremos nuestro máximo esfuerzo para acompañar a la justicia a fin de obtener una sentencia rápido contundente”.

Por otro lado, Santoro hace referencia a la hipocresía del presidente de la Nación: “No solamente nos retaba, sino que el mismo amenazaba a la ciudadanía diciendo que le habíamos dado el poder para hacer cumplir las normas por las buenas o por las malas”, mientras en llevaba a cabo fiestas de cumpleaños y adiestraba a su perro. “El perro del presidente tenía mejor derecho que nuestros hijos” reclama.

Además, mientras rompía sus propios decretos, el presidente iba en contra de la vida privada de los argentinos, un valor fundamental para Republicanos Unidos: “Cuanta gente no se pudo casar, cuanta gente no pudo celebrar sus nacimientos, abuelos que no pudieron conocer a sus nietos, hijos que no pudieron despedir a sus familiares o a sus padres”.

Por último, el precandidato hace un pequeño cometario en cuanto a las internas que se avecinan. Hace referencia al candidato que encabeza su lista: “Ricardo López Murphy está en un gran momento… queda en manifiesto que es un candidato que jerarquiza la política argentina, que agrega valor, que tiene ideas, que tiene propuestas y que es mucho más que eslóganes y sonrisas”.

Sin embargo explica que las PASO no deben ser tomadas como una brecha en el partido sino que “sirven para definir la cara, el tono, el estilo de la oposición que tenemos tener”. Por ello, lamenta los conflictos intrapartidarios sucedidos en la provincia de Buenos Aires tachándolos de patéticos, agregado que “las internas son justamente para competir entre nosotros, pero entendiendo que lo que se está definiendo son cuestiones de estilo, son aspectos programáticos, son propuestas, después tenemos que ir todos a una lista en común”.

