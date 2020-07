“El juicio en ausencia es el único conducto que tenemos para que se haga justicia y se condene a los responsables del atentado a la AMIA”

El juicio en ausencia parece ser la única salida para condenar a los responsables de actos terroristas en Argentina como el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel. El diputado nacional por la UCR, Luis Petri, presentó un proyecto junto con el diputado Waldo Wolff para permitir que esto sea posible. En diálogo con Radio Jai analizó cómo avanza y qué falta para que se apruebe.

“Hay que perderle temor a los juicios en ausencia, cuando uno revisa legislaciones como las de Italia, dan cuenta que el juicio en ausencia se aplica en una gran cantidad de delitos graves. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que ha cambiado el mundo. Los códigos penales se diseñaron en el siglo XIX que cuando la persona no era localizada no podía ser juzgada. A veces el mismo estado no podía encontrar a la persona y era totalmente injusto que sin posibilidades de defenderse se la juzgara y condenara. Hoy, con el estado actual del desarrollo de las tecnologías, todas las personas son ubicables y saben de los procesos que están en su contra con simples mecanismos informáticos, con lo cual nada impide que si esa persona conozca que existe un proceso en su contra”.

“Si evade el accionar de la justicia declarándose prófugo, el proceso debe continuar porque de lo contrario estaríamos beneficiando injustificadamente al victimario y perjudicando notablemente la expectativa de la víctima de que haya justicia. Por eso es necesario que los operadores del mundo jurídico entiendan la necesidad de consagrar el juicio en ausencia cuando se tomaron todos los recaudos para notificar a los imputados y habiendo tomado conocimiento no se presentan al proceso, se les otorga una defensa material porque no se trata de violar su defensa en el juicio. Y así, se prosiga con el proceso, se llegue a una condena, y eventualmente si se presentan las personas se les dé la posibilidad de presentar pruebas y ejerzan su derecho de defensa”, explicó Petri.

“Es muy importante que la República Argentina, particularmente enfocándonos al atentado terrorista a la AMIA, pueda juzgar a los iraníes que hoy claramente han decidido, voluntaria y conscientemente, no someterse a la justicia argentina a la hora de esclarecer el hecho”, dijo el diputado.

“Este proyecto que yo presenté por primera vez cuando la cámara declara la inconstitucionalidad del memorándum de encubrimiento con Irán, porque no es de entendimiento, lo presento para limitados delitos de terrorismo de lesa humanidad. Pero a partir de la falta de voluntad de la cámara de avanzar con el tratamiento, lo he seguido presentando y en la última presentación empiezo a pensar en la necesidad de amplificarlo a otros delitos”.

“Hace un año estuvimos a punto de sancionar, sacamos el dictamen, pero durante el gobierno de cambiemos no tuvimos mayoría en la cámara y dependíamos de los acuerdos con otras fuerzas políticas y no existieron esos acuerdos para poder avanzar. Yo tenía altas expectativas respecto a que se pudiese sancionar el año pasado. Más allá de eso, el año pasado fue positivo porque logramos el registro de entidades y organizaciones terroristas”, explicó el diputado.

“Yo creo que hay que seguir planteando estos proyectos hasta que se abra una oportunidad y se entienda que no se va a violar ningún derecho de defensa sino que se va a realizar la justicia que ha estado suspendida por al menos 26 años en la República Argentina. Hay que seguir insistiendo en esta idea, porque la realización del juicio en ausencia es el único conducto que hoy tenemos para que se posibilite hacer justicia y eventualmente condenar a los responsables del atentado a la AMIA”, finalizó Petri.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.