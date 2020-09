“No podés someter a una cuarentena durante seis meses a ninguna población”

“Como siempre es importante escuchar todas las voces, me siento obligada a elevar la mía: luego de haber leído algunas notas de instituciones, tales como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Facultad de Medicina de la U.B.A., siento mucha tristeza y vergüenza ajena por el grado al cuál ha llegado la corrupción y deshumanización en este país y en el mundo entero”. Estas fueron algunas de las palabras que podemos encontrar en la carta de la médica, Cecilia López, avergonzada por el manejo de la información en torno a la pandemia, el estado de confinamiento y el colapso del sistema de salud.

Nos comunicamos con la autora, médica cardióloga Miembro De Epidemiólogos Argentinos, para que nos explique el por qué de esa carta y sobre la situación sanitaria en Argentina por el Covid a casi seis meses del inicio de la cuarentena.

“Lo que intenté hacer fue como un tipo de catarsis o reflexión personal en función de lo que vengo viendo, de cómo es el manejo en distintas situaciones alrededor de esta pandemia desde que se inició”, y continuó explicando que fue lo que le llamó la atención sobre toda esta situación: “En lo personal me llamó mucho la atención desde el conjunto de síntomas y signos que definen a la enfermedad que no son específicos de esta enfermedad si no que son comunes a un montón de cuadros gripales u otros cuadros respiratorios leves, empecé a observar una serie de incoherencias de alguna manera que me llevo a buscar e investigar por qué se tomaban estas decisiones como por ejemplo aislar a pacientes sanos en función de un test”.

La doctora desarrollo que todavía no tenía las respuestas necesarias, pero dijo que desde su práctica médica de muchos años, nunca aislaron a los pacientes que no tiene ningún tipo de síntoma. Utilizan los métodos complementarios simplemente para corroborar un diagnostico en función del cuadro que el paciente trae a la consulta, si tiene síntomas, lo observan, realizan los protocolos y en función de eso solicitan los métodos complementarios.

Lopez explicó que no estaba de acuerdo con la utilización del PCR alegando que era ineficiente: “En la historia de la medicina nunca se utilizó el PCR como método de diagnóstico de ninguna enfermedad y mucho menos de la manera en la que se la está usando. Se ha demostrado en todo este tiempo, en Argentina y otros países, que se interpretan muchos errores que se los denomina comúnmente como falsos positivos o falsos negativos y eso hace que la prueba como inespecífica”.

“El conjunto de síntomas pareciera ser una bolsa de gusanos, en donde a mí me llama poderosamente la atención y no lo puedo explicar porque si durante toda la historia de la medicina nosotros consideramos a la fiebre con la temperatura de 38 grados al inicio de todo esto, pero después se modificó, entonces ahora cuando cualquier persona tenga 37,5, que es un valor de temperatura normal, considerando esto supuestamente seriamos todos sospechosos porque todos tenemos 37,5”.

Cecilia aclaró que todos los síntomas que se le han atribuido al Covid son erróneos: “El dolor de cuerpo, el cansancio, los dolores de cabeza, el agotamiento, la falta de concentración que son algunos de los que están en el listado son consecuencia de un estrés crónico, estos no se pueden considerar síntomas específicos de esta enfermedad bajo ningún contexto”.

Se refirió al colapso del sistema sanitario y al mal manejo de estado en relación a la pandemia: “La responsabilidad del estado, no es solamente que la población no se contagie de una cierta enfermedad nueva, es que todas las personas tengan acceso y derecho a la salud, sobre todo es de su responsabilidad recordar que cuando hablamos de salud no es solo el aspecto físico, según la OMS, el estado de salud se define como un bienestar físico, mental y social”.

“Yo creo que quizás se han tomado estrategias que eran las adecuadas que a lo mejor en un primer momento eran eficientes, como cuando pusieron los primeros quince días de cuarentena para darle tiempo al estado para organizarse me parecía lógico, pero no podés someter a una cuarentena durante seis meses a ninguna población en el mundo, no se puede porque es totalmente antibiológico, además pones en juego este fino equilibro entre la salud y la economía”.

