Emanuel Taub es asesor en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Diversidad Cultural y estudiante rabínico. En diálogo con Radio Jai, se refirió a las declaraciones antisemitas y xenófobas de Tomás Mendez en el canal C5N.

Taub explicó que “cuando me llegó la noticia, me sorprendí un montón y me pareció una rareza en estos tiempos, sobre todo por la utilización de estereotipos tan viejos sobre la judeofobia y el antisemitismo” y subrayó: “Rápidamente lo vinculé con lo que había sucedido meses atrás con el futbolista de nueva chicago, que había realizado gestos antisemitas a la hinchada de atalanta. El folclore del fútbol antisemita es algo que ya conocíamos, pero un jugador haciendo esos gestos fue una primera rareza”.

“Lo que más me llamó la atención fue la forma en la que se expresó el periodista: hizo un llamado a la audiencia. Allí esta el gran peligro. Es una incitación al odio directa”, indicó el asesor del INADI.

Taub destacó la importancia de no mirar para otro lado frente a este tipo de situaciones: “Me parece que es fundamental no callarse, no se pueden dejar pasar estas cosas. El silencio frente a estos hechos es la peor respuesta”.

El magister en diversidad cultural hizo hincapié en que “lo que hizo el periodista luego fue una no disculpa. Lo que dijo sigue dando a entender que el no cambia de opinión. Fue una formalidad, no una disculpa sentida”.

“El mayor peligro es que estas declaraciones generan diferentes tipos de acciones sociales. Invocar al otro a decirle que ´ellos son los culpables de la muerte de tu familia´es generar odio y eso puede tener consecuencias en las acciones sociales”, concluyó Taub.

