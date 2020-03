10 fechas de suspensión para Arnaldo “El Pitu” González

El mediocampista de Nueva Chicago, Arnaldo Pitu González, recibió esta noche diez partidos de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido a los gestos antisemitas realizados hacia la parcialidad del club Atlanta, el último domingo, en un partido de la Primera Nacional. Con esta sanción, el ex jugador de Quilmes y Aldosivi de Mar del Plata, entre otros, se pierde el resto de la temporada regular del torneo de segunda división, que tiene a su equipo en el último puesto de la Zona A.

González, de 30 años, quedó envuelto en un escándalo cuando abandonaba el campo de juego tras ser expulsado por el árbitro Ariel Gastón Suárez e hizo gestos relativos a la kipá y la circuncisión mirando hacia la platea principal del estadio León Kolbovsky. Ese mismo día, el Comité de Seguridad en el Fútbol le realizó una denuncia judicial y un acta contravencional por su actitud xenófoba, que a la vez fue condenada por el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), la AFA y su propio club, entre otros actores. El futbolista se presentó ayer en la Unidad Fiscal Oeste de la Ciudad de Buenos Aires y no prestó declaración ante su titular Gustavo Galante. Por otra parte, los jugadores Facundo Mater (Chicago) y Nicolás Previtali (Atlanta), también expulsados en el mismo encuentro, recibieron un partido de suspensión.

El fallo, publicado en el sitio de la AFA en su Boletín N° 5765, advierte su “preocupación” por la infiltración de elementos racistas en los estadios de fútbol. Para el organismo, es un hecho que “perturba sin duda tanto al colectivo involucrado como a la sociedad en general, máxime considerando que todo lo vinculado con el fútbol ocupa un lugar central y configura una práctica cultural esencial en la articulación de identidades colectivas, especialmente entre los sectores juveniles y populares. Así, las expresiones de intolerancia deben considerarse nocivas no ya exclusivamente por el daño individual que pueden causar a quienes la padecen directamente, sino porque globalmente, se entiende que son el inicio de procesos violentos”. El comunicado cierra: “Que a la luz de tales consideraciones, se considera aplicable en el caso, lo dispuesto por los Arts. 185 y 205 inc.”.

El el boletín también se expone la declaración de árbitro Ariel Gastón Suárez, quien confirma una fuerte agresión verbal del futbolista tras ser expulsado.

Además, previa citación, se publica la declaración del propio Arnaldo González, el día 11 de Marzo de 2020. “…Que las expresiones que el árbitro le atribuye sobre que expulse al jugador N° 5 contrario, insultándolo, no fueron de esa forma, ya que lo que reclamaba era la expulsión del jugador N° 3 de Atlanta, por la plancha que bien se vio en las imágenes de televisión, le aplicó previamente a un compañero suyo, aclarando que en ningún momento insultó o agravió al árbitro en los términos que se le atribuyen. En relación a los gestos que se observaron por televisión, luego de su expulsión, se debieron al nerviosismo que estaba padeciendo por la expulsión antes relatada, así como por la gran cantidad de agravios de grueso calibre que recibía al momento de retirarse del campo de juego, de parte de los plateístas de Atlanta. Interrogado si había tenido antecedentes de discusión o pelea con público partidario, cuerpo técnico o jugadores de Atlanta, manifiesta que nunca antes lo había tenido, por cuanto era la primera vez en su carrera que enfrentaba a dicho equipo. Desea agregar, que las ofensas posteriores a su expulsión en ningún momento se basaron en discriminación religiosa o mala predisposición hacia la comunidad judía, sino por el malestar que le provocó toda la situación de su expulsión. Expresa que no tiene ninguna animosidad hacia la comunidad judía, y que en este acto reitera las disculpas del caso, que ya había hecho públicas por televisión, hacia quienes pudieran haberse sentido ofendidos por toda esta situación…”.

El repudiable hecho ocurrió en la victoria de Atlanta 2-0 ante Nueva Chicago, por la Zona 1 de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, disputado el domingo 8 de marzo. Fue un duelo de alta tensión en Villa Crespo, ya que el Bohemio, líder del grupo, pelea por el ascenso a la élite, recibió al Torito, que lucha por no descender. A los 22 minutos del complemento, con el encuentro empatado 0-0, el equipo visitante sufrió la expulsión de dos de sus futbolistas de manera consecutiva: Facundo Mater y Arnaldo González, una de sus figuras.

El segundo, mediocampista creativo, de 30 años, surgido de Quilmes y con pasado en Ramón Santamarina de Tandil, Patronato y Central Córdoba de Santiago del Estero, se ofuscó por la tarjeta roja que le exhibió el árbitro Gastón Suárez. Y, mientras dejaba el campo de juego, fue silbado por la platea local. A modo de respuesta, realizó gestos antisemitas contra los hinchas de Atlanta, identificados con la comunidad judía, que fueron captados claramente por la transmisión de TyC Sports.

Primero, acercó sus manos hacia sus partes íntimas, e hizo el ademán de la circuncisión. Segundos después, llevó su su mano a la cabeza y simuló la kipá, el tradicional, el sombrero circular que utilizan los integrantes de la comunidad. Enseguida, las redes sociales explotaron con el repudio por la reacción del Pitu. Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se expresó en las redes sociales: “Como hincha de Chicago me avergüenzo por los gestos antisemitas del jugador Arnaldo Gonzalez al ser expulsado y analizaremos en el INADI las medidas que correspondan”.

Incluso la institución a la que representa rechazó el accionar de González y le ofreció disculpas al Bohemio a través de su cuenta de Twitter: “Desde el Club Atlético Nueva Chicago repudiamos los gestos realizados por el jugador Arnaldo González, y evaluaremos las medidas disciplinarias a tomar. Pedimos disculpas a todos los hinchas de Atlanta y a toda la comunidad judía”.

Luego de que las imágenes se viralizaran y generaran un amplio repudio, el futbolista se vio obligado a asumir su responsabilidad. En un video que publicó Nueva Chicago en sus redes sociales oficiales, el mediocampista de 30 años admitió el acto discriminatorio y pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, trató de excusarse argumentando que primero lo habían insultado desde la platea y asegurando que se trató de “un momento de calentura”.

La Policía de la Ciudad le labró una denuncia judicial y un acta contravencional por violar el artículo 103 del Código Contravencional porteño por incitación al desorden. El futbolista fue denunciado por infracción a la ley 23.592, relacionada a actos discriminatorios. Puntualmente por incumplir el artículo Nº3, que enuncia que serán reprimidos con “un mes a tres años de prisión quienes participen en una organización o realicen propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, o que inciten a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”

Además, desde la Policía de la Ciudad se informó que se le labraron otras dos actas contravencionales por infracción a los artículos 103 y 106 del nuevo Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo Nº103 está relacionado a quienes provoquen a la parcialidad contraria en un espectáculo masivo y prevé una sanción con multa de 10 mil a 50 mil pesos, o un arresto de 5 a 30 días. Mientras que el artículo Nº106, está relacionado a la incitación al desorden en un espectáculo masivo y también tiene como sanción una multa que va de 10 mil a 50 mil pesos o arresto de 5 a 30 días.

A su vez, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudió sus dichos en un acto el pasado jueves, durante la sesión ordinaria. La pronunciación de la Legislatura se realizó por iniciativa del legislador del Frente de Todos Leandro Santoro, quién consideró: “Ante la persistente conducta discriminatoria hacia los hinchas de Atlanta, que se enmarcan dentro de una cultura antisemita que debemos combatir para erradicarla de nuestra sociedad, es importante que como representantes del Pueblo de la Ciudad nos manifestemos mostrando nuestro enérgico repudio frente a situaciones que no deben repetirse”.

“De igual manera ya se ha manifestado la propia dirigencia del club Nueva Chicago, quien anunció medidas disciplinarias contra el jugador”, agregó el legislador en la declaración votada por unanimidad.

El fallo completo de la AFA con la sanción de 10 fechas sobre Arnaldo González:

Conforme se desprende del informe de fs. 1 suscripto por el Sr. Ariel Gastón Suárez, quien se desempeñó como árbitro en el encuentro disputado entre los primeros equipos de Atlanta y Nueva Chicago el día 08 de Marzo último, donde relata: "Expulse del campo de juego al Sr González Arnaldo, si bien yo estaba en otro sector del campo con otro conflicto de manera casi simultánea, alcance a ver a como González se sacaba de encima a un jugador de Atlanta, primero a los empujones para después arrojarle una trompada. Al llegar al lugar y mostrarle la tarjeta roja, se vino sobre mi a proponer un cara a cara conmigo, apoyándome su frente en la mía, yo no iba a retroceder. Trato de agarrarme del cuello lo cual no permití. Además de insultarme en varias oportunidades, 'Sos un hijo de mil puta'. Nadie lo podía retirar del campo de juego, creo que demoró unos 3 minutos en salir. Sin dejar de insultarme, 'hijo de puta echa al 5 cagón' Una vez en los vestuarios sin poder abstraernos del clima que se vivía en la zona, vimos en nuestros móviles, algo que ya era de público conocimiento, vimos de manera muy clara y nítida, la repeticiones de la empresa que transmitió el partido, donde se ve a González saliendo del terreno de juego ,mirando a la platea local y llevando sus dedos índice y mayor en clara tijera hacia sus genitales en clara alusión a la circuncisión, alternando con otro movimiento provocador (dos veces por lo menos lo hizo) se llevaba su mano al techo de su cabeza haciendo referencia al Kipa que utiliza la comunidad judía. Quiero aclarar que esto en campo no lo vimos, ya que mi asistente N° 2 estaba cerca mío, esperábamos que terminaran de atender al N° 5 de Atlanta que una vez de pie también sería expulsado. Dejo constancia que el cuarteo arbitral repudia lo sucedido, teniendo muy en claro que eso no es lo que queremos para nuestro fútbol. Desde tantos 4 estamos a su disposición, ya sea para la AFA o cualquier entidad que haya intervenido en la confección del acta en el estadio".-

El día 11 de Marzo de 2020, previa citación, se presenta el jugador González y declara: "…Que las expresiones que el árbitro le atribuye sobre que expulse al jugador N° 5 contrario, insultándolo, no fueron de esa forma, ya que lo que reclamaba era la expulsión del jugador N° 3 de Atlanta, por la plancha que bien se vio en las imágenes de televisión, le aplicó previamente a un compañero suyo, aclarando que en ningún momento insultó o agravió al árbitro en los términos que se le atribuyen. En relación a los gestos que se observaron por televisión, luego de su expulsión, se debieron al nerviosismo que estaba padeciendo por la expulsión antes relatada, así como por la gran cantidad de agravios de grueso calibre que recibía al momento de retirarse del campo de juego, de parte de los plateístas de Atlanta. Interrogado si había tenido antecedentes de discusión o pelea con público partidario, cuerpo técnico o jugadores de Atlanta, manifiesta que nunca antes lo había tenido, por cuanto era la primera vez en su carrera que enfrentaba a dicho equipo. Desea agregar, que las ofensas posteriores a su expulsión en ningún momento se basaron en discriminación religiosa o mala predisposición hacia la comunidad judía, sino por el malestar que le provocó toda la situación de su expulsión. Expresa que no tiene ninguna animosidad hacia la comunidad judía, y que en este acto reitera las disculpas del caso, que ya había hecho públicas por televisión, hacia quienes pudieran haberse sentido ofendidos por toda esta situación…".-

Que a los fines de resolver el presente corresponde recordar que este Tribunal tiene decidido que la infiltración de elementos racistas en los estadios de fútbol y en otras actividades relacionadas se ha convertido, a nivel mundial, en un tema de particular preocupación, al punto tal de haber motivado la celebración de un Congreso Extraordinario la F.I.F.A., realizado el 7 de julio de 2002 en la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo sentido, (ver Art. 3. inc. 2. del Estatuto de A.F.A.).- Que lamentablemente, y pese a los esfuerzos realizados las autoridades correspondientes, en nuestro país también se verifican permanentemente episodios directamente vinculados con el racismo y la xenofobia en el ámbito del fútbol profesional, que tienen como protagonistas a jugadores, entrenadores, directivos y simpatizantes de diferentes instituciones. Que a partir de dicha circunstancia, este Tribunal de Disciplina debió resolver distintos casos de idéntica naturaleza, a partir de los cuales se han ido delineando ciertos parámetros idóneos para establecer cuando, como y porqué deben sancionarse determinadas expresiones discriminatorias.

Que toda la legislación antidiscriminatoria cumple una importante función simbólica, que refleja la preocupación política por dar respuesta al fenómeno de la criminalidad racista. Esta función simbólica se renueva cuando la ley o los reglamentos son aplicados correctamente en casos concretos y por el contrario, cuando no se aplican o se aplican mal, se genera una sensación general de escepticismo respecto de su eficacia real como de la voluntad para enfrentar y resolver el problema.

Que toda expresión de las características de la que nos ocupa perturba sin duda tanto al colectivo involucrado como a la sociedad en general, máxime considerando que todo lo vinculado con el fútbol ocupa un lugar central y configura una práctica cultural esencial en la articulación de identidades colectivas, especialmente entre los sectores juveniles y populares. Así, las expresiones de intolerancia deben considerarse nocivas no ya exclusivamente por el daño individual que pueden causar a quienes la padecen directamente, sino porque globalmente, se entiende que son el inicio de procesos violentos (Cfr. Estudios sobre discriminación y xenofobia, de Jorge Luis Ballestero y Pablo Slonimsqui, Fabián Di Placido editor, Bs. As., 2003).-

Que a la luz de tales consideraciones, se considera aplicable en el caso, lo dispuesto por los Arts. 185 y 205 inc. d) del Reglamento de Transgresiones y Penas, razón por la cual corresponde dictar la siguiente

1°) Se suspende por diez partidos al jugador Arnaldo González, del Club

Nueva Chicago. Arts. 185 y 205 d) del R.D.-

2°) Se suspende por un partido al jugador Facundo Leonel Mater del Club

Nueva Chicago. Art. 204 del R.D. (acción brusca).-

3°) Se suspende por un partido al jugador Nicolás Martín Previtali, del

Club Atlanta. Art. 204 del R.D. (acción brusca).-

4°) Se suspende por dos partidos o se le multa en v.e. 25, al

preparador físico Daniel Maximiliano Arocena, del Club Atlanta. Arts.

186, 260/1 y 48 del R.D. (protestar fallos, reincidencia).-

