Embajadores en Línea: “La dictadura de Maduro aprovechó la pandemia para aumentar la represión”

El equipo integrado por Mariano Caucino, exembajador de Argentina en Israel, Emilio Perina, exdirector del Archivo General de la Nación y Leandro Goroyesky, exdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, contó con la participación de Victoria Costoya y la Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Argentina, designada por el presidente Juan Guaido, Elisa Trotta.

Victoria Costoya es analista internacional, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, creado para estimular el estudio y debate de las relaciones exteriores desde el interés nacional y a su vez, forma parte del Grupo Joven del CARI (Youth Group of the Argentine Council for International Relations).

Costoya analizó el impacto del coronavirus en el mundo y la importancia de las vinculaciones entre las naciones considerando que “la pandemia ha demostrado que la cooperación internacional es fundamental”.

Por su parte, Elisa Alejandra Trotta Gamus, abogada y diplomática venezolana-argentina, nombrada en 2019 por la asamblea nacional como Representante de Venezuela ante Argentina, manifestó que “nos ha tenido diálogo directo con el gobierno argentino desde la asunción del nuevo Presidente”.

Así mismo, Trotta calificó como dictadura al gobierno de Maduro asegurando que “aprovechó la pandemia para aumentar la represión”, lo que generó que “hoy haya casi 30 diputados en el exilio”.

