Jordania, Egipto y Turquía condenan las visitas judías al Monte del Templo en Tishá Be Av

Unos 1.600 judíos van al lugar sagrado de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante el ayuno; antes, estallaron enfrentamientos entre la policía israelí y los palestinos

Jordania, Egipto y Turquía denunciaron a Israel hoy domingo después de que unos 1.600 judíos visitaran el Monte del Templo en la Ciudad Vieja de Jerusalén para conmemorar el ayuno de Tishá Be Av, luego de enfrentamientos nocturnos en el lugar sagrado entre palestinos y la policía, según informa el portal The Times Of Israel

“Las acciones israelíes contra la mezquita son inaceptables y condenables. Representan una violación del status quo histórico y legal, el derecho internacional y las obligaciones de Israel como potencia ocupante en Jerusalén Oriental ”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania, Daifullah Fayez, en un comunicado. El portavoz dijo que se envió a Israel una carta de protesta sobre el asunto.

El domingo por la mañana temprano, la policía israelí se enfrentó a fieles palestinos en el Monte del Templo. Según informes palestinos, la policía israelí lanzó gases lacrimógenos y granadas paralizantes, mientras que la policía dijo que algunos palestinos arrojaron piedras.

Los enfrentamientos se produjeron solo unas horas antes de la peregrinación de más de 1.600 judíos al Monte del Templo para conmemorar el día de ayuno de Tishá Be Av, que lamenta la destrucción de los dos templos judíos que una vez estuvieron allí.

En virtud del tratado de paz de 1994 con Jordania, Israel reconoció a Ammán como custodio del Monte del Templo y otros lugares sagrados musulmanes en la Ciudad Vieja. Israel capturó esos sitios de Jordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967.

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo: “Las fuerzas de seguridad israelíes han violado una vez más la santidad de al-Haram al-Sharif al permitir que grupos judíos racistas asalten la mezquita de Al-Aqsa, atacando a civiles palestinos que rezan en la zona y deteniendo a civiles palestinos, incluidos niños y mujeres, lo que lleva a imágenes que ofenden la dignidad humana “.

“La continuación de tales provocaciones, en un momento en que los recuerdos de la atmósfera de tensión, escalada y conflicto causado por los ataques de Israel a la mezquita de Al-Aqsa en el mes sagrado del Ramadán aún están frescos en nuestras mentes, es extremadamente peligrosa”. añadió la declaración.

Los enfrentamientos en el lugar durante el mes de Ramadán en mayo, junto con el desalojo pendiente de varias familias palestinas del vecindario de Sheikh Jarrah, llevaron al grupo terrorista Hamas a disparar cohetes hacia Israel, lo que provocó 11 días de conflicto entre Israel y la Franja de Gaza.

El Cairo también condenó “las renovadas violaciones de la bendita mezquita Al-Aqsa por extremistas israelíes bajo la protección de las fuerzas israelíes”, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto.

El Monte del Templo es el lugar más sagrado del judaísmo, como el sitio de los dos Templos bíblicos. También es el sitio del tercer santuario más sagrado del Islam, la Mezquita Al-Aqsa, y ha sido durante mucho tiempo un foco de tensión entre israelíes y palestinos.

En Ramallah, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, condenó lo que consideró “la peligrosa y continua escalada israelí”.

“La presidencia palestina … considera que esto es una grave amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una provocación a los sentimientos de los palestinos, y responsabiliza al gobierno israelí de esta escalada”, dijo la oficina de Abbas en un comunicado. La misión de la Unión Europea a los palestinos dijo que estaba “preocupada por las tensiones en curso”.

“Las autoridades israelíes, los líderes religiosos y comunitarios de todos los lados deben actuar con urgencia para calmar esta situación explosiva”, dijo la misión en un tuit.

Hamas, el grupo terrorista palestino que gobierna Gaza, se burló de las “manadas de colonos descarriados” que ascienden al Monte del Templo.

“Que la ocupación dé rienda suelta a estas manadas de colonos extraviados no refleja control o soberanía, sino más bien es un intento de encubrir la impotencia y la deficiencia”, dijo Mohammad Hamadah, portavoz de Hamas, en un comunicado.

El grupo terrorista palestino Jihad Islámica calificó los enfrentamientos como “terrorismo y agresión que afecta a todos los musulmanes del mundo”.

Ansioso por reducir la fricción con el mundo musulmán, y dado que los sabios ortodoxos generalmente aconsejan no subir al Monte del Templo por temor a pisar el suelo sagrado donde se encontraba el Lugar Santísimo del Templo , Israel desde 1967 ha permitido al Waqf jordano mantener la autoridad religiosa en la cima. el monte.

A los judíos se les ha permitido visitar bajo numerosas restricciones, pero no rezar.

Pero un informe del sábado dijo que Israel ha comenzado a permitir silenciosamente las oraciones judías en el Monte en los últimos meses, y el primer ministro Naftali Bennett afirmó el domingo que tanto judíos como musulmanes tienen “libertad de culto” en el sitio, lo que podría insinuar un cambio en la política.

