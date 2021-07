Dieciocho hechos de Tisha Be Av que todo judío debe saber

Hechos de Tisha Beav que todo judío debe saber

1. Tisha Be Av (9 del mes de Av) es el día más triste del calendario judío. Conocido por el profeta como “el quinto ayuno [del mes]” 1 , es el segundo en severidad luego de Yom Kipur , que es obligatorio, es un ayuno completo y tiene origen la Torá a diferencia de Tisha BeAv.

2. Conmemora varios eventos trágicos

Ambos templos sagrados en Jerusalem fueron destruidos en esta fecha. El Primer Templo fue quemado por los babilonios en 423 AEC y el Segundo Templo cayó en manos de los romanos en 70 EC, desatando un período de sufrimiento del que nuestra nación nunca se recuperó por completo.

De hecho, las tragedias del 9 de av son anteriores a la destrucción de los Templos: esta fue la fecha en que los espías regresaron de la Tierra Prometida con informes aterradores y los israelitas se resistieron ante la perspectiva de entrar en la tierra.

En 133 EC, la revuelta de Bar Kojba contra los romanos terminó en derrota. Los judíos de Betar fueron masacrados el 9 de av y el Monte del Templo fue arado en la misma fecha.

Más adelante en nuestra historia, ocurrieron muchos más eventos catastróficos en este día, incluida la expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290 y la expulsión de todos los judíos de España en 1492.

3. Viene después de tres semanas de luto

Este ayuno es la culminación de un período de duelo de tres semanas, que comenzó con el ayuno del 17 de tamuz , el aniversario de la ruptura de los muros de Jerusalem. Los últimos nueve días (especialmente la semana anterior a 9 av) son de una medida de duelo aún mayor, cuando no se come carne, no se lava la ropa y se minimiza el lavado.

4. No comemos ni hacemos otras cuatro actividades

Como en todos los días de ayuno, no comemos ni bebemos. Y al igual que en Yom Kipur, también evitamos el lavado, la aplicación de lociones o cosméticos, el uso de zapatos de cuero y las relaciones matrimoniales.

Mientras que las mujeres embarazadas y lactantes generalmente no ayunan en los otros días de ayuno rabínico, lo hacen en 9 av, siempre que puedan hacerlo sin ponerse en peligro a sí mismas ni a sus hijos.

5. No estudiamos Torá, con el fin de alegrar nuestros corazones. Sin embargo, se permite y se alienta, estudiar secciones de la Torá que analizan las leyes del duelo, la destrucción de los templos y las tragedias que afectaron al pueblo judío a lo largo de nuestra historia.

6. Comemos una comida antes de que comience el ayuno al anochecer

Al igual que otras fiestas judías, Tisha Be Av comienza al anochecer en 8 av y termina cuando las estrellas salen la noche siguiente.

En los últimos minutos antes del ayuno, comemos una ‘comida de separación’ que consiste en pan, huevo (el alimento de luto por excelencia) bañado en cenizas y agua. Comemos esta comida sentados en un taburete bajo, solos, y cada individuo dice “Gracias” después de la comida, por su cuenta.

7. A menudo comienza el sábado por la noche

Al igual que el primer día de Pesaj , 9 av pueden ocurrir en Shabat , domingo, martes y jueves. Cuando cae en Shabat, se retrasa hasta el domingo.

En este caso, la comida de separación se disfruta con el verdadero espíritu de Shabat, con una gran variedad de alimentos de Shabat. Sin embargo, se debe tener cuidado que esta comida termine antes del atardecer.

Nos sentamos en sillas de altura regular y usamos calzado normal hasta el anochecer. Solo se prohíbe lavar, comer y beber a partir del atardecer.

8. Leemos Eija en la Sinagoga

El elemento central de los servicios de la sinagoga en la víspera de Tisha Be Av es la triste lectura de Eija (Lamentaciones), la triste profecía de Jeremías sobre la destrucción del Primer Templo en Jerusalem y el posterior exilio de nuestra nación.

Gran parte de este libro está estructurado de acuerdo con el alfabeto hebreo, como si el lenguaje sagrado mismo llorara por la destrucción del hogar de D-s y el desplazamiento de su nación.

9. No nos sentamos en sillas regulares

Como todos los demás en la sinagoga, el lector recita Eija mientras está sentado en un taburete bajo. Seguimos sin sentarnos en sillas de altura regular hasta el mediodía.

En otro signo de luto, la cortina decorativa se retira del arca sagrada.

10. En algunas sinagogas, solo se encienden velas

En algunas comunidades, las luces se atenúan y los servicios se realizan con luces parpadeantes o bajo la luz de las velas.

11. Incluso Talit y Tefilin son llevados a Minja

Los servicios de la mañana de hoy son únicos porque los hombres no usan talit ni tefilin. Son un adorno, y lloramos despojados y sin adornos. (Se usan en cambio durante los servicios de la tarde).

12. Leemos Kinot, elegías

Los servicios matutinos son seguidos por varias horas de lectura de Kinot, elegías hebreas de estructura compleja que describen gráficamente el horror del saqueo romano de Jerusalem, la brutalidad de las Cruzadas y los muchos otros horrores que nuestra nación ha experimentado durante milenios. Algunos libros de Kinot pueden incluir composiciones escritas después del Holocausto.

13. No trabajamos en Tisha Be Av

Si bien está permitido conducir y hacer las otras formas de trabajo que no hacemos en Shabat, está prohibido trabajar en el sentido más convencional de la palabra en este día. Si absolutamente debe trabajar, retrasarlo hasta después del mediodía.

14. Por la tarde estamos más alegres

Después del mediodía halájico (cuando el sol está en su ápice), las restricciones de duelo se levantan un poco. Además de realizar el trabajo necesario, dejamos de leer Kinot y comenzamos a sentarnos en sillas regulares.

15. La gente limpia en anticipación del Mashiaj

Existe una costumbre tradicional de limpiar la casa en la tarde de Tisha Be Av en anticipación de la llegada de Mashiaj, quien marcará el comienzo del largo exilio que comenzó en esta fecha hace dos milenios.

16. Se llama “vacaciones”

Sorprendentemente, encontramos que las Escrituras se refieren a 9 av como un mo’ed, un término que significa “vacaciones” o “tiempo especial”, porque la destrucción misma se sembró con las semillas para la futura Redención. Otro motivo de celebración: aunque la casa de D-s estaba en ruinas, su amado pueblo, la nación judía, sobrevivió. Por esta razón, no decimos tajanun (oraciones de arrepentimiento) o selijot (solicitudes de perdón) durante el servicio de oración.

17. Cuando termina el ayuno hacemos Kidush Levana

El ayuno termina al anochecer. Después de los servicios nocturnos, es costumbre realizar Kidush Levanah, la Santificación de la Luna, que se dice una vez al mes durante la primera parte del ciclo lunar. Esta es una actividad apropiada para seguir un día que representa la disminución (y posterior depilación) del pueblo judío, que se compara con la luna.

Si el clima no coopera y la luna no es claramente visible en el cielo, no se preocupe. Puedes decir Kidush Levanah hasta medio mes.

18. No comas carne hasta la mañana siguiente

Después del ayuno, lávese las manos y disfrute de una comida láctea o parve. Aunque el ayuno ha terminado, dado que el Templo Sagrado continuó ardiendo durante la noche y hasta el día siguiente, las restricciones de los nueve días anteriores (como no comer carne, nadar o lavar ropa) se extienden hasta el mediodía del 10 de av (cuando 9 av está en Shabat y el ayuno se pospone, el duelo concluye con el final del ayuno).

